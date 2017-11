Se stai leggendo questa guida è perché vuoi sapere come installare OSX su PC, questa procedura risulta essere molto utile se stai pensando di acquistare un computer Apple ma non sei pienamente sicuro di quello che avrai tra le mani.

In particolare, se hai sempre avuto un computer con sistema operativo Windows, potrebbe crearti disorientamento ritrovarti davanti un Mac, un metodo economico per testare il sistema operativo della Apple ancor prima di procedere all’acquisto è quello di installare Mac su PC.

Non sono un grande esperto di computer, è una procedura che posso fare anche io?

Assolutamente si, con la guida che troverai qui sotto, se eseguita alla lettera, potrai installare OS X sul tuo PC senza problemi e provare in anteprima il sistema operativo Apple.

Non dovete essere dei grandi esperti per portare a termine le operazioni che sto per spiegarti, dovrai solo avere un po’ di pazienza e del tempo a disposizione e alla fine di questo articolo, proverai il piacere di utilizzare Mac Os su PC.

Come installare Mac OS su Pc [Requisiti]

Come per ogni operazione, anche qui avrai bisogno di alcuni requisiti principali per far si che tutto funzioni alla perfezione.

Appunto per questo qui sotto troverai tutto ciò che serve per rendere possibile il funzionamento del sistema operativo Apple su un altro computer:

PC con requisiti minimi di sistema che potete consultare qui.

Una partizione di minimo 20 GB

Impostare il Boot del pc da DVD [ Se non sai come fare, dai un’occhiata alla guida su come entrare nel BIOS ]

] File ISO di Mac OS X

Questo è tutto ciò che ti serve per non avere problemi e procedere direttamente con l’installazione.

Ovviamente è giusto avvisarti che anche andando sul sito Apple, troverai tante voci che affermano che puoi utilizzare software Apple solo ed esclusivamente su hardware Apple.

Come creo la partizione per installare OS X?

Se vuoi installare OS X su PC su una partizione apposita, è possibile crearla utilizzando l’utility presente su Windows 7, 8 e 10, oppure ti puoi rivolgere a uno dei tanti programmi gratuiti, tra i migliori c’è GParted, un software freeware che permette di creare e modificare il partizionamento del disco rigido.

Puoi effettuare varie operazioni sull’hard disk, con una gestione completa di ogni minima parte, un programma dall’interfaccia semplice ed intuitiva, ti consiglio vivamente di utilizzare questo programma.

Crea una partizione di almeno 20 GB, come requisito minimo, ma va benissimo abbondare con lo spazio.

Dove trovo il file ISO di Mac OS X?

Una volta ottenuta l’immagine ISO la masterizziamo su un DVD e riavviamo il pc, dovrebbe partire l’installazione, in caso contrario andiamo nel BIOS e impostiamo il Boot da DVD, attraverso il menù Boot, poi salviamo e riavviamo.

Finalmente apparirà la schermata d’installazione di OS X.

Installare OS X su PC, i passaggi

A questo punto dovrai avere un po’ di pazienza, resterai fermo su una schermata con il logo Apple per diversi minuti, in realtà l’installazione sta procedendo, ci potrebbe volere fino a venti minuti.

La finestra successiva ti farà scegliere la lingua da installare, dopo aver selezionato Italiano, prosegui, clicca su Continua e Accetto.

A questo punto dovrai scegliere la partizione che hai creato in precedenza, clicca sulla voce Utility disco, fai attenzione e assicurati di aver selezionato la partizione giusta, poi clicca su Inizializza.

Alla voce formato scegliete MAC OS esteso (journaled), diamo un nome al nostro HDD virtuale e poi clicchiamo su Inizializza o formatta il disco.

Scegli i drive del nostro PC, per farlo clicca su Personalizza in basso a sinistra e spuntiamo le voci corrispondenti, infine clicchiamo su Ok.

La schermata che avrai di fronte ti mostrerà un disco, cliccando, apparirà una freccia verde con la voce Installa, procedi.

L’installazione ha una durata che va dai 15 ai 40 minuti, al termine, basterà cliccare su Riavvia, se l’operazione è andata a buon fine il PC ci farà scegliere tra Windows e OS X, scegliamo quest’ultimo per avere finalmente OS X su PC.

E se non volessi creare nessuna partizione e installare Mac per PC come unico sistema operativo?

In questo caso non ci sarà bisogno di programmi come GParted, semplicemente, quando installerai OS X, dovrai selezionare la partizione principale del PC e procedere, verrà effettuata la formattazione di Windows e l’installazione di OS X.

Ho installato OS X su PC ma non funziona perfettamente, cosa fare?

Può succedere che la configurazione hardware non sia pienamente compatibile o che qualche driver, non sia stato trovato automaticamente dal sistema operativo, in questo caso è possibile porre rimedio scaricando quelli necessari a questo link.

Hai trovato utile questa guida su come installare Mac su PC? Fammi sapere se sei riuscito a portare a termine la procedura.