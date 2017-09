Opinioni Linkem: è affidabile?

Oggi parliamo all’interno di questo articolo di Linkem, ovvero una società italiana che lavora nel campo della telecomunicazione e che offre, per mezzo delle proprie antenne situate all’interno di tutta Italia, la connessione ad Internet, cercheremo quindi di scoprire effettivamente le opinioni su Linkem. Capire per bene quale sia la copertura Linkem e come funziona Linkem è basilare per poter prendere in considerazione la possibilità di effettuare una richiesta.

In questo particolare articolo, vedremo soprattutto quali sono i punti di forza di Linkem, cercando di metterci nei panni dell’utente che non sa quale contratto sottoscrivere e valutando i punti di forza e quelli di debolezza di tale azienda capendo per bene come funziona Linkem.

Linkem Tariffe

Sono davvero molte le offerte che Linkem propone ai propri clienti, creando una rosa di scelte che permettono agli utenti di poter selezionare quella che fa più al caso loro. Andando sul sito ufficiale della società, è possibile andare nella sezione chiamata tariffe dove si possono visualizzare tutte le offerte di cui è possibile usufruire con Linkem: troviamo quelle per il business, poi quelle per privati, quelle ricaricabili, o addirittura quelle dedicate esclusivamente all’utilizzo di Internet sui tablet.

Davanti a questo elenco è molto facile entrare in confusione, ma d’altro canto in questo modo è possibile già farsi anche un’idea del piano di connessione ad Internet da utilizzare. Prendiamo per esempio l’abbonamento per privati chiamato Linkem No Limits, le cui caratteristiche sono molto interessanti, poiché:

Viene dato in dotazione un comodo modem da poter attaccare alla presa della corrente ovunque lo si desidera, tuttavia potrete configurare router Netgear o qualsiasi altra marca che avete, per avere a disposizione la linea Wi-Fi in casa.

o qualsiasi altra marca che avete, per avere a disposizione la linea Wi-Fi in casa. Garantita la possibilità di poter navigare fino a 7 Mb/s in download, mentre per quanto riguarda l’upload si parla di 1 Mb/s

in download, mentre per quanto riguarda l’upload si parla di Con l’attivazione di questa offerta non bisognerà più pagare il canone Telecom e non è necessaria la linea fissa

Possibilità di connettersi ed utilizzare Internet senza alcun limite temporale o di download/upload dati

Scegliendo l’offerta Linkem No Limits Speciale Tablet, oltre a tutte le caratteristiche indicate in precedenza, verrà incluso anche un tablet Samsung in regalo

Le caratteristiche dell’offerta sono molto interessanti, e potrebbero sembrare estremamente vantaggiose per un privato che utilizza Internet per il download, per lo streaming partite calcio e per navigare normalmente, mentre se si utilizza anche per l’upload bisogna magari cercare qualche altro tipo di tariffa che vada a privilegiare tale aspetto.

Sempre per quanto riguarda i privati esiste un’altra offerta interessante chiamata Linkem No Limits Ricaricabile, che, come suggerisce il nome, è legata ad una prepagata ed offre essenzialmente tutte le caratteristiche dell’offerta che abbiamo indicato precedentemente, solo che ogni mese si può scegliere di effettuare il rinnovo mensile o anche di un periodo più lungo, pagando l’equivalente in contanti.

Oltre a queste offerte dedicate ai privati, esistono anche le tariffe che sono rivolte alle aziende, e vanno sotto il nome di Linkem Office, garantendo più o meno le stesse caratteristiche che sono presenti nelle offerte per privati, solo che i clienti che scelgono questa possibilità hanno in aggiunta anche l’assistenza telefonica dedicata per risolvere i problemi legati a questo campo.

Sicuramente Linkem offre tutte le opzioni necessarie alla stragrande maggioranza del pubblico, cercando di fare leva soprattutto sugli elementi che vengono maggiormente sfruttati dalla clientela, ovvero il download di dati e lo streaming video.

Linkem ricaricabile

Da qualche tempo Linkem ha inserito una nuova possibilità per usufruire del proprio servizio, parliamo di Linkem ricaricabile.

In pratica si tratta della possibilità di utilizzare Linkem a consumo, proprio come avviene con il cellulare. Si fa una ricarica e si può utilizzare il servizio, ovviamente ci sono differenze di tempi per utilizzare il servizio, rispetto alla ricarica effettuata.

Qui sotto troverete tutti i dettagli dei costi dedicati all’offerta Linkem Senza Limiti Ricaricabile:

Si tratta di una soluzione davvero interessante, che inoltre permetterà di avere 4 mesi inclusi di navigazione e ovviamente ci saranno anche da inserire il costo o del modem esterno Linkem oppure del modem interno Linkem.

Linkem Copertura

Ovviamente parlando di Linkem non possiamo anche parlare delle copertura Linkem la quale è alla base per far si che il nostro abbonamento funzioni in maniera decente, ma sopratutto per capire se a casa arriva il servizio o meno.

Questo perché viste tutte le varie offerte Linkem di questo periodo sicuramente qualcuno ha iniziato a pensare che sarebbe una buona cosa passare a questo operatore che ci permette di navigare su Internet come se avessimo l’ADSL in zone dove o non arriva tale linea, oppure anche se arriva la connessione non è per nulla soddisfacente.

Appunto per questo prima di valutare un effettivo passaggio a Linkem vi potrebbe tornare utile un servizio offerto dalla stessa azienda, ovvero poter verificare la copertura Linkem grazie ad un sezione sul sito ufficiale dell’azienda. Come fare ad effettuare una verifica copertura Linkem?

Semplice, una volta arrivati sul sito dedicato alla copertura cliccando qui, potrete inserire il vostro indirizzo di casa, trovando così in pochi secondi, se casa vostra è raggiunta dal servizio Linkem Internet oppure se non lo è e dovrete studiare altri metodi per avere a disposizione la connessione ad Internet.

Le Opinioni

Dopo aver visto quali sono le opzioni e le offerte che vengono proposte da Linkem, non ci resta che osservare e prendere nota delle opinioni sul servizio, costo e tutto il resto da parte di coloro che utilizzano questa compagnia per connettersi ad Internet.

Dopo aver effettuato una serie di domande a chi ha scelto di stipulare un contratto con questa azienda, le opinioni sono state ovviamente abbastanza divergenti, ma ci sono alcuni elementi in comune che possiamo sicuramente prendere in considerazione e che non bisogna assolutamente tralasciare:

In molti lamentano l’assenza o la presenza alquanto scarsa del segnale necessario per connettersi ad Internet quando c’è il maltempo, non garantendo il corretto funzionamento del servizio.

Alcuni utenti sono infelici della velocità della connessione e ovviamente questo influisce sul download/upload dei dati; tale problematica però è variabile, e dipende fondamentalmente dalla zona in cui si utilizza Linkem, dove in alcune parti funziona correttamente, mentre in altre provoca non pochi problemi.

Il costo del servizio è giusto relativamente al servizio offerto.

Questi tre punti sono le frasi che vengono ripetute più spesso riguardo le opinioni su Linkem; il servizio offerto dall’azienda presenta fondamentalmente il problema della zona in cui si utilizza: ci sono alcune aree in cui la connessione ad Internet va molto bene (soprattutto le grandi città), mentre in delle zone più rurali e non perfettamente attrezzate il segnale crolla inesorabilmente.

Ricordiamo che Linkem dispone di una rete di cui è completamente proprietaria ed attualmente riesce a ricoprire circa il 40% del territorio italiano. Speriamo che Linkem non si fermi e che continui a portare avanti questo lavoro, cercando di garantire la massima funzionalità del servizio anche nelle zone più impervie.

Il costo

Abbiamo già accennato qualcosa riguardo il costo dei servizi offerti da Linkem: quest’azienda sembra che sotto questo punto di vista abbia tutte le carte in regola per competere con gli altri provider del settore. Come già detto nella prima sezione, è possibile usufruire di ben due tipi di abbonamenti, ovvero quelli per i privati e quelli dedicati alle aziende.

In breve in questa sezione scopriremo quali sono le tariffe Linkem per capire effettivamente quanto verrà a costare un servizio Internet senza linea ADSL, anche per capire se la spesa vale l’impresa e procedere in questa direzione.

All’interno di questa sezione passeremo rapidamente in rassegna il costo di queste offerte, così per mostrare agli utenti qual’è effettivamente il prezzo da pagare per utilizzare alcuni di questi servizi: