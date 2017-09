E’ finalmente in arrivo una versione aggiornata di uno dei tablet Amazon più popolari degli ultimi anni: Fire HD 10. Nato per consentire una navigazione Internet stabile e veloce, ereditando alcuni degli aspetti che hanno reso popolari gli ebook reader Kindle, il nuovo device ha molte sorprese in serbo a livello hardware e software.

Specifiche tecniche Amazon Fire HD 10

Amazon Fire HD 10 non è poi molto diverso dal suo predecessore a livello di design: ci troviamo sempre davanti a un dispositivo abbastanza compatto, ma con uno schermo con risoluzione Full HD e specifiche tecniche aumentate.

Al cuore del tablet troviamo infatti un processore MediaTek a 4 core di cui Amazon non ha però ancora specificato il modello; 2 GB di RAM e uno storage variabile a scelta dell’utente: Fire HD 10 è disponibile in versione 32 e a 64 GB.

Non manca un comparto connettività abbastanza interessante, costituito da Wi-Fi e Bluetooth, anche se il punto debole del tablet si rivela un obiettivo fotografico sicuramente un po’ debole per chi è abituato alle performance di quelli da smartphone, essendo da appena 2 megapixel.

Nonostante questo, l’audio si rivela comunque buono, in quanto provvisto di tecnologia per un suono Dolby Atmos.

Anche l’autonomia di Amazon Fire HD 10 saprà soddisfare gli utenti più “accaniti”, dal momento che promette fino a 10 ore di autonomia in uso continuo.

Ma la vera sorpresa del tablet è costituita dal software, ovvero una compatibilità a 360° con Alexa Hands-Free.

Si tratta di una rivoluzione a livello di input per l’assistente virtuale Alexa, che ora potrà recepire i nostri comandi a livello vocale e impartire controlli ai dispositivi Internet of Things firmati Amazon.

A livello di grafica, la schermata Home del tablet migliora sensibilmente, mostrandoci tutte le icone relative alle attività che abbiamo concluso da poco (lettura ebook, apertura app, visione di film e video) per ripresentarcele alla successiva accensione, in modo da offrirci una comoda scorciatoia a tutte le funzioni del dispositivo.

In sintesi, il nuovo Fire HD 10 (disponibile a breve nei colori rosso, blu e nero) sembra una buona evoluzione del suo predecessore, con un comparto hardware più adatto alle esigenze multimediali e una risoluzione accettabile.

Sapremo presto se Amazon ha in serbo altre sorprese per migliorare le funzioni del suo tablet di maggior successo di sempre.