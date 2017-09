Android 8.1 Oreo, l’aggiornamento arriverà molto presto

Continuano ad arrivare buone notizie da casa Google: dopo il lancio di successo di Android 8.0 Oreo avvenuto lo scorso Agosto, e l’imminente debutto dei due smartphone top di gamma Google Pixel 2 e Pixel 2 XL, è il finalmente arrivato il momento di un nuovo aggiornamento per l’ultima versione del sistema operativo.

Android 8.1 Oreo arriverà probabilmente entro Ottobre prossimo e sarà un aggiornamento “a sorpresa”, in quanto Google aveva dichiarato in passato che non avrebbe effettuato update intermedi come già avvenuto con Android 7.1 Nougat.

L’indiscrezione sembra però essere vera al 100%: i primi indizi ci arrivano direttamente dal codice sorgente dell’app Google, dove alcuni sviluppatori avrebbero rilevato chiari riferimenti al nuovo aggiornamento, grazie a due indicatori: “Platform Build Version Name 8.1.0.” (un chiaro riferimento ad Android 8.1 Oreo) e “Platform Build Version Code = 27” (la versione delle API lanciata per il nuovo update).

Il fatto che su Android 8.1 Oreo sarà presente la compatibilità con le API di livello 27 è particolarmente importante per chi sviluppa app in grado di utilizzare al 100% tutte le funzioni inedite del nuovo sistema operativo Google, a differenza della versione base di Oreo.

Il debutto dell’aggiornamento Android potrebbe avvenire addirittura il prossimo 5 Ottobre, giorno in cui verranno finalmente presentati al pubblico i due nuovi Pixel 2.

Non è tuttavia ancora chiaro se Android 8.1 sarà già preinstallato oppure disponibile come aggiornamento OTA.

Quali potrebbero quindi essere le novità introdotte con il nuovo update? Innanzitutto un nuovo supporto all’editor per gli screenshot, in modo da modificarli con facilità prima di ricondividerli sui social, ed anche una tecnologia Google Lens (utilizzata per il riconoscimento di negozi, luoghi e strade tramite la fotocamera) più precisa che mai.

Android continua quindi a bruciare le tappe, aggiornandosi più in fretta che mai e proponendo funzioni importanti dal punto di vista di connettività e multimedia.

Nonostante questo, il pericolo “frammentazione” rimane sempre alto, in quanto non tutti gli smartphone vengono aggiornati con lo stesso tempismo alla nuova versione dell’OS.

Sarà proprio da Android 8.1 Oreo che le cose cambieranno? Scopriremo presto se Google riuscirà a risolvere quello che è uno dei “piccoli problemi di Android” più irrisolti nel tempo: seguiteci per tutte le novità in arrivo.