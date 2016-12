Vidtomp3: il sito web per scaricare musica da Youtube

Come hai letto nel titolo di questo post, oggi ti mostrerò un sito davvero figo, ovvero Vidtomp3. Il nome non ti dirà certamente nulla, tuttavia posso assicurarti che è uno dei migliori siti che permette di scaricare musica da Youtube istantaneamente.

Voglio farti una domanda: saresti contento se fossi a conoscenza di un modo semplicissimo per scaricare musica da Youtube dal PC o da smartphone? Se la risposta è si, allora prosegui nella lettura….

Prima, però, è giusto che ti faccia una piccola premessa:

La guida che andrai a leggere l’ho scritta solo a scopo informativo, quindi non invoglio nessuno a violare alcun diritto. Il sito in questione deve essere utilizzato per scaricare musica libera, quindi non devi assolutamente scaricare musica protetta da Copyright e presenti nei video di Youtube. Qualsiasi utilizzo ne farai, la responsibilità delle azioni sarà sarà tua.

Vidtomp3 converter come funziona?

Ora ti mostrerò il funzionamento di questo sito web Vidtomp3, che ha cambiato il mio modo di scaricare musica da Youtube: molti lo definiscono come un semplice convertitore Youtube, ma non è solo questo.

Come si può leggere sul sito, questo strumento è compatibile con moltissimi altri siti dove è presente musica, quindi potrai utilizzarlo anche su altri servizi non esclusivamente su Youtube.

Una volta che avrai l’indirizzo web del video da cui vorrai scaricare la traccia audio, dovrai solamente inserirlo nell’apposito box presente nella home di Vidtomp3 ed il gioco è fatto.

In pochi secondi avrai a disposizione un comodo pulsate di download che ti permetterà di scaricare il file video convertito in audio sul tuo PC e riascoltarlo liberamente, tutte le volte che vuoi.

Scaricare musica da Youtube sul computer con Vidtomp3

Ora, ti mostrerò quali saranno i passaggi da fare per utilizzare Vidtomp3 e scaricare la tua musica direttamente sul PC.

Per prima cosa, recati su Youtube e scegli il video dal quale vorrai estrapolare l’audio. Apri il video e copia il link che si trova nella barra degli indirizzi web. Recati sulla pagina ufficiale di Vidtomp3 (qui) e incolla il link nel box presente, come quello che vedi qui sotto. Clicca ora sul pulsante Download. Comparirà un messaggio di ringraziamento, ed in blu troverai una scritta Click here to get your Download Link; clicca e procedi allo step successivo. Dopo ancora una altro messaggio di ringraziamento troverai il pulsante Download MP3; clicca su questo pulsante ed attendi il termine del download.

Hai finito, infatti, dovrai attendere solo il tempo di effettuare il download del file .mp3 e potrai ascoltare la tua musica dove vuoi e quando vuoi.

Scaricare musica Youtube su smartphone e tablet con Vidtomp3

Ora, invece ti farò vedere come ripetere la stessa procedura che abbiamo visto poco prima, ma su smartphone e tablet.

La procedura più semplice, è quella di avviare Youtube dal tuo browser e non dall’applicazione: in questo modo, sarà reperibile l’indirizzo web, come su PC.

Nel caso in cui tu utilizzi l’app Youtube, invece, dovrai effettuare alcuni passaggi: dopo aperto il video, recati nella parte bassa, dove ci sono le icone del mi piace e non mi piace e qui troverai una voce con scritto Copia negli appunti.

Arrivati a questo punto, la procedura è identica a quella che abbiamo visto prima, nella sezione dedicata al PC.

Collegati al sito ufficiale di V idtomp3 (qui)

(qui) Incolla il link che hai copiato in precedenza.

Clicca su Download e subito dopo su Click here to get your Download Link.

Troverai ora il pulsante Download MP3 per scaricare il tuo file audio.

L’operazione è ultimata; troverai il file audio convertito nella tua cartella download.

CONCLUSIONE

Hai visto come è semplice scaricare musica da Youtube tramite Vid to mp3 ?

Con due passaggi, riuscirai a scaricare tutta musica che desideri sul tuo PC o sul tuo smartphone, e quindi convertire video Youtube in MP3 in modo semplice e veloce.

Ovviamente, dovrai fare molta attenzione e cercare i video che non sono protetti da copyright, al fine di evitare qualsiasi tipo di problema.

Alla prossima guida!