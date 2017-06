Hai acquistato un nuovo iPad anche con il supporto Sim per la connessione dati e vorresti sapere se puoi fare telefonate? Ti dico subito che la risposta è no. Tuttavia oggi ti mostrerò un metodo semplice semplice per poter telefonare con iPad.

Ci sono diverse applicazioni gratuite, che ti permetteranno di chiamare i tuoi amici online, usando solamente la connessione Internet. Ovviamente con queste app, avrai la possibilità di chiamare da iPad anche con i modelli Wi-Fi.

Sei pronto? Allora iniziamo con la lista di app. Cominciamo!

Come telefonare con iPad: come chiamare con Skype

Conosci già Skype vero? Si tratta di uno dei migliori programmi online per poter comunicare con i propri amici, infatti avrai la possibilità di fare chiamate, videochiamate o scambiare messaggi.

Basterà installare Skype sul tuo iPad e potrai utilizzare Internet, quindi tramite Wi-Fi o rete LTE, se il tuo tablet supporta la Sim e potrai chiamare tutti coloro che hanno installato il programma sul proprio PC, smartphone o tablet.

Potrai anche chiamare numeri reali, come se utilizzassi un vero e proprio telefono, solo che in questo caso avrai bisogno del credito Skype.

Per chiamare con Skype da iPad, ovviamente dovrai installare l’applicazione ufficiale dall’App Store [LINK]. Esegui il login e potrai telefonare alla persona interessata.

Ora avrai due possibilità, o avviare una semplice telefonata, cliccando sul tasto verde Chiama, oppure se possibile, avviare una videotelefonata cliccando sul pulsante Video.

Nel caso volessi chiamare un telefono fisso o cellulare, basterà andare a cliccare sull’icona della tastiera, che trovi in alto a destra, componi il numero che vuoi chiamare e clicca sul pulsante verde, rappresentato dalla cornetta del telefono e avvierai la telefonata.

Telefonare con Skype e il tuo iPad è semplicissimo vero?

Nel caso in cui ne volessi sapere di più ti lascio il link per capire come effettuare il download di Skype, inoltre ti consiglio di leggere anche come registrarti a Skype per poter usufruire di tutte le varie possibilità che ti offre il programma.

Come effettuare chiamate con iPad e IMO.IM

Se non fossi contento della soluzione che ti ho proposto prima per telefonare con il tablet Apple, ti mostrerò un’altra soluzione, affidabile e semplice da utilizzare.

Questa volta per risolvere il problema di poter chiamare con iPad ti parlerò di Imo.im [LINK]. Anche in questo caso l’applicazione è completamente gratuita e si tratta di un app di messaggistica istantanea, proprio come Whatsapp per intenderci.

Potrai infatti utilizzare diversi account di moltissimi servizi tra cui: Facebook, AIM, Jabber, Steam e molti altri.

Per utilizzare Imo.im dovrai ovviamente scaricare l’app direttamente dall’App Store, dopo di che dovrai cliccare sul tasto or Sign in per poter selezionare il servizio che vorrai utilizzare fra quelli supportati.

In questo caso, una volta che ti sarai collegato ad un determinato servizio, potrai decidere o meno di avviare una chiamata vocale, ma l’unica pecca è che i tuoi amici dovranno essere connessi per esempio a Skype o Facebook tramite Imo.im.

Per poter chiamare un contatto, basterà infatti andare nella barra laterale dell’applicazione e subito dopo andare a cliccare sul pulsante menu e cliccare su Voice call. Purtroppo non potrai telefonare numeri tradizionali, al contrario di quello che abbiamo visto prima per Skype.

Come chiamare con iPad utilizzando FaceTime

Non conosci FaceTime? Impossibile, ormai se hai un iDevice, hai preinstallato questa fantastica app, purtroppo dedicata ai soli dispositivi Apple.

Tramite questa utile app, potrai effettuare videochiamate e chiamate con tutti i tuoi contatti con un iPhone, un iPad o un iPod Touch, come? Te lo mostro subito.

Quello che dovrai fare è aprire l’applicazione FaceTime e accedere con il tuo ID Apple.

Visto che utilizzerai un iPad, dovrai andare a registrare il tuo indirizzo mail andando in Impostazioni> FaceTime > Usa il tuo ID Apple per FaceTime e Accedi.

Hai due possibilità per avviare la telefonata, infatti o hai a disposizione il numero di cellulare della persona che vuoi chiamare, oppure dovrai avere il suo indirizzo mail.

Basta quindi andare nell’app FaceTime inserire il numero della persona che vogliamo chiamare o il suo indirizzo, se hai salvato il nome, basta cercare il suo nome e cliccare sull’icona video o audio di FaceTime ed il gioco è fatto.

Chiamare con FaceTime è un gioco da ragazzi, vero?

Come fare chiamate iPad con Facebook Messenger

Ancora non ti ho convinto che puoi telefonare con iPad? Bene ti mostrerò ancora un’altra applicazione che potrà fare al caso tuo.

Ti parlerò di Facebook Messenger. Un app che aggiornamento dopo aggiornamento ha surclassato Google Hangouts e molte altre app.

Come telefonare con il tablet Apple utilizzando Messenger? Semplicissimo!

Come prima cosa, dovrai scaricare l’app direttamente dallo store Apple [LINK] ovviamente se non lo hai già fatto dovrai effettuare l’iscrizione a Facebook e accedere.

Ora non dovrai fare altro che premere il simbolo della cornetta per effettuare una chiamata vocale, altrimenti se vuoi fare una vidochiamata, basterà premere sull’icona della videocamera.

La migliore app per telefonare con iPad è…

Ti ho mostrato come si può telefonare con iPad. Hai tante soluzioni a disposizione, ma ovviamente una sola farà al caso tuo.

Quello che posso consigliarti è di provare ad utilizzare un app, di quelle che ti ho mostrato, a cui sei già iscritto, senza impazzire troppo ed installare app inutili che utilizzerai una volta ogni tanto.

Ora dimmi la tua, pensi che con iPad si può telefonare? 🙂