Occupiamoci ora di chiarire le idee riguardo un sito di cui sicuramente moltissimi avrete sentito parlare almeno una volta o da cui avranno acquistato almeno un prodotto: Gli Stockisti.

Questo sito è molto interessante poiché è un e-commerce specializzato soprattutto nella vendita di smartphone e tablet, ma si possono trovare in vendita anche delle fotocamere (e gli obiettivi annessi ovviamente) e dei televisori di ultima generazione.

Questo sito risalta spesso rispetto agli altri concorrenti poiché ci sono sempre i cosiddetti “superprezzi” attraverso cui cellulari di ultimissima generazione o appena usciti sul mercato possono essere trovati ad un prezzo molto più basso rispetto alla concorrenza, appunto per questo oggi cercheremo di dare la nostra opinione su Gli Stockisti dopo aver effettuato diversi acquisti su questo sito.

LE OFFERTE DA GLI STOCKISTI

Questo è un dato molto interessante e vantaggioso per Gli Stockisti (non gli stocchisti, stokisti oppure gli stokisti e anche gli stokkisti, ricordatelo!), perché gli permette di essere una spanna sempre davanti agli altri e proponendo queste offerte è possibile trovare per esempio anche un Samsung Galaxy S5 ad un prezzo veramente pazzesco.

Ancora non è ben chiaro il perché Gli Stockisti possa offrire un prezzo così vantaggioso per l’utenza su moltissimi prodotti di ultima uscita rispetto alla concorrenza, ma possiamo assicurarvi che è tutto funzionale e garantito.

Appena giunti sul sito, nella sezione gli Stockisti cellulari infatti vengono mostrati come in una grossa vetrina tutti i cellulari di tendenza con il prezzo e le relative caratteristiche, permettendovi di scegliere quello che più vi aggrada.

Successivamente potete anche filtrare la lista dei cellulari mostrati scegliendo il colore, la marca o qualsiasi altra caratteristica così per trovare quello che cercate molto facilmente.

Non dimentichiamo che moltissimi prezzi convenienti riguardano proprio il fatto che il sito in questione permette di acquistare prodotti sia con garanzia Europa che garanzia Italia: i primi permettono di avere uno sconto davvero interessante rispetto a quelli che invece hanno la garanzia Italia.

LA NOSTRA ESPERIENZA D’ACQUISTO SU GLI STOCKISTI

Anche noi abbiamo acquistato da Gli Stockisti vari prodotti, tra cui ricordiamo il Sony Xperia Z Ultra pagato veramente molto poco e con uno sconto ottimale, ed è arrivato giusto qualche giorno dopo come previsto dalla consegna.

METODI DI PAGAMENTO E COSTI DI SPEDIZIONE

Si può pagare sul sito anche attraverso PayPal in modo tale da poter essere sempre sicuri e rimborsabili qualora qualcosa non vada per il verso giusto, ma vi assicuriamo che è un caso molto remoto.

Tuttavia, ricordiamo che questo non è l’unico metodo di pagamento, visto che il sito offre anche altre possibilità per effettuare l’acquisto in maniera pratica e veloce, anche se noi consigliamo sempre e comunque PayPal visto la possibilità di avere indietro i soldi nel caso ci sia qualche problema.

Ricordiamo anche che il costo di spedizione è gratis qualora la vostra spesa superi la cifra di 200,00€ e vi confermiamo che sono davvero veloci, visto che comunque il sito spedisce con corriere espresso e nel nostro caso ci ha messo un solo giorno per arrivare, quindi ancora un punto positivo.

Tuttavia l’unico neo de Gli Stockisti è il fatto che i cellulari un po’ datati ma ancora molto richiesti terminate le scorte ci mettono veramente un tempo lunghissimo prima di poter tornare disponibili.

Abbiamo avuto modo di constare questo ultimo dettaglio, visto che comunque abbiamo consigliato l’acquisto di diversi prodotti a molti utenti e quindi abbiamo avuto modo di vedere effettivamente questo problema, che comunque da una parte può essere una cosa positiva, visto che comunque il sito non vende prodotti che non ha in magazzino, avendo quindi la velocità che abbiamo elogiato prima, per quanto riguarda le spedizioni.

COME FUNZIONA LA GARANZIA SU GLI STOCKISTI?

Non dobbiamo dimenticare di elencare ed esplicarvi qualcosa anche per quanto riguarda la garanzia, che comunque è sempre il fulcro degli acquisti di diversi utenti, infatti come detto prima sul sito abbiamo la possibilità di acquistare due tipi di device, ovvero quelli con garanzia Europa e quelli con garanzia Italia.

Come molti di voi sapranno quei prodotti che vengono coperti dalla garanzia Italia, per legge devono avere almeno due anni di copertura, mentre per quelli con la garanzia Europa solo uno.

Tuttavia gli Stockisti, fanno una piccola eccezione, che potrebbe interessare a più di qualcuno. La garanzia Europa, infatti è utilizzabile anche in questo caso per due anni, infatti il primo anno viene garantita dalla casa madre, mentre il secondo anno viene garantito direttamente da gli Stockisti, che provvederanno loro stessi a mandare in assistenza il prodotto acquistato.

Logicamente in questo caso le tempistiche sono abbastanza lunghe anche perchè dovranno o dovremmo spedire il prodotto alla casa madre, infatti se effettuiamo il tutto attraverso il loro centro assistenza più o meno ci vorrà un mese e mezzo per riavere il nostro acquisto per le mani, visto che deve essere spedito all’estero.

Per quanto riguarda la spedizione del prodotto per l’assistenza dovrà essere pagata da noi, almeno per il viaggio di andata, va bene anche un comunissimo Pacco Celere 3 o qualsiasi metodo di spedizione, quindi farlo arrivare alla centrale de gli Stockisti e provvederanno loro a tutto e voi potrete rimanere in costante aggiornamento sul vostro pacco grazie al centro assistenza.

CONCLUSIONI

Queste sono le nostre impressioni, sopratutto dobbiamo ricordare che tutto ciò che abbiamo accennato in questa recensione è dedicata a più acquisti che abbiamo effettuato sul sito.

Anche ciò che riguarda la garanzia è sempre frutto di una nostra esperienza, quindi tutto ciò che abbiamo descritto lo abbiamo testato in prima persona, cerando di darvi appunto una reale e concreta situazione che può venirsi a creare durante l’acquisto.

Detto questo, per qualsiasi evenienza noi restiamo a vostra disposizione e restate con noi per saperne di più su qualsiasi offerta de Gli Stockisti e molti altri. Buono shopping!