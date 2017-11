Amazon.it è uno degli e-commerce più conosciuti al mondo la sua affidabilità è al top, tutti lo consigliano, ma certamente non è tutto rosa è fiori, ma come già successo per altri e-commerce, come il caso Techmania; oggi cercheremo di vedere effettivamente se Amazon.it sia affidabile o meno, quindi ecco una bella recensione sul noto negozio online.

Come ben saprete questo noto sito vende di tutto: noi abbiamo avuto modo di provare ad acquistare tantissimi prodotti e possiamo già dire che siamo rimasti soddisfatti in tutti i casi, anche nei casi negativi, per il semplice fatto, che le politiche di reso Amazon sono il top.

All’interno di questo articolo cercheremo di concentrarci su tutto, dandovi la nostra personale esperienza riguardo tutto ciò che abbiamo potuto provare grazie a questo noto e-commerce.

LE OFFERTE SU AMAZON.IT

Sappiamo molto bene che ci sono tantissime offerte su Amazon, le quali permettono molto spesso di poter acquistare prodotti scontati anche al di sotto del classico metà prezzo.

Quello che possiamo comperare varia tantissimo, infatti lo store ci propone una vasta gamma di elementi, passando dai prodotti tecnologici, fino al settore riguardante l’abbigliamento, senza dimenticare il fattore principale che lo ha reso famoso ovvero gli eBook.

Ci sono anche moltissimi prodotti che vengono venduti direttamente dallo stesso colosso degli e-commerce, ovvero i classici e famosissimi Kindle Fire, i quali variano da semplici eBook reader, fino alle ultime versioni che li vedono come veri e propri tablet dotati del sistema operativo che si basa sul noto Android.

Fino ad ora, ciò che traspare è il fatto che tantissimi prodotti possono essere acquistati a prezzi davvero molto competitivi.

Non dobbiamo di certo dimenticare la possibilità di avere dei buoni sconto che possiamo riscattare nel momento del pagamento, permettendoci così di risparmiare molti soldi nel caso riuscissimo ad avere qualcuno di questi.

LA NOSTRA ESPERIENZA DI ACQUISTO SU AMAZON.IT

Come detto in precedenza abbiamo avuto modo di acquistare diversi prodotti, alcuni spediti direttamente da Amazon, mentre altri sono stati spedititi e quindi acquistati da altri venditori che sfruttano Amazon, per la sua visibilità, come accede più o meno su Ebay diciamo. Vediamo se ci sono sostanziali differenze nel caso in cui il venditore è lo store originario oppure terzi.

Nel primo caso abbiamo avuto un’esperienza eccellente, poiché le spedizioni nella maggior parte dei casi sono sempre gratis, eccetto nel caso in cui se volessimo il tutto nel giro di 24 ore, c’è la possibilità di decidere di pagare qualcosa in più oppure accedere al programma Amazon Prime, che porta con se davvero molto interessanti privilegi per coloro che acquistano molto spesso su tale e-commerce.

Nel secondo caso invece ci siamo sempre trovati bene, anzi, visto che abbiamo acquistato un monitor molto voluminoso, siamo rimasti più che soddisfatti dell’imballo e sopratutto nella comunicazione, ma badate bene perché dipende sempre da chi compriamo e quando compriamo.

LE POLITICHE DI RESO E RESTITUZIONE

Nella nostra esperienza di acquisto vi è stata anche una volta in cui abbiamo dovuto rimandare indietro un prodotto, e dato che si è trattata delle prima volta, eravamo abbastanza titubanti, ma possiamo dire che tutto è andato per il meglio e vediamo il perché.

Per prima cosa è bastato recarsi nella sezione dedicata al nostro prodotto acquistato e subito dopo andare nella voce dedicata alla restituzione, dove Amazon ci chiederà il motivo per cui il prodotto dovrà essere restituito.

Fatto questo riceveremo un email dove ci verrà descritto il modo in cui dobbiamo operare per poter far si che il pacco sia restituito all’e-commerce: se abbiamo a disposizione l’imballo originale e il pacco, il tutto sarà davvero molto semplice perché basterà infatti chiudere la scatola e inserire il codice che ci verrà indicato nell’email che riceveremo.

Arriverà il corriere, dopo aver stabilito la data in cui vorremmo che il pacco fosse ritirato e a questo punto ci vorrà qualche giorno prima che ci verrà reintegrata la somma da noi spesa (non tutta molto spesso, dipende sempre da Amazon, comunque sta di fatto che la maggior parte della cifra ci viene data indietro).

FEEDBACK E RECENSIONE

Anche qui come su Ebay abbiamo la possibilità di rilasciare un feedback o una recensione riguardo la vendita totale: abbiamo la possibilità di far sapere come si è comportato il venditore nei nostri confronti e sopratutto, se vogliamo possiamo scrivere due righe dedicate ad una recensione del prodotto, la quale si andrà a sommare a quelle rilasciate dalle altre persone e che permetteranno ad un prossimo acquirente di conoscere la nostra esperienza di acquisto con tale utente.

Dopo di che non dobbiamo certamente dimenticare le varie possibilità che abbiamo in questo menù, infatti da qui potremmo accedere, nel caso in cui sia possibile, alla tracciabilità del nostro pacco aggiornato in tempo reale, cosa molto utile nel caso in cui non vorrete sempre entrare nel sito del corriere.

LISTA DEI DESIDERI

Qui come suggerisce già il nome, possiamo inserire gli oggetti che vorremmo acquistare più in la o anche farci regalare, dato che questa lista potrà essere condivisa e un amico che per esempio, potrà regalarci un prodotto.

Quest’ultima ci è anche molto utile nel caso volessimo mantenere d’occhio un prodotto che vorremmo acquistare ad un prezzo più basso: lo stesso sito infatti, ci dirà la differenza di prezzo nel tempo partendo dal momento in cui lo abbiamo messo nella nostra lista di desideri.

CONCLUSIONI

Abbiamo cercato di darvi le più precise indicazioni su Amazon.it basandoci sulla nostra esperienza d’acquisto; lo store presenta ad oggi una delle migliori alternative più sicure per acquistare online, infatti non è mai successo di avere problemi con pacchi o cose del genere e infatti la merce che abbiamo richiesto è sempre arrivata puntuale.

Una degna menzione la merita l’imballaggio che, in ogni prodotto acquistato, sopratutto quando spedito dallo stesso sito, ci ha davvero stupefatti nella cura del pacco, il quale è sempre a livelli top, sia per quanto riguarda la scatola, sia per quanto riguarda gli involucri produttivi per il prodotto.

Non possiamo far altro che quindi consigliarvi di acquistare prodotti da questo e-commerce, il quale ad oggi è uno fra i migliori al mondo e sicuramente ci sarà un motivo.

Del resto se volete, potete lasciarci un vostro parere sull’acquisto dal noto store, così che possiamo discutere sui vostri prodotti acquistati qui e come vi siete trovati.