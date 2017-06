Sei fuori casa e non hai la possibilità di vedere la tv, e sai che proprio in TV c’è la tua serie preferita che non vuoi perdere? Ti sei ricordato che sta passando in Tv il quiz a cui non puoi assolutamente rinunciare ma non sei sul tuo divano? O ancora, la televisione non funziona e stai cercando un qualsiasi metodo per guardare il tuo programma preferito?

Se la risposta ad almeno una di queste domande è Si, allora sei nel posto giusto. Ti mostrerò tutti i metodi per poter guardare Canale 5 anche quando non puoi utilizzare la TV.

Proprio grazie ad Internet molte emittenti permettono di rivedere online diversi spettacoli che sono stati trasmessi in TV ma che, sfortunatamente, non hai potuto vedere.

Ci sono diversi metodi in cui è possibile guardare Canale 5; ad esempio puoi farlo in un secondo momento attraverso il servizio offerto da Mediaset, grazie al quale puoi vedere quando vuoi tutti i programmi utilizzando un computer, lo smartphone e tablet.

Nello specifico caso in cui tu abbia l’impellente necessità di guardare Canale 5 dal computer, non disperare! Ti mostrerò una soluzione ideale e che sicuramente ti risulterà utile.

Non devi fare altro che prenderti qualche minuto per ascoltare i miei consigli e tutte le dritte che ti fornirò con che cui potrai riuscire a guardare Canale 5 dove vuoi e soprattutto, quando vuoi. Ti assicuro che rimarrai soddisfattissimo del risultato. Scommettiamo?

Guardare Canale 5 in streaming da computer

Ora ti mostrerò come poter guardare Canale 5 in diretta, o anche come rivedere alcuni spettacoli tramite il tuo PC per mezzo del servizio Mediaset On Demand: quest’ultima è una sezione del sito Mediaset in cui puoi rivedere tutti i programmi di Canale 5 online.

Ti basta solo cliccare qui per collegarti al sito ufficiale di Mediaset, poi devi cliccare sul logo di Canale 5 e a questo punto hai due possibilità: guardare l’evento in diretta oppure scegliere un’altra trasmissione che preferisci, trasmessa sempre da questa emittente.

Ti consiglio vivamente di utilizzare Google Chrome come browser per visualizzare online questo tipo di contenuti, poiché è veloce e facile da utilizzare.

Se ancora non lo hai scaricato, puoi dare un’occhiata alla mia guida su come scaricare Google Chrome per PC.

Con questa guida non avrai alcun più alcun problema nel guardare tutti i contenuti del sito ufficiale di Mediaset.

Ora che sei arrivato sulla pagina principale del sito, per decidere cosa vedere non devi fare altro che cliccare sulla voce Programmi che puoi trovare in alto a sinistra.

A questo punto devi decidere cosa guardare cliccando sul programma a cui sei interessato e così avviare lo streaming.

Una volta cominciato, puoi tranquillamente scegliere se visualizzare il video a schermo intero o meno (ci sono tutti i comandi per il volume ed anche per disabilitare l’autoplay, nel caso).

Oltre a questo ci sono anche i comandi tradizionali: puoi mettere in pausa la visione, puoi cliccare il tasto Play per avviare la riproduzione oppure premendo sulla barra in basso puoi saltare ad uno specifico punto del filmato che stai guardando.

Nel caso in cui non trovassi la tua trasmissione preferita, non preoccuparti: puoi fare un tentativo con la ricerca manuale.

Per avviarla, ti basta solo cliccare sulla lente di ingrandimento che trovi in altro a destra sul sito di Mediaset. Da qui puoi digitare il titolo del filmato di cui sei alla ricerca e che vuoi far riprodurre sul tuo PC.

Come ti accennavo prima, oltre ai programmi già andati in onda e che puoi rivedere, c’è anche la possibilità di guardare Canale 5 in diretta streaming; con Mediaset On Demand hai la comoda possibilità di guardare le trasmissioni in diretta proprio come sei abituato con la TV.

Per poter guardare Canale 5 in diretta streaming sul sito di Mediaset, clicca sul logo di Canale 5 in alto, poi premi sulla voce Non sei ancora registrato? Ed infine completa il modulo di registrazione che ti appare davanti.

Per poter guardare Canale 5 in diretta streaming è necessario effettuare una registrazione gratuita che richiede pochissimi minuti (puoi anche registrarti utilizzando i social come Facebook e Twitter).

Un’altra soluzione per guardare Canale 5 sul PC consiste nel “trasformare” il PC in una TV. Non sai come fare, vero? Bene.

Devi sapere che in commercio esistono delle chiavette che prendono il nome di “sintonizzatore digitale terrestre”.

Questi strumentini, al loro interno dispongono di una piccola antenna che ti permette, una volta collegate al PC, di vedere (e anche registrare) i canali del digitale terrestre, tra cui anche Canale 5.

Utilizzando questa alternativa non hai bisogno di alcuna connessione ad Internet, ma solo dell’antenna presente in questa piccola chiavetta USB.

Sul mercato si trovano tantissimi sintonizzatori, molti dei quali sono compatibili sia con Windows che con Mac, ed il prezzo si aggira attorno ai 20,00 euro. Dai un’occhiata qui sotto su Amazon!

Guardare Canale 5 in streaming da iPhone e iPad

Ora ti mostrerò come poter guardare Canale 5 da iPhone e iPad in maniera semplice, e se non ti basta, ti darò la possibilità di scegliere tra due opportunità.

La prima consiste nel eseguire la procedura che ti ho mostrato precedentemente per vedere i programmi di Canale 5 dal computer utilizzando il sito Internet di Mediaset; la seconda possibilità contempla l’utilizzo dell’app Video Mediaset.

Ora ti mostrerò come funziona questo secondo metodo. Per prima cosa, recati sull’icona dell’App Store e dopodiché digita nella barra di ricerca “Video Mediaset”, ed infine clicca sul primo risultato della ricerca.

Ora clicca su “Ottieni”, e qualora se ti venisse richiesto, digita la password connessa al tuo account Apple e procedi con il download e l’installazione dell’app.

Ora puoi guardare Canale 5 sul tuo iPhone o il tuo iPad premendo sulla trasmissione televisiva che vorresti visualizzare e poi anche sul programma da guardare, cliccando sul relativo video.

Hai terminato. Potrai goderti la visione di Canale 5 streaming su iPad e iPhone.

Come guardare Canale 5 streaming su Android

Hai uno smartphone o un tablet Android? Bene. Ora ti faccio vedere come poter guardare Canale 5 dal tuo device.

Puoi utilizzare due metodi: il primo consiste nel seguire gli step che ti ho elencato prima, quando ti ho parlato di come guardare Canale 5 dal computer.

Il secondo metodo ti consente invece di guardare Canale 5 sul tuo smartphone o tablet Android facendo ricorso ad un’app.

In quest’ultimo caso, devi recarti sul Play Store e scrivere, (dopo aver cliccato sulla lente di ingrandimento) “Video Mediaset”. Aspetta un momento che la ricerca venga completata e poi clicca sul primo dell’elenco.

Attendi che l’installazione dell’app venga completata e poi recati sulla schermata principale dove troverai la nuova scorciatoia per avviare l’applicazione.

Avvia l’applicazione di Video Mediaset e clicca sul programma che vuoi vedere.

Qualche piccolo suggerimento

Le regole per ottenere uno streaming di qualità consistono, soprattutto nell’avere una connessione di ottima qualità, e lo stesso discorso vale per avere dei tempi di buffering molto bassi e di conseguenza evitare fastidiosi blocchi costanti durante la riproduzione delle trasmissioni in tempo reale.

Se hai una buona connessione ad Internet potrai guardare Canale 5 sul tuo PC o sul tuo dispositivo mobile senza alcun problema, e questo è l’unico requisito veramente necessario per il corretto funzionamento di tutti i procedimenti di cui ti ho parlato.

Lo streaming online delle varie trasmissioni ormai è disponibile per qualsiasi dispositivo che abbia una connessione alla rete, ma, personalmente ti suggerisco di utilizzare comunque un PC fisso o portatile con una connessione Wi-Fi: se scegli di utilizzare la rete dati, in pochissimo tempo finirai tutti i GB messi a disposizione dal tuo piano tariffario.

Detto questo, ti auguro buona visione.