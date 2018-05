Se sei arrivato qui stai cercando di capire Bitcasa cos’è e soprattutto cosa può offrirti. Bene se è così te lo spiego in modo semplici. Bitcasa è un servizio online (cloud storage), che ti permette di archiviare tutti i tuoi dati nel cloud, e vanta di avere una spazio illimitato.

È giusto fare alcune precisazioni, ma prima voglio dirti che in questo articolo ti mostrerò il funzionamento del servizio così potrai decidere se fa al caso tuo o meno.

Bitcasa è gratis?

Ti voglio spiegare brevemente come funziona questo servizio di cloud storage. Intanto voglio dirti subito che hai spazio illimitato, ma non è oro tutto ciò che luccica.

Infatti è vero che potrai caricare tutti i tipi e la quantità di file che vuoi, ma solo per il primo anno.

Dal secondo, sarai obbligato a pagare 10 dollari al mese per continuare ad avere spazio infinito.

Questo non capiterà nel caso in cui deciderai di voler utilizzare Bitcasa free, ovvero gratuitamente; tale piano ti permetterà di avere accesso a ben 10 Gb di spazio completamente gratis.

Ti mostrerò ora come funziona.

Come funziona Bitcasa?

Voglio subito dirti che il servizio è disponibile per Windows, Mac ed Android e iOS. Oltre alla compatibilità ora ti mostrerò cosa potrai fare e come potrai utilizzare il tuo cloud storage “infinito”.

Utilizzando il software di Bitcasa potrai caricare automaticamente i file nel tuo cloud; si tratta di un vero e proprio disco esterno, dove potrai accedere unicamente online.

Ci sono altri servizi interessanti come la possibilità di creare un link per poter condividere un determinato file con qualche tuo amico o conoscente.

Questo link verrà criptato e quindi chiunque deciderà di aprirlo può stare tranquillo e non incorrere in problematiche relative ad intrusioni indesiderate.

Sicurezza dei file

Voglio fare anche qualche piccola precisazione sulla sicurezza del servizio. Intanto tutti i file vengono criptati con AES-256 bit.

Il file che sposti online verrà copiato per ben 3 volte, per far si che non venga in nessun modo perso.

Ti ricordo che per ogni file, Bitcasa ti offre una cronologia illimitata per un tempo massimo di 30 giorni.

Piani e prezzi

Come già ti ho anticipato prima il programma inizialmente è gratuito offrendoti spazio illimitato.

Dopo un anno avrai a disposizione con l’account free solo 10 Gb, ma nel caso volessi utilizzare il piano illimitato il costo slitterebbe a 8 euro al mese oppure 80 euro l’anno, nel caso volessi pagare con un’unica soluzione.

Conclusione

Sono giunto al termine di questa breve recensione. Purtroppo nel momento in cui sto scrivendo Bitcasa non è più disponibile e utilizzabile.

Sicuramente perché dei grossi colossi come Google con Drive e Dropbox non hanno permesso la crescita ad altre alternative come lo era Bitcasa.

Inoltre tantissime recensioni hanno affermato che il sistema è sempre rimasto lento nella gestione dei file da caricare.

Quindi tutte queste motivazioni hanno portato sicuramente a valutare gli ideatori, di concludere il progetto e forse dedicarsi a qualche altro programma da sviluppare.

Per saperne di più ti consiglio di leggere la storia del programma sulla pagina di Wikipedia.