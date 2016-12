Questa è l’era degli assistenti virtuali, Apple ha Siri e Google, invece, ha ideato il famoso Google Now. A tal proposito, oggi ti mostrerò come funziona Google Now ed inoltre come richiamarlo in maniera semplice tramite il celebre comando vocale Ok Google.

Ti spiegherò passo dopo passo, come funziona questo assistente vocale su Android ed in seguito, ti mostrerò quali sono le sue particolari funzionalità che nel mondo attuale possono tornare molto utili in qualsiasi ambito, semplificando l’attività quotidiana.

L’assistente vocale Google può essere avviato in ogni momento su qualunque smartphone Android, ma tieni presente che è necessario prima, attivare questa funzione per poterla iniziare, così da poter usare anche lo smartphone senza mani.

È necessario che tu abbia alcune credenziali per iniziare ad utilizzare il comando ” Ok Google ” sul tuo smartphone, ed oggi le vedremo insieme.

REQUISITI PER ATTIVARE GOOGLE NOW

Prima di parlare di tutte le particolari funzioni a cui potrai accedere semplicemente pronunciando “Ok Google”, dissipiamo ogni dubbio e vediamo se puoi utilizzarlo anche tu sul tuo smartphone o tablet Android.

Come accade per ogni applicazione, ci sono dei requisiti minimi da rispettare, soprattutto per quanto riguarda la versione di Android presente il tuo device. Ecco cosa serve per attivare Ok Google italiano:

Devi avere uno smartphone che disponga almeno Android 4.4 o successivi.

Installa o aggiorna all’ultima versione della app Google che puoi trovare sul Play Store .

che puoi trovare sul Play Store . Attiva la funzione Comandi e ricerche vocali dalle impostazioni di gestione dal tuo account Google: puoi farlo collegandoti dal PC a questa pagina e poi basterà spostare la levetta su ON.

Se fai tutto da mobile, basterà solamente andare nell’ App Google, poi recarti nelle impostazioni ed in seguito nella sezione indicata con la scritta Voce: attiva poi le opzioni di Ok Google e così potrai decidere anche se attivare la funzione o meno di tenerlo attivo in qualsiasi schermata tu ti trovi.

Una volta che avrai effettuato queste modifiche ti verrà richiesto di provare a pronunciare per tre volte consecutive Ok Google, così da calibrare il riconoscimento vocale sul dispositivo.

Il tuo telefono, inoltre, dovrà avere un launcher compatibile con questa funzione, altrimenti l’assistente vocale Google non si avvierà. Ecco una lista di quelli che funzionano:

Questi sono i requisiti fondamentali per poter richiamare Google Now tramite il comando Ok Google.

LISTA COMANDI VOCALI GOOGLE NOW

Ora ti mostrerò la lista comandi per OkGoogle che possono essere utilizzati in italiano:

COMANDI PRINCIPALI

APRI APPLICAZIONI: Con il comando ” Ok Google apri Facebook ” si aprirà l’app che desideri. Nel caso non fosse presente sul nostro device, ti verrà fornito un comodo link per scaricarla direttamente dal Play Store.

APRI SITO: Anche in questo caso con il comando: ” Ok Google apri Tecnoyouth.com ” si aprirà il sito richiesto con il browser predefinito.

METEO: ” Ok Google domani piove a Roma? ” o anche ” Ok Google domani che tempo fa? ” in questo caso ti verrà indicata, tramite una sorta di widget, la situazione meteorologica che hai chiesto.

ORARIO: ” Ok Google che ore sono a Londra? ” o anche ” Ok Google che ore sono? ” sono due soluzioni molto utili che ti permetteranno di conoscere in tempo reale che ora sono di preciso nel nostro Paese, ma allo stesso tempo, possiamo conoscere anche l’orario di una città qualsiasi.

MEZZI PUBBLICI: Potrai chiedere qualsiasi informazione relativa ad autobus o voli, tutto per mezzo del classico comando. Ti verrà mostrata, in questo caso, la migliore soluzione inerente i voli, ed inoltre, verranno visualizzati anche i prezzi per l’eventuale viaggio.

SVEGLIA O PROMEMORIA: Qui avrai a disposizione diversi comandi vocali, ” OK Google imposta sveglia ” oppure ” Ok Google svegliami tra 10 minuti ” o anche “Imposta una sveglia ogni giovedì mattina alle 6:30”; frasi di questo genere o anche chiedere all’assistente vocale di realizzare un promemoria sul fare la spesa oppure comprare qualcosa il giorno successivo.

RICONOSCERE MUSICA: Basterà attivare OKGoogle e attendere che riconosca la canzone che state ascoltando, dopo aver premuto la nota musicale che comparirà in basso; negli attimi successivi, ti verrà mostrato il nome dell’artista, il titolo della canzone e l’album nel quale è contenuta.

CHIAMATE, SMS O EMAIL: Anche in questo caso basterà attivare il comando vocale e pronunciare il nome di chi chiamare: ” Ok Google chiama Giovanni ” o anche ” Ok Google invia SMS a Giacomo “; allo stesso modo, puoi usare il medesimo comando per inviare una mail ad un contatto che conosci e che è inserito nella tua rubrica.

Queste sono le funzioni principali che l‘assistente vocale di Google ti consente di svolgere in italiano; ce ne sono molte altre che, purtroppo, funzionano solo con l’inglese, ma nel corso del tempo, molte di queste funzioni sono state implementate anche nella versione del nostro Paese.

Non dimenticare che, per poter usufruire al massimo delle potenzialità di Googe Now devi scandire per bene le parole: molto spesso può capitare che non vengano riconosciuti i comandi e sarai costretto a ripeterli fino a quando non verranno appresi correttamente dal sistema operativo.

COMANDI VOCALI DI OK GOOGLE E L’ALBERO DELLA CONOSCENZA

In questo paragrafo, ti mostrerò una particolare funzionalità dell’assistente vocale Android, che permetterà di poter instaurare una conversazione molto simile a quello che avviene con Siri su iOS, anche se, non siamo ancora sullo stesso livello qualitativo.

In pratica, grazie a questa funzione, potrai fare delle domande consecutive su uno stesso argomento e poi ricevere delle risposte specifiche.

Per esempio, nel calcio, potrai chiedere quali sono i risultati o le classiche di qualsiasi campionato.

Oppure, nel caso in cui tu dovessi fare una domanda scientifica su un animale o addirittura sul presidente degli Stati Uniti, Google Now si affiderà senza alcun problema a siti esterni come Wikipedia per ottenere maggiori informazioni e riportarti un breve riassunto, e quindi per rispondere alla tua domanda.

CONCLUSIONI

Come avrai visto, si tratta di un sistema davvero molto interessante e potente, il quale, nel tempo sta migliorando sempre più, permettendoci di fare delle domande in italiano e ricevere delle risposte davvero molto esaurienti.

Ovviamente, nel linguaggio inglese, sono disponibili maggiori funzionalità e si possono fare molte più cose, tuttavia siamo consci del fatto che presto tutte le funzionalità internazionali, verranno implementate anche nella nostra lingua.

Da non dimenticare che il sistema “Okay Google” si può utilizzare anche su iPhone, tuttavia il suo funzionamento è utilizzabile solo nell’app ufficiale di Google. Nelle altre aree del sistema potrai utilizzare Siri richiamandolo con il comando “Ehi Siri”, il quale, su iPhone 6S può essere utilizzato anche quando lo schermo del “melafonino” è spento.