Attendevi un nuovo aggiornamento per il Huawei Mate 10 Pro? Eccoti accontentato, infatti in queste ore la famosa casa cinese Huawei ha rilasciato ufficialmente il nuovo update per Huawei Mate 10 Pro con Android Pie 9.0.

Come accade di solito l’aggiornamento verrà rilasciato gradualmente per tutti i dispositivi, tuttavia verranno premiati coloro che hanno un device no brand.

Hai un Mate 10 Pro con bootloader sbloccato? Non ti preoccupare perché Huawei ha pensato anche a te.

Infatti sarà possibile installare manualmente l’aggiornamento e anche tu potrai godere di tutte le novità che porta con se il nuovo Android 9.0.

Prima di mostrarti effettivamente quali sono i cambiamenti apportati al firmware, ti voglio informare che la build è identificabile con la dicitura BLA-L09C432B108, nel caso avessi uno smartphone single SIM.

Se la tua è una versione dual SIM, allora la dicitura dell’aggiornamento porta con se la voce BLA-L29C432B108.

Quali sono le novità di Android 9.0 su Mate 10 Pro?

Scommetto che vuoi conoscere tutte le novità dell’aggiornamento. Bene la prima cosa è che avrai a disposizione la nuovissima UI di Huawei, ovvero la EMUI 9.0.

Si tratta di una versione più leggera e prestante della UX per smartphone Android ideata dall’azienda cinese. Quindi troverai tantissime modifiche a livello estetico.

Dopo di che ci sarà un importante aggiornamento per il funzionamento della scheda grafica, grazie all’adozione della GPU Turbo 2.0.

Ci saranno nuove gesture, dedicate proprio alla navigazione del sistema, un po’ come avviene con il famoso iPhone X o il OnePlus 6.

Finalmente delle ottimizzazioni riguardante il consumo energetico e quindi prestazioni migliorate per la batteria; tutto questo grazie all’intelligenza artificiale che inizia a fare capolino anche nella gestione del sistema operativo.

Supporto nativo al notch, quindi ora graficamente saranno migliorate le app che funzionano su device che hanno la “tacca”, questo è un miglioramento che è stato effettuato da Google con il rilascio di Android 9.0.

Miglioramenti anche per ciò che riguarda la luminosità adattiva, che ora dovrebbe funzionare meglio rispetto alla versione precedente del firmware.

INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO

Scommetto che non vuoi perdere tempo e vorresti immediatamente aggiornare il tuo dispositivo.

Ti accontento subito, infatti seguendo questo link troverai una guida in inglese che ti permetterà di installare immediatamente l’aggiornamento.

Ti darà tutte le indicazioni necessarie per procedere e installare Android 9.0 sul tuo Huawei Mate 10 Pro.

Concludendo, fammi sapere se tu hai già aggiornamento il tuo smartphone e soprattutto che tipo di miglioramenti hai già riscontrato.

Ti aspetto nei box dei commenti.