Sky Go è un’applicazione che ha riscosso un grandioso successo in tutto il mondo grazie alla sua versatilità, e sopratutto permette a tutti coloro che dispongono di un abbonamento a Sky e di uno smartphone all’avanguardia, di poter guardare i principali canali satellitari sul proprio dispositivo senza alcun rallentamento; appunto per questo oggi ci dedicheremo ad una guida particolare per Sky Go Android molto interessante.

Ovviamente alla base di Sky Go per Android (avevamo già scritto un post su come installarlo su qualsiasi dispositivo anche Root) , oltre che un abbonamento e alla strumentazione adatta, c’è bisogno anche di avere internet sul proprio cellulare, altrimenti risulterà impossibile poter usufruire di tale servizio.

Purtroppo app Skygo è ancora in una fase molto lontana dalla perfezione, ed infatti, molti dispositivi Android sono ancora lungi da poter essere compatibili con questa fantastica applicazione.

Ecco perché con un po’di pazienza e i nostri consigli utilizzeremo un particolare “skygo fai da te” che vi permetterà di poter utilizzare la nota applicazioni su moltissimi dispositivi Android.

Ricordiamo che questa mod è stata ideata da DeltaFoX, infatti dobbiamo fare i complimenti a lui per aver rilasciato la versione di Skygo DeltaFoX per tutti noi, facendo un ottimo lavoro.

DISPOSITIVI SKY GO SUPPORTATI UFFICIALMENTE

In questa sezione, vedremo brevemente quali sono i dispositivi supportati ufficialmente da Sky Go e che quindi non dovranno scaricare i file presenti nella prossima sezione.

Sul sito ufficiale di Sky Go è possibile trovare una lista aggiornata di dispositivi compatibili.

Tanti smartphone Samsung tra cui: Galaxy Note 2, Galaxy Note 3, Galaxy Note 4, Galaxy Alpha, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge.

Mentre per i tablet Samsung abbiamo: Galaxy Note 10.1, Galaxy Note 8, Galaxy Tab 3 10.1, Galaxy Tab 3 8, Galaxy Tab 4 10.1, Galaxy Tab 4 8, Galaxy Tab S 10,5, Galaxy Tab S 10.5, Galaxy Tab S 8.4, Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab A, Galaxy Tab S2 9.7, Galazy Tab S2 8, Galaxy Tab A 7, Galaxy Tab A 10.1.

Per ASUS invece saranno: Zenfone 2 Laser, Zenfone 2 e Zenfone 2 Deluxe, Zenfone 3, Zenfone 3 Deluxe e Zenfone 3 Max.

Invece i tablet ASUS saranno: Memo Pad HD 10, Fonepad 7, ZenPad 8, ZenPad 10, Zenpad 3S, Zenpad 10.

Se il tuo dispositivo non è presente in questa selezione, allora dovrai scaricare uno dei file presenti nella prossima sezione.

Per ovviare a questo grande problema, che ha lasciato tra l’altro molti utenti arrabbiati, ecco arrivare un’applicazione (o meglio, un file) che vi permetterà, con estrema facilità di poter godere di questo fantastico servizio su qualsiasi dispositivo Android che avete a disposizione.

Sky Go apps, in questo modo diventa davvero senza frontiere, e così tutti quei noiosi requisiti che abbiamo indicato in precedenza vengono a crollare molto facilmente, e tutto quello di cui avrete bisogno, è seguire il processo che vi indichiamo qui sotto appunto per effettuare l’installazione applicazione Skygo su tutti i dispositivi Android:

Per prima cosa scaricate il file APK necessario per far funzionare Sky Go per smartphone Android da qui, LINK Per chi avesse il Root sullo smartphone invece deve scaricare questo altro file da questo LINK Inseriamo anche una nuova versione dedicata a chi ha un tablet senza Root, potete scaricarla da questo LINK. Abbiamo aggiunto finalmente anche il file dedicato ai tablet con Root, che potrete scaricare da qui nel caso non funzionasse provate quest’altra versione qui. Effettuato il download (se state effettuando tutto tramite cellulare), dovete solamente premere sul file scaricato e avviarlo. Lasciate completare l’installazione di Sky Go e avviatelo. Godetevi Sky Go in tutta libertà sul vostro dispositivo Android preferito.

Abbiamo aggiornato il file all’ultima versione disponibile ad oggi di Sky Go per Android ovvero quella con numerazione 2.0.6 per smartphone, mentre su i tablet siamo arrivati a Sky Go 3.0.4 sia con Root che senza, buon download.

Nel caso non funzioni la versione per smartphone per il vostro device, potrete provare questa nuova versione appena rilasciata per avviare lo sky go Android download in un semplice click:

Limiti di Sky Go Italia su Android

Non tutti sanno, che Sky ha imposto dei limiti per l’utilizzo di Sky Go su Android, infatti ci sono diversi blocchi imposti dal colosso della Pay TV e non solo, visto che molti dovranno anche effettuare attivazione Sky Go, ma non è molto complessa.

Partiamo dalla prima cosa, ovvero il fatto che non possiamo utilizzare un device con presa HDMI, quindi collegandolo alla TV non potremmo usufruire del programma, quindi vengono esclusi a priori i dongle USB, i Mini PC con Android, ecc. Poter vedere quindi Sky Go sulla tv è davvero molto complicato, bisogna utilizzare dei metodi, alternativi, per poter riuscire a fare qualcosa.

Non è possibile utilizzare Sky Go Italia su smartphone e tablet con Root attivo, quindi non potremmo ottenere i vantaggi di quest’operazione se vogliamo godere dell’abbonamento effettuato alla Pay TV.

Infine non sarà possibile utilizzare l’app su dispositivi che non sono Samsung, ma allo stesso modo Sky Go non è compatibile con tutti i device Samsung, che siano smartphone o tablet, di solito la maggior parte sono i top di gamma che hanno la compatibilità certa.

Compatibilità di sky go android con Android KitKat

Nelle settimane precedenti, l’applicazione Sky Go è diventata completamente compatibile anche con i dispositivi Android aggiornati all’ultima versione del sistema, ovvero KitKat, infatti da oggi sarà possibile utilizzare Sky Go per Android 4.4.4 e Sky Go per Android 4.4.2, ovvero le rispettive numerazioni del sistema operativo mobile di Google.

L’ultimo aggiornamento introdotto relativo a SkyGo Android non fa altro che estendere la compatibilità del programma anche all’ultimo aggiornamento del sistema operativo, ma elimina anche alcuni bug fastidiosi che in precedenza avevano creato più di qualche problema.

L’applicazione ufficialmente è compatibile solo con i device Samsung essendo un esclusiva per questo marchio, ma con la guida e l’apk che trovate nella parte superiore di questo articolo potete tranquillamente gustarvi i canali satellitari su qualsiasi cellulare Android.

Compatibilità sky go per android con Android 5.0 Lollipop

Sappiamo molto bene che Google in queste settimane sta rilasciando un nuovo aggiornamento dedicato al proprio sistema operativo, stiamo parlando proprio di Android Lollipop che oltre ai vari Nexus sta approdando su tanti top di gamma.

Appunto per questo abbiamo visto come Sky, nell’arco di pochissimo tempo è riuscita ad ottimizzare e a rendere compatibile l’applicazione Sky Go su Android Lollipop, un ottimo lavoro che sta permettendo a tantissimi utenti di usufruire della famosa app di streaming.

Anche in questo caso non dovreste avere nessuna tipologia di problema, per utilizzare la Sky Go app che vi permetterà di godere di tutto ciò che è possibile visionare, grazie al pacchetto di Sky, anche sul vostro smartphone aggiornata ad una delle ultime versioni di Android.

Nel caso in cui vorreste maggiori delucidazioni su come attivare Sky Go oppure capire come poter utilizzare per esempio Skygo on demand potrete andare sul sito www.skygo.it oppure su skygo.sky.it o anche sul sito di Sky per poter avere tutte le informazioni necessarie.

Come al solito, anche le nostre versioni sono completamente compatibili con il nuovo aggiornamento del robottino verde, quindi potrete continuare a visionare i contenuti della pay tv, senza problemi anche su smartphone e tablet non supportati ufficialmente.

Non tutti i dispositivi possono supportare Sky Go, anzi molti hanno tanti problemi nel poter vedere i propri canali preferiti sui dispositivi portatili.

Come si può ovviare a questo problema? Esiste un semplicissimo modo che vi permetterà di poter installare ed utilizzare Sky Go su un qualsiasi dispositivo con Root o senza, e che per di più non è nemmeno contemplato nella lista di quelli compatibili, basterà effettuare il download ultima versione Sky Go per Android ed installarla.

Questo sicuramente faciliterà moltissimo le cose a tutti coloro che hanno Sky ma che non hanno utilizzato invece Sky Go proprio per qualche piccola controversia con il proprio device che non ne voleva proprio sapere di far funzionare questa applicazione.

Il procedimento è davvero molto semplice, se non per dire banale, ma allo stesso tempo anche molto efficace; attraverso questo infatti potrete godervi addirittura Sky Go a schermo intero! Vediamo un po’ come funziona:

Scegliete qui di fianco quale versione scaricare per il vostro device, se ha il root o meno. Il primo LINK è per i dispositivi senza root, il secondo è per quello con il root invece. LINK SENZA ROOT LINK CON ROOT Adesso potete installare Sky Go sul vostro dispositivo preferito e godervi tutti i canali supportati senza alcun problema, sia su tablet che su smartphone.

Come far funzionare Sky Go su un dispositivo Android con Root

Moltissimi utenti, però, che hanno smanettato con il proprio device Android e quindi ne hanno effettuato il root, hanno riscontrato non pochi problemi con la compatibilità di Sky Go, che prima funzionava perfettamente e dopo lo sblocco invece, non funziona più.

Questa guida è a scopo unicamente illustrativo e serve per spiegare un breve procedimento che potrebbe ovviare a questo problema così da permettere a tutti coloro che hanno un abbonamento a Sky di poter utilizzare di nuovo Sky Go.

Vediamo un po’ quali sono i passi fondamentali di questa guida per far funzionare Sky Go su un dispositivo Android con root:

Scaricate dal Play Store un’applicazione come ES Gestore File o una simile. Adesso attraverso ES Gestore File andate nella cartella “bin” che si trova a sua volta nella cartella “System”. Qui rinominate il file chiamato “busybox” in “busybox_old”. Uscite da ES Gestore File o qualunque programma di questo genere state utilizzando. Accedete all’applicazione “Superuser” e togliete il flag ad “abilita superuser”. Ora potete utilizzare Sky Go come meglio credete.

Nel caso avreste problemi, potrete provare ad utilizzare un altro metodo che abbiamo visto nell’articolo dedicato a sky go app che vi permetterà in maniera davvero semplice l’installazione di Sky Go per il vostro device Android.

Per ora questo è il metodo più semplice ed efficace per permettere ai dispositivi a cui è stato effettuato il root per utilizzare Sky Go senza alcun problema.