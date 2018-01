Anche a te piacerebbe scattare delle bellissime foto con il tuo iPhone? Se ti dicessi che esistono delle regole ben precise da seguire per poter scattare foto stupende ci crederesti?

Se hai risposto si, sei nel posto giusto.

Oggi in questo articolo ti mostrerò alcune tecniche che ho utilizzato e utilizzo tutt’ora per scattare delle ottime foto con la fotocamera iPhone.

Si tratta di veri e propri consigli che ti permetteranno di scattare delle foto con l’iPhone perfette e soprattutto in ogni condizione di luce tu ti trova.

Sei pronto? Iniziamo.

Suggerimenti su come scattare foto iPhone al meglio

Purtroppo il mercato attuale è stato “ingannato” dall’eguaglianza “maggiori megapixel=foto migliori“: non è così.

Per scattare delle foto perfette ci sono tante caratteristiche dietro la fotocamera, e principalmente l’elemento che può dare un tocco di stile è proprio la persona che sta scattando la foto stessa.

Ti mostrerò ora alcuni trucchi per scattare foto stupende con iPhone.

Apri l’app fotocamera velocemente

La velocità è tutto. Immagina di trovarti in una situazione bellissima che vorresti immortalare.

Sai benissimo che ogni secondo che passa potresti perdere l’opportunità di cogliere il momento perfetto per scattare la foto.

Ecco perché devi conoscere tutte le migliori scorciatoie per aprire l’app Fotocamera su iPhone

Schermata Home: dalla schermata Home dovrai cliccare sull’app Fotocamera. Se hai un iPhone 6S o successico come il nuovo iPhone X potrai utilizzare il 3D Touch.

Centro di controllo: da qui è ancora più semplice. Scorri verso l’alto (swipe in alto) dalla parte inferiore dello schermo ed apri il centro di controllo, da qui clicca sull’icona della fotocamera.

Blocco schermo: puoi avviare la fotocamera anche con il blocco schermo. Con il blocco schermo attivo, scorri verso sinistra e si aprirà la modalità Fotocamera.

Se vuoi approfondire, ti consiglio di dare un’occhiata all’articolo scritto sul sito ufficiale di Apple.

Migliorare in 2 secondi le foto scattate con iPhone

Hai scattato una splendida foto, ma ti sembra troppo scura, troppo chiara o manca un tocco per renderla ancora più bella?

In questo caso ti viene in soccorso una funzione davvero utilissima. Basta recarti nell’app Foto.

Infatti da questa sezione, troverai . Una volta cliccato potrai fare delle modifiche impressionanti fra cui:

Modificare le dimensioni

Aggiustare l’angolazione

Migliorare la luminosità

Ritagliare la foto

Applicare filtri

Ottimizzazione automatica

Proprio l’ottimizzazione automatica è ciò che fa per te.

Grazie a questa funzione il melfonino, migliorerà la foto, rendendola perfetta. Ci metterà veramente 2 secondi e avrai una foto pressochè perfetta.

Questa funzione va ad operare su: esposizione, contrasto, saturazione e moltre altre impostazioni della foto.

Dopo questo trattamento la tua foto sarà straordinaria.

Applica i filtri: rendi le tue foto uniche

Conoscerai sicuramente i filtri. Questi permettono di dare dei colori particolari alle tue foto. Rendendole uniche.

Avrai a disposizione davvero tanti filtri, fino ad arrivare ai più classici come il bianco e nero.

Qui è solo una questione di gusto, quindi lascio a te la scelta.

Utilizzare HDR

Vuoi fare delle foto belle con iPhone? La cosa da fare è solo una. Utilizza l’HDR.

Questa funzione è disponibile anche su gli iPhone più “datati” e permette di realizzare foto con delle colorazioni più intense.

Questa funzione è utilizzata molto sia di giorno che di notte, ma proprio in quest’ultima situazione darà il meglio di se.

Infatti in alcuni casi, vi permetterebbe di scattare delle ottime foto notturne senza l’utilizzo del flash, ottenendo degli ottimi risultati.

Ti spiego brevemente come funziona HDR:

Una volta scattata la foto, lo smartphone scatterà più foto, alcune sottoesposte ed altre sovraesposte.

Automaticamente, verranno rielaborate e ricostruite in una sola foto, che sarà ciò che vedrai sul tuo display.

Questo tipo di tecnica, va utilizzata di solito con soggetti fermi, altrimenti la foto potrebbe uscire male.

Modalità ritratto: effetto Bokeh su iPhone

Hai mai sentito parlare del famoso effetto Bokeh in fotografia? Se è un no, sono certo che l’hai visto.

Guarda l’immagine qui sotto.

Ti piacerebbe fare delle foto simili con il tuo iPhone?

La cosa è davvero semplice, basta utilizzare la modalità Ritratto, che però ti anticipo è disponibile da iOS 10 e funziona al top, dagli iPhone 7 Plus in poi.

Per utilizzare questa funzione, quello che dovrai fare è descritto qui sotto:

Apri l’applicazione Fotocamera. Scorri a destra cercando la voce Ritratto. Una volta trovato, clicca sull’otturatore.

Hai scattato la tua foto con effetto di profondità oppure chiamata con effetto sfondo sfocato. Niente male vero?

Se hai acquistato un iPhone X avrai la possibilità di poter scattare anche dei selfie con la modalità ritratto.

Anche qui, tutto molto semplice:

Apri l’applicazione Fotocamera. Vai sulla modalità Ritratto. Tocca sull’icona per cambiare fotocamera e scegliere quella anteriore. Scatta un selfie con il tasto volume.

Anche qui avrai un effetto spettacolare, posso assicurartelo.

Scattare foto notturne iPhone: le migliori soluzioni

Tutti gli esperti di settore, sanno benissimo che il tallone di Achille degli smartphone è scattare foto con poca luce.

Anche se Apple, ha fatto un ottimo lavoro per il miglioramento software e hardware ( vedi l’ottimo iPhone X), le foto vengono sempre leggermente sgranate.

Quello sgranamento della foto, viene chiamato “rumore”.

Ti mostrerò ora alcuni consigli su come fare foto notturne con iPhone.

Esposizione

Purtrppo non ci sono grandissime possibilità qui, l’unica cosa da fare è trovare un buon compromesso con l’esposizione: si tratta di un’impostazione che permette di regolare la quantità di luce catturata.

Di solito per autoregolare l’esposizione su Iphone, basta cliccare sul volto o l’oggetto da mettere a fuoco e lo smartphone regola di conseguenza, automaticamente l’esposizione.

Cercare di regolare al meglio questo parametro, ti permetterà di scattare delle ottime foto anche con poca luce.

Nel caso volessi farlo manualmente, potrai scorrere il dito dall’alto verso il basso per poter aumentare o diminuire l’effetto sulla foto; vedrai tutto in tempo reale sul display.

Torcia e fonti di luce

Un altro consiglio è quello di utilizzare sempre una buona fonte di luce, oppure ricercare la migliore rispetto alla situazione.

Queste permetteranno di avere a disposizione lo stretto necessario, che ti permetterà poi di giocare con l’esposizione e cercare di tirare fuori una bella foto con l’iPhone.

Oppure puoi provare ad accendere la torcia del tuo melafonino e provare a scattare la foto.

Nel caso in cui il soggetto è molto lontano, non avrai degli ottimi risultati, tuttavia per un primo piano, ti puoi accontentare.

Ti lascio un video ideato da Apple, che sicuramente potrà darti qualche utile consiglio.

Altri consigli utili

In questa sezione, ti parlerà di alcuni trucchi, che prima non ho menzionato e che ti aiuteranno a scattare foto migliori.

Scattare foto iPhone con tasto volume

Una funzione molto apprezzata è quella di poter scattare le foto con l’iPhone tramite il tasto volume.

In alcuni casi, soprattutto quando andrai ad effettuare dei selfie, questo particolare metodo per scattare una foto, potrà tornarti molto utile.

Avrai sicuramente una presa più solida ed eviterai, quindi di scattare foto mosse.

Scattare foto a ripetizione iPhone

Non sei certo di scattare un’ottima foto? Oppure vorresti scattare una foto in movimento e hai paura che esca mossa?

Allora la modalità raffica è quella che fa al caso tuo.

Infatti in questa modalità il melafonino, scatterà tantissime foto in sequenza, non solo catturerà tutta la sequenza fotografica, ma potrai scegliere anche una delle tante foto scattate.

Come utilizzare questa funzione? Semplice. Basta mantenere premuto il tasto dello scatto un po’più al lungo del solito e sentirai una grande velocità di click.

Scattare foto mentre si filma iPhone

Mentre fai un video, vorresti scatare anche una foto? Nulla di più semplice sul tuo iPhone.

Infatti, nel momento in cui andrai a girare un video, avrai la possibilità di scattare una foto, mentre continui a filmare.

Tutto molto semplice. Infatti oltre al grosso tasto rosso, che ti permette di avviare o stoppare la ripresa, comparirà un tasto più piccolo, di colorazione bianca, che ti permetterà di scattare le foto.

Semplice vero?

Scattare foto con iphone con comando vocale di Siri

Stai per scattarti un selfie e vorresti farlo senza premere nulla sul tuo iPhone. Impossibile? Invece puoi grazie a Siri.

Basta fare così:

Avvia Siri: tieni premuto il pulsante Home, oppure puoi dire “Hey Siri”.

Dici: Scatta una foto.

Scatterai la foto.

Visto come è facile? Cosa aspetti ad utilizzarla anche tu?

Accessori: fare foto fisheye iPhone

Se vuoi creare una fotografia davvero unica tramite il tuo iPhone, potrai utilizzare degli accessori che miglioreranno sensibilmente le capacità del tuo melafonino.

Esistono infatti degli obbiettivi fotografici per iPhone che prendono il nome di OlloClip. Sono i migliori.

Ti permetteranno quindi di scattare foto in modalità fish eye, grazie all’ottimo grandangolo, ma la cosa più bella è che potrai utilizzarlo, sia per la fotocamera anteriore che con quella posteriore.

Se vuoi approfondire ancora di più l’argomento o vorresti vedere il suo costo, ti lascio il link ad Amazon.

Conclusioni

Concludendo, questi sono i consigli base che ti permetteranno di poter scattare delle ottime foto con l’iPhone utilizzando l’applicazione fotocamera.

Inoltre, ti lascio un’ultima carrellata di aiuti, che sono basilari, ma ti permetteranno di avere delle foto ancora migliori.

Ecco a te:

Prima di tutto attiva sempre la “griglia” prima di fare una foto, così avrai la scena della foto divisa in nove quadrati, tutti completamente modificabili e personalizzabili successivamente. Utilizza sempre entrambe le mani per scattare le foto, così da avere tutte le realizzazioni completamente stabili, dato che con una mano sola il cellulare al momento dello scatto potrebbe scivolare oppure perdere la sua stabilità, distruggendo la foto. Utilizza lo zoom solo se estremamente necessario. Infatti, nel risultato finale avrai una foto completamente sgranata e con una risoluzione davvero pessima. Cerca invece di avvicinarti il più possibile al soggetto della foto.

Con questi ultimi consigli è tutto. Se hai qualche altro consiglio, non esitare a lasciare un commento.