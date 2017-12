Apple Watch: differenze, costi e perché comprarlo [OFFERTE]

Vuoi conoscere tutto, ma proprio tutto del famoso Apple Watch, vero? Allora sei arrivato nel posto giusto, perché in questo articolo, non solo ti spiegherò il perché comprare lo smartwatch Apple, ma ti dirò anche quali sono le differenze fra i vari modelli, quale cinturino comprare e soprattutto dove poterlo acquistare ad un prezzo interessante.

Visto che ci ho messo davvero un sacco di tempo per raccogliere tutte le informazioni da scrivere in questo articolo, ti chiedo solo un favore: leggilo tutto e lasciami un commento alla fine. Ci vorranno soltanto 5 minuti del tuo tempo.

Se arriverai fino in fondo, scoprirai il miglior motivo per cui devi comprare l’orologio della Apple. Sei curioso vero?

Bene, allora iniziamo.

Ah un’ultima cosa, qui sotto troverai un menu, che ti permetterà di saltare ai paragrafi che più ti interessano.

Come funziona Apple Watch e a cosa serve?

La domanda che molti si pongono è la seguente: ” ma cosa fa Apple watch? “.

Cercherò di rispondere a questa domanda in modo semplice.

Immagina di avere un orologio che possa:

Vedere le notifiche ricevute sul tuo iPhone

Fare il conteggio passi, calorie per diversi sport

Utilizzare un navigatore portatile

Rispondere alle notifiche delle app tramite voce

Fantastico vero?

Se sei uno sportivo, lo amerai per la possibilità di avere sotto controllo calorie, i passi effettuati, i Km percorsi in bici oppure durante una corsa.

Grazie ai vari sensori che ti mostrerò più tardi nel dettaglio, la precisione di tutte queste informazioni è impeccabile.

Se sei una “persona normale”, ovvero utilizzi Whatsapp e ricevi molte notifiche, apprezzerai, senza onda di dubbio, la possibilità di poter leggere la notifica direttamente dal tuo watch.

Decidere se rispondere con la voce, oppure con la scrittura a mano, è una funzione che non trovi quasi su nessuno smartwatch.

Immagina di fare un viaggio e devi muoverti a piedi.

Potrai utilizzare Apple Watch come navigatore.

Riceverai sul display tutte le indicazioni da seguire per arrivare alla tua destinazione.

Altra cosa importantissima è che l’ Apple Watch resiste all’acqua, quindi potrai utilizzarlo mentre piove o in doccia, senza problemi.

Si tratta di un vero e proprio gioiello tecnologico, ma ora voglio paralrti delle differenze trai i vari modelli.

Confronta i modelli di Apple Watch: scegli il tuo

L’azienda di Cupertino ha cercato di differenziare il proprio prodotto, cercando di intrigare sia gli utenti sportivi che non.

Attualmente esistono tre versioni di questo prodotto sul mercato italiano.

Apple Watch Serie 3 con GPS

Apple Watch Serie 3 Nike+ (la versione spotiva dello smartwatch con GPS)

Apple Watch Serie 1

Le prime due versioni sono identiche, solamente che nella seconda parliamo proprio di un Apple Watch Sport a tutti gli effetti.

Inoltre dispone di un’applicazione esclusiva: Nike+ RunClub che ti permetterà di avere dei quadranti esclusivi ed altre cosette molto interessanti.

Ora entriamo nel dettaglio ed in breve ti spiegherò la differenza (delle specifiche tecniche) fra la serie 3 e la serie 1 dell’ iWatch (questo era il nome che gli era stato dato nei rumors).

Apple Watch Serie 3

In questa versione avrai un processore dual core che prende il nome di S3 ed è molto più veloce della generazione precedente.

Inoltre potrai godere del supporto GPS, Glonass, Galileo e QZSS, ti permetteranno di avere un precisione pazzesca, sia quando lo utilizzerai per lo sport, ed anche nella funzionalità di navigatore.

Da non dimenticare l’inclusione dell’altimetro barometrico, che nella versione 1 non è disponibile.

Resiste all’acqua fino a 50 metri, quindi puoi utilizzarlo senza problemi in doccia e anche in piscina.

Avrai Siri come assistente vocale che potrà anche parlarti grazie alla cassa integrata.

Per quanto riguarda il display, avrai a disposizione uno spettacolare display retina OLED con Force Touch e con 1000 nit di luminosità, quindi chiaro e definito.

La batteria ti permetterà di utilizzarlo fino a 18 ore, ma si tratta di un dato che dipende se lo utilizzi intensamente o meno.

Apple Watch Serie 1

Si tratta di una versione “più debole” rispetto a quella di cui ti ho parlato prima, ma si difende molto bene.

Il processore anche in questo caso è un dual core, solo che è più lento rispetto all’S3.

Non c’è nemmeno il GPS e l’altimetro barometrico.

In questo caso il dispositivo resiste solamente agli schizzi di acqua, ma ti suggerisco di fare molta attenzione anche in questo caso.

Il display è un Retina display OLED con Force Touch, ma di prima generazione e soprattutto la luminosità è di soli 450 nit.

Anche in questo caso Apple promette un utilizzo di circa 18 ore.

Apple Watch dimensioni: quale scegliere?

Dopo aver visto le differenze tra i vari modelli che Apple ha prodotto è giunto il momento di qualche consiglio per quanto riguarda la dimensione della cassa.

Potrai scegliere fra due grandezze:

42 mm (ideali per polsi da 140-210mm)

(ideali per polsi da 140-210mm) 38 mm (ideali per polsi da 130-200mm)

Ovviamente la differenza principale che salta all’occhio con la grandezza della cassa, è la risoluzione e la grandezza del display.

Con una cassa da 42 mm avrai una risoluzione di 390×312 pixel.

Con una cassa da 38 mm avrai una risoluzione di 340×272 pixel.

Come detto prima, ho dei consigli su quale misura di Apple Watch da comprare.

Tieni in consideazione che prendendo la versione da 42 mm avrai un’immagine di qualità maggiore per via della risoluzione più alta, ma di contro avrai un peso maggiore.

Peso Apple Watch: differenze tra 38 mm e 42 mm

Vediamo nel dettaglio le differenze di peso, nel caso tu preferisca la versione da 38 mm o quella da 42 mm.

Ecco la lista dei modelli di Apple Watch con cassa da 42 mm:

Apple Watch serie 1: 30 grammi

Apple Watch serie 3: 32,3 grammi

Ecco la lista dei modelli di Apple Watch con cassa da 38 mm:

Apple Watch serie 1: 25 grammi

Apple Watch serie 3: 26,7 grammi

Prezzi Apple Watch: conviene acquistarlo?

A questo punto sicuramente starai pensando: è tutto molto bello, ma quanto costa Apple Watch?

Qui sotto trovi i link per le versioni presenti su Amazon.

Ti ho mostrato come poter acquistare su Amazon i vari smartwatch Apple, ma perché comprarlo?

La risposta è una sola: dipende.

Infatti si tratta di un prodotto davvero molto bello e che funziona benissimo anche con l’ultima versione di WatchOS, che tra l’altro ha fatto dei passi da gigante.

L’aspetto positivo è che il prezzo, come avrai potuto notare, non si discosta molto dalla controparte Android (considerando sempre e soltanto i top di gamma).

Tuttavia il mio consiglio spassionato è di acquistarlo se già hai un iPhone o un iPad, perché in questo caso l’orologio da il meglio di se, anche perché non vi è attualmente compatibilità con Android.

Anche io che sono un amante del mondo Android, considero l’ orologio Apple un prodotto davvero raffinato e soprattutto utile.

Cinturini Apple Watch: quale scegliere?

Ora è venuto il momento di parlare della personalizzazione: come per gli orologi normali, anche qui avrai la possibilità di poter cambiare il cinturino.

Ci sono tantissimi tipi di cinturini per Apple Watch, e decidere è soltanto una questione di gusti.

Sport Loop

Si tratta di un cinturino di nylon, ma che ha una chiusura regolabile a strappo. Davvero molto comodo ed utilizzabile sia per fare sport, ma anche per uscire. Il prezzo è di:59,00€

Nylon intrecciato

In questo caso avrai un cinturino abbastanza classico con tantissimi colori differenti, davvero molto resistente. Il prezzo è di:59,00€

Pelle

Qui arrivamo ai classici cinturini di pelle con chiusura magnetica. Il prezzo è di:159,00€

Acciaio inossidabile

Penso che siano i più bei cinturini per smartwatch, sono realizzati in acciaio e potrai decidere se avere la chiusura magnetica oppure a farfalla. Il prezzo è di:159,00€.

Cinturini Apple Watch compatibili

Ti ho mostrato quali sono tutti i vari cinturini per Apple Watch, acquistabili sul sito ufficiale Apple.

I costi sono alti e moltissimi mi hanno fatto questa domanda: dove si possono comprare dei cinturini per Apple Watch di terze parti?

La risposta è semplice: su Amazon.

Infatti a questo –> LINK, troverai una carrellata di cinturini compatibili, e sono più che sicuro che troverai quello adatto a te.

Informazioni utili per i possessori dello smartwatch per iPhone

Adesso è giunto il momento di svelarti delle risposte alle domande più comuni fatte dagli utenti che hanno appena acquistato Apple Watch.

Dove trovare il manuale per lo smartwatch di Apple?

Manuale Apple Watch: LINK

L’Apple Watch ha la fotocamera? Può fare foto?

L’orologio di Apple non può fare foto e non possiede la fotocamera. Tuttavia, tramite qualche app è possibile utilizzarlo come telecomando a distanza per scattare le fotografie tramite iPhone.

Dove si può acquistare un caricabatterie per Apple Watch?

Sul sito ufficiale. Lì puoi trovare il caricabatterie originale per il tuo orologio Apple: LINK

Nel caso volessi spendere di meno, potrai andare in questo –> LINK e troverai un ottimo caricabatterie compatibile per Apple Watch.

Apple Watch funziona solo con iPhone?

Questa è una domanda ricorrente e la risposta è sì. Attualmente non ci sono app compatibili con il sistema operativo Android.

Quindi lo smartwatch funziona solo con iPhone (per ora).