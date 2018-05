Ne avrai di certo sentito parlare ma ancora non sai come controllare IMEI su iPhone? E, soprattutto, non hai ben chiaro a cosa possa servire questo numero seriale Apple? Sei capitato nel posto giusto.

In questa guida troverai alcuni suggerimenti per effettuare la verifica del codice IMEI. Si tratta di semplici passaggi, spesso richiedono soltanto qualche secondo del tuo tempo, eppure possono rivelarsi estremamente preziosi.

Scovare il codice IMEI su iPhone può essere utile per diversi scopi. Quello principale ti permetterà di accertare se il “melafonino” in questione è stato rubato, smarrito o bloccato.

Insomma, siamo di fronte a una sorta di garanzia sulla provenienza di un iPhone, un controllo che – va da sé – è obbligato prima di procedere all’acquisto di un device di seconda mano.

Non solo: controllare l’IMEI può dare informazioni sullo stato della garanzia, può essere utile per attivare la procedura d’assistenza o, in casi sfortunati, può permettere di bloccare il proprio iDevice. Tutto grazie a 15 semplici numeri. Geniale, vero?

Come trovare IMEI iPhone: guida da smartphone

Esistono diversi metodi per trovare il seriale Apple, oggi ti spiego come farlo utilizzando direttamente il tuo iPhone, tramite passaggi semplici e rapidi.

In particolare hai tre opzioni, eccole:

Sarà possibile trovare l’IMEI su iPhone digitando sul tastierino numerico (quello che utilizziamo per effettuare le chiamate) la seguente combinazione: *#06# (escluso il punto che segue, of course). Puoi seguire il percorso “Impostazioni-Generali-Info” e scorrere fino alla fine della schermata che ti ritroverai davanti. Oppure puoi recuperare la scatola del tuo iPhone e spulciare sul retro. Troverai l’etichetta col codice a barre, affiancato da vari codici tra i quali, appunto, c’è l’IMEI.

Ecco, ora è arrivato il momento di appuntare il fatidico numero: ti tornerà utile in seguito, quando scopriremo assieme come verificare il codice IMEI iPhone utilizzando strumenti “ufficiali”, forniti direttamente da Apple, o altri di terze parti ma ugualmente affidabili.

Saltiamo allora al passaggio successivo, che ci darà il responso tanto atteso sul tuo smartphone da esaminare.

Controllo IMEI iPhone: i metodi più diffusi

Per la verifica del codice IMEI Apple il metodo “ufficiale” porta alla pagina dove si può richiedere la permuta del proprio “melafonino”: questo è il link, atterrerai su una schermata davvero intuitiva e che mette in evidenza il campo dove inserire l’IMEI.

In realtà avrai la certezza sul passato “pulito” dell’iPhone se dopo aver cliccato su “Ricerca” ti verrà sottoposto il questionario necessario per richiedere la permuta.

In caso contrario, ti verrà esplicitamente detto che l’IMEI iPhone è bloccato.

Detto anche dei numeri telefonici dell’assistenza clienti Apple (800 915 904, gratuito, e 199 120 800, a pagamento), ti segnalo anche un paio di siti di terze parti che riescono ugualmente a portare a termine la verifica IMEI Apple.

Il primo è iPhoneIMEI.info: tanto spartano ed essenziale quanto rapido ed efficiente. Risultati garantiti. Il secondo è iPhonerubato.it: più curato nei dettagli, dà ulteriori consigli prima di acquistare o vendere un iPhone ma alla fine assolve ugualmente alla funzione che stiamo ricercando.

Questi sono i migliori metodi che ti consiglio di utilizzare per effettuare il controllo codice IMEI iPhone, oltre a quello ufficiale della casa di Cupertino che ti ho mostrato prima.

Verifica IMEI iPhone: conclusioni

Come puoi ben vedere, conoscere come controllare IMEI iPhone oltre che utile può risultare fondamentale nei casi di furto o smarrimento (senza dimenticare di portare a termine la procedura “Trova il mio iPhone”).

Il mio consiglio è quello di seguire subito i miei consigli e conservare il numero in un luogo sicuro, ma soprattutto se vuoi approfondire, ti consiglio di leggere l’articolo su cosa è e a cosa server il codice IMEI.

Ed è ugualmente fondamentale controllare l’IMEI Apple prima di portare a termine un acquisto di un iPhone di seconda mano: spesso dietro incredibili occasioni possono nascondersi traffici illeciti, meglio accertarsene subito.