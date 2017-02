Come aumentare le prestazioni con Windows 10

Moltissimi utenti, dopo aver installato Windows 10, hanno riscontrato problemi di prestazioni. Le cause possono essere ovviamente tantissime come un hardware eccessivamente datato o usurato. I problemi però possono anche essere legati a fattori che non riguardano l’hardware ma il software.

La guida che andremo a consultare a breve riguarda proprio un problema software che di solito non si fa sentire molto ma in alcuni casi potrebbe ridurre le prestazioni in maniera davvero sensibile.

Se abbiamo Windows 10 lento, possiamo modificare una semplice impostazione legata al file di paging. Questo file è direttamente collegato alla memoria RAM del nostro PC, infatti quando la memoria RAM scarseggia, il Sistema Operativo si occupa di virtualizzarla utilizzando la memoria del nostro Hard Disk.

Il calo di prestazioni è dovuto principalmente alla diversa tecnologia di costruzione delle memoria, in quanto la memoria RAM è nettamente più veloce rispetto agli Hard Disk tradizionali (discorso a parte per quanto riguarda gli SSD).

Windows 10 gestisce autonomamente il file di paging ma non sempre nella maniera ottimale, in questa guida vediamo come aumentare la velocità di Windows 10, gestendo manualmente questo file concedendogli nel miglior modo possibile, la memoria di cui necessita.

Velocizzare Windows 10

La prima cosa da fare è premere il tasto Start (quello con la bandierina di Windows) che abbiamo sul nostro PC e scrivere “Impostazioni avanzate di sistema” come nell’immagine subito sotto:

Adesso, sotto la voce “Prestazioni”, andiamo in impostazioni:

Ora spostiamoci nel tab “Avanzate” e sotto la voce “Memoria Virtuale”, clicchiamo su cambia:

Adesso dobbiamo togliere la spunta sulla voce “Gestisci automaticamente dimensioni file di paging per tutte le unità”, spuntiamo la voce “Dimensioni personalizzate”. Ora dobbiamo inserire 200 come valore per le “Dimensioni iniziali (MB)” e in “Dimensioni massime (MB)” inseriamo il valore consigliato in basso (nel mio caso è 1527).

Ora non ci resta che confermare le modifiche e riavviare il PC.