Come trasferire file da Android a Mac

Vi sono molti possessori di smartphone Android che, come computer, hanno i prodotti Apple: i Macbook o gli iMac. Di sicuro vi starete chiedendo come scambiare file tra i dispositivi citati. Si sa infatti che coi PC Windows non troveremo tante difficoltà per l’interazione coi device aventi os Google. Diversa la situazione per quanto riguarda i prodotti della casa di Cupertino, che hanno un sistema operativo chiuso. In questa guida verremo incontro alle richieste di molti utenti, infatti vedremo come scambiare file da smartphone Android a Mac.

SCAMBIO FILE TRA ANDROID E MAC CON CAVO: Android File Transfer per Mac

All’inizio dovremo scaricare da questa pagina, l’applicazione Android File Transfer sul nostro Mac dopo aver cliccato sulla voce Download Now posta al centro della schermata. A scaricamento concluso apriremo il file androidfiletransfer.dmg, selezioneremo l’icona Trasferimento File Android che si trova al suo interno e la copieremo nella cartella Applicazioni di OS X.

A questo punto non ci resta che collegare il nostro dispositivo con un cavo micro usb al Mac. Fatto ciò imposteremo lo scambio file dal nostro device Android e dopo aver avviato Android File Transfer avremo a disposizione il contenuto della memoria interna del nostro smartphone. Quindi saranno visibili tutte le cartelle con le varie directory e saremo pronti a copiare ed incollare tutte le nostre immagini, video o altri file che ci interessano sul nostro Macbook. Da quest’ultimo ovviamente potremo anche copiare dei file e spostarli nella memoria interna del nostro dispositivo Android.

SCAMBIO FILE TRA ANDROID E MAC SENZA FILI

Se invece cercate un metodo per scambiare file tra un device Android e il vostro Mac, senza utilizzare alcun tipo di cavo, esiste un’applicazione che fa al caso vostro. Si chiama AirDroid ed è gratuitamente scaricabile dal Play Store (leggi anche la guida su come scaricare Play Store) a questo indirizzo.

Dopo averla installata la avvieremo e per far funzionare il tutto dovremo essere collegati al nostro wi-fi di casa. Da sapere che anche il nostro terminale Apple dovrà avere la medesima connessione.

Dopo ci connetteremo dal computer al sito web.airdroid.com e faremo la scansione del QR code (guarda anche l’articolo su come creare codice QR) dall’app dello smartphone cliccando sul quadratino in alto a destra.

Successivamente si aprirà una schermata con le cartelle presenti nella memoria interna ed esterna del nostro device. Finalmente avremo la possibilità di caricare file dal mac o scaricarli sul nostro computer Apple e salvarli dove vorremo, sul desktop ad esempio.

CONCLUSIONI

Insomma tutti i possessori di uno smartphone Android e di un Macbook non avranno più problemi nello scambiare file tra di essi. Abbiamo visto che esistono due metodi molto semplici, veloci ed efficienti.

Quindi non sarà un limite non possedere un PC Windows, perché il sistema open source di Google è un sistema aperto a tutti gli effetti, anche verso device con os differente.