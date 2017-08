E’ un’estate ricca di novità per Samsung: dopo l’attesa presentazione del nuovo phablet Galaxy Note 8, con un comparto hardware capace di tenere testa alle novità di molti altri produttori, a breve sarà il turno del debutto di Samsung Galaxy J7+.

Uno smartphone con Android Nougat dotato di dual camera che per diverse ragioni è molto atteso dalla community del robottino verde di Google.

Samsung Galaxy J7+ sarà il secondo smartphone della casa coreana ad installare una doppia fotocamera posteriore, e tra i miglioramenti offerti rispetto al precedente J7 (edizione 2017) troviamo un hardware più performante e aggiornamenti Android 7.1.1. Nougat che permettono compatibilità con tutte le più recenti app e gli standard di sicurezza.

SPECIFICHE TECNICHE SAMSUNG GALAXY J7+

Si parte dall’analisi delle fotocamere: la dual cam posteriore è dotata di sensori da 13 e 5 megapixel, una combinazione più che sufficiente ad offrire risultati fotografici interessanti in diverse condizioni di illuminazione.

L’uso in contemporanea dei due obiettivi permette di simulare l’effetto “bokeh”, che permette di ottenere sfocature artistiche sui nostri più recenti scatti.

Anche lo schermo di Samsung Galaxy J7+ non delude: si tratta di un Super AMOLED 5,5 pollici Full HD, particolarmente cristallino durante il playback video e l’apertura degli album fotografici.

All’interno del solido telaio costruito in alluminio troviamo anche un processore Exynos 7870, un medio-gamma capace di tenere il passo con le app più moderne; 32 GB di storage e 4 GB di RAM.

Il nuovo J7+ ha inoltre in serbo una sorpresa per gli amanti dei selfie: la fotocamera frontale è da ben 16 megapixel per un livello di dettaglio unico.

Il punto debole dello smartphone sembra essere concentrato nella batteria da 3000 mAh, mentre diversi altri dispositivi rivali possono contare su una capienza superiore.

Galaxy J7+ è comunque valido dal punto di vista della connettività, supportando le reti 4G senza problemi.

Lo smartphone, che segna un buon miglioramento rispetto al precedente J7, verrà presentato da Samsung durante un evento che si prevede in arrivo nelle prossime settimane: al più presto sapremo insieme se il riscontro del popolo di Android per Samsung Galaxy J7+ è stato favorevole come ci aspettiamo.