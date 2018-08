Il primo ha probabilmente segnato l’esplosione dell’azienda cinese in Italia, il secondo ne ha segnato il consolidamento: in questo articolo andremo a scoprire la scheda tecnica Huawei P8 Lite e P8 Lite 2017, due smartphone che hanno goduto di un enorme successo alle nostre latitudini grazie ad un rapporto qualità-prezzo difficilmente migliorabile.

Lanciati a quasi due anni di distanza (2015 e 2017), Huawei P8 Lite e P8 Lite 2017 (quest’ultimo commercializzato in altri paesi col nome di Huawei Nova Lite o Honor 8 Lite) in realtà hanno davvero poco in comune se non il nome.

Il P8 Lite 2017 ha sfruttato in pieno l’onda lunga del successo del predecessore, andando a fare man bassa nella fascia medio-bassa del mercato con una scheda tecnica di ottimo profilo.

Bando alle ciance, andiamo a scoprire nel dettaglio questi due smartphone.

SCHEDA TECNICA HUAWEI P8 LITE

Lanciato nell’aprile del 2015 è, come facile intuire, la versione più “economica” del top di gamma di quell’anno, il P8. Leggi la recensione completa di Huawei P8 Lite.

E’ stato probabilmente il primo vero grande successo di Huawei in Italia, grazie a specifiche tecniche di assoluto livello per l’epoca unite ad un prezzo di lancio decisamente aggressivo.

Huawei P8 Lite si presenta con un display IPS LCD da 5 pollici con risoluzione in HD (1280 x 720 pixel) e una densità di pixel pari a 294 ppi.

Sotto il cofano trova spazio il SoC proprietario HiSilicon Kirin 620 con CPU a otto core e clock a 1,2 GHz, il tutto con scheda grafica Mali 450 MP4.

Insomma, un buonissimo hardware che viene poi completato da 2 GB di memoria RAM e 16 GB di storage interno, espandibili fino a 128 GB tramite micro SD.

La scheda tecnica Huawei P8 Lite si arricchisce poi con un reparto connettività ben fornito: disponibile il supporto al Bluetooth 4.1, alla tecnologia NFC e alla connessione LTE fino a 150 Mbps.

Supportata anche la Wi-Fi b/g/n (manca, quindi, la compatibilità con la frequenza a 5 GHz).

Dal punto di vista estetico mostra le stesse linee dolci del P8, anche se in questo caso lo spessore è più evidente e i materiali sono diversi (plastica e finitura simil-metallo sulla scocca posteriore).

Anche questo dettaglio ha rubato l’occhio di tantissimi.

Non spicca la batteria: la capacità da 2.200 mAh non garantisce un’autonomia di un giorno intero con un uso intensivo, è probabilmente questo il vero punto debole di questo Huawei P8 Lite.

Dal punto di vista software, il device è stato lanciato con Android Lollipop 5.0 ma nel corso del 2016 ha ricevuto il suo primo major update ufficiale a Marshmallow; tramite procedure di modding (ti ricordo che possono invalidare la garanzia di un prodotto) è possibile anche portare Android Nougat su Huawei P8 Lite.

Si tratta davvero di un ottimo dispositivo, che puoi trovare sempre in [OFFERTA SU AMAZON]

FOTOCAMERA HUAWEI P8 LITE

Ad impreziosire la scheda tecnica Huawei P8 Lite ci pensa poi il comparto fotografico.

Il sensore posteriore è da 13 MP con apertura f/2.0, con flash LED singolo e con capacità di registrare video in Full HD (1920 x 1080 pixel).

Una buonissima fotocamera che può contare anche su diverse opzioni (dall’HDR alla modalità panorama) che rendono soprattutto le foto con buona luminosità degne di device di ben altro livello. Manca, rispetto al P8, la stabilizzazione ottica.

La fotocamera anteriore è invece da 5 MP e fa il suo lavoro in modo onesto.

Da segnalare anche la possibilità di scattare selfie rapidamente senza sbloccare lo schermo (basta premere due volte il tasto del volume “su”), anche se in quel caso la risoluzione si abbassa in automatico.

In questo ultimo periodo il Huawei P8 Lite è scontato su Amazon, puoi trovarlo a questo LINK.

SCHEDA TECNICA HUAWEI P8 LITE 2017

Una mossa strategica geniale ha consentito a Huawei di proseguire col successo del P8 Lite, lanciando Huawei P8 Lite 2017 che di fatto non può nemmeno essere considerato un vero e proprio “successore” dello smartphone lanciato nel 2017 visto che si tratta di un rebrand dei sopracitati device lanciati in altri paesi.

Il nome è stato scelto nei mercati in cui il P8 Lite ha avuto più successo (tra cui l’Italia) ma il device ha mantenuto una caratteristica decisiva: la convenienza assoluta per la fascia di prezzo in cui è andato a posizionarsi

Huawei P8 Lite 2017 arriva con un display IPS LCD da 5.2 pollici con risoluzione in Full HD (1920 x 1080 px).

Il processore in questo caso è un HiSilicon Kirin 655 con CPU octa-core a 64 bit e clock a 2.1 GHz e GPU Mali-T830MP2. Il tutto con 3 GB di memoria RAM e 16 GB di storage interno, anche in questo espandibili tramite micro SD fino a 128 GB.

Identico al P8 Lite il comparto dedicato alla connettività (c’è quindi il supporto alle reti 4G/LTE), in più è presente il LED per le notifiche mentre il sensore per le impronte digitali è posizionato sul posteriore.

La batteria da 3.000 mAh, unita ad una buonissima ottimizzazione dei consumi lato software, garantisce un’autonomia in linea coi device della stessa fascia di prezzo.

Detto di un design non tra i più originali ma della scelta dei materiali davvero convincente (scocca in vetro, profilo argentato in plastica), va ricordato che Huawei P8 Lite 2017 è stato lanciato con Android Nougat pre-installato e che ad inizio estate 2018 ha ricevuto anche il suo primo sospiratissimo major update ad Oreo 8.0.

Per avere uno sguardo ancora più esaustivo sulla scheda tecnica Huawei P8 Lite 2017 ti invito a dare un occhio anche sulle specifiche del comparto fotografico.

Anche la versione aggiornata ha un ottimo prezzo su Amazon, ti consiglio di non perdere l’occasione, guarda QUI.

FOTOCAMERA HUAWEI P8 LITE 2017

Sul retro trova spazio il sensore principale da 12 MP, dotato di apertura f/2.2 e flash LED singolo.

Possono essere registrati video in Full HD (1920×1080 pixel), mentre le personalizzazioni Huawei lato software sono davvero moltissime e aiutano ad innalzare in modo evidente la qualità delle foto scattate.

Soddisfacente anche la resa della fotocamera anteriore che arriva ad una risoluzione da 8 MP.

Ti consiglio di dare un’occhiata alle ottime offerte su Amazon per il Huawei P8 Lite 2017, eccoti il LINK.