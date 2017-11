Ancora una volta siamo in presenza di un top di gamma, quest’oggi parliamo del Galaxy S5 SM-G900F, ma l’intento di oggi e sopratutto ciò che faremo non è altro che scoprire i passaggi principali per poter effettuare il ripristino del Galaxy S5.

Diciamo che questa procedura è davvero ottima per tutti coloro che vorranno effettuare un ripristino completo, sopratutto dopo aver effettuato il Root e quindi cancellarlo, ma dovrebbe essere possibile anche eliminare la Recovery custom installata con questa procedura.

Quindi vedremo come avere un Galaxy S5 come appena uscito dalla fabbrica e ricordiamo il tutto avverrà con semplici e rapidi passaggi, iniziamo.

RIPRISTINO DATI DI FABBRICA

Per chi volesse ripristinare i dati di fabbrica del Galaxy S5, non avrà bisogno per forza di flashare il firmware completo.

Vedremo infatti in pochi passaggi come formattare il Galaxy S5 direttamente dal menu impostazioni che abbiamo a disposizione sul device.

Andiamo a cliccare sulla voce “Apps” e selezionare le “Impostazioni”. Dopo di che spostiamoci nella sezione che pendere il nome di “User e Backup” per poi andare su “Backup e Ripristino”. Tocca a voi decidere se deselezionare o meno le voci che permetteranno di ripristinare automaticamente il device, con le spunte su “Ripristino automatico” e “Backup dei dati”. Ora andiamo su “Ripristino dati di fabbrica” e poi su “Reset dispositivi”. Andiamo su “Elimina tutto” e confermiamo.

Questo è in breve la procedura che consigliamo di adottare subito dopo aver effettuato un aggiornamento o riscontriamo qualche problema di rallentamento.

Altrimenti toccherà seguire la procedura che segue per far si che il device venga formattato in maniera completa e reinstallando il firmware originale.

I FILE NECESSARI

In questa sezione vedremo tutto ciò che ci servirà per poter ripristinare in seguito il nostro Galaxy S5, infatti qui faremo la lista di tutti i file che serviranno per poter avviare la procedura.

La prima cosa di cui avremo bisogno, non è altro il pacchetto che ci permetterà di installare i driver, quest’ultimi potrebbero essere installati anche insieme all’installazione di Kies, ma noi consigliamo anche di reinstallari, con il nostro file.

Ora invece passeremo al programma principale, il quale è alla base di tutta la procedura, parliamo di Odin, il quale non è altro che l’eseguibile dedicato al flash del firmware originale.

Infine manca solamente il firmware originale dedicato all’S5, il quale potrete scaricarlo tranquillamente dal link sottostante, dovrebbe essere abbastanza pesante, quindi ci vorrà un po’per scaricarlo.

GUIDA RIPRISTINO FIRMWARE ORIGINALE GALAXY S5 SM-G900F

Iniziamo subito con la nostra guida, questo è il paragrafo principe, visto che qui vedremo tutti i passaggi da effettuare per poter ripristinare il nuovo top di gamma di casa Samsung, non resta altro che iniziare.

Il primo passaggio rimane sempre lo stesso, ovvero scaricare ed installare tutto ciò che troviamo nella sezione precedente.

Dopo di che installiamo i driver.

Ora spegniamo il nostro Galaxy S5 e avviamo la modalità download, premendo i tasti Home + Power + Vol-.

Avviamo ora Odin e colleghiamo l’S5 al PC, così che il programma lo riconosca attraverso la porta COM in alto a sinistra nel programma.

Fatto questo, inseriamo il firmware nella sezione che può essere chiamata PDA o AP, dopo averlo decompresso, dovremmo avere un file con la denominazione .tar.

Dobbiamo anche essere sicuri che la voce Re-Partition, non sia selezionata, che potrebbe darvi dei problemi.

Ora siamo pronti per avviare la procedura selezionando la voce START.

CONCLUSIONI

Quindi questi sono i passaggi semplici e precisi da fare per ottenere il nostro risultato, come avete visto, quello che dovrete fare è abbastanza semplice, sopratutto se avete già fatto delle procedure similari.

Per quanto riguarda l‘azzeramento del contatore KNOX per Galaxy S5, non è possibile ottenerlo con questa guida, visto che i vari cuochi ci stanno ancora lavorando, per ottenere anche quest’altro piccolo pezzo che manca al ripristino completo.

Tuttavia se lo mandate in assistenza non dovrete avere grosse problematiche, detto questo noi siamo sempre a vostra completa disposizione per qualsiasi problematica relativa alla guida o a qualsiasi aiuto inerente al testo, siamo lieti di aiutarvi, buon ripristino.