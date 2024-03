Cyber security: che cos’è e perché è fondamentale oggi 

Al giorno d’oggi, il web permea ogni attività lavorativa e personale; è uno strumento potente e irrinunciabile; tuttavia, spesso si ignorano i rischi legati a internet, aumentando la probabilità di imbattersi in minacce molto serie. Entra quindi in campo la cyber security di cui oggi è fondamentale preoccuparsi di più.

Che cosa vuol dire cyber security

Oggi la cyber security deve rappresentare una priorità sia per le aziende che per i privati al fine di preservare i loro dati. Gli attacchi alla cyber security possono riguardare computer, programmi, dati, rete al fine di sottrarre informazioni. Per proteggersi in maniera adeguata, oltre a una applicazione antivirus gratuita per Android e pc, la prima barriera deve essere basata sul rispetto di alcune regole di sicurezza di base, tra cui spicca la scelta di password complesse e la diffidenza verso elementi sospetti, spesso in allegato all’email. Inoltre, il backup dei dati dovrebbe essere eseguito periodicamente per mettere al riparo tutti i documenti importanti. In sostanza, il singolo utente svolge un ruolo fondamentale nel ridurre le minacce.

In secondo luogo, diventa fondamentale adottare tecnologie che impediscono rischi e minacce. Ogni strumento come computer, cloud o router dovrebbe avere firewall di ultima generazione, protezione da malware e filtri forniti da un buon software di sicurezza informatica.

Infine, è altresì fondamentale un frequente aggiornamento perché, purtroppo, gli attacchi e i metodi che minano la sicurezza informatica sono in evoluzione costante. Ogni strumento va quindi aggiornato altrimenti rischia di essere inutile nel rilevare e proteggere dagli attacchi cyber.

Perché la sicurezza informatica è importante

Dopo aver capito che cos’è un sistema di sicurezza informatica e quali sono le migliori metodologie per proteggersi, arriva il momento di parlare del motivo per cui tali rischi sono così preoccupanti.

Ogni attacco informatico, che si tratti di ransomware, phishing o altro, ha lo scopo di provocare danni ingenti minando la funzionalità e l’operatività del sistema fino a portare alla perdita e sottrazione di dati sensibili come, ad esempio, quelli bancari. In base al tipo di attacco, si rischiano la perdita di risorse importanti e un conseguente ingente investimento economico per ripristinarle.

Molto spesso gli hacker informatici puntano a ottenere un accesso non autorizzato avvalendosi di credenziali rubate e sottratte con l’inganno. Le informazioni di accesso e il numero della carta di credito sono sicuramente tra i dati sensibili più a rischio di sottrazione. Spesso vengono inviati messaggi di email o sms che sembrano autentici ma, in realtà, sono fraudolenti e hanno solo l’intento di sottrarre ogni genere di informazione. Spesso si fa leva su un senso di urgenza oppure su promesse di promozioni, regali e prove gratuite per indurre l’utente a lasciare uno spiraglio, una via d’ingresso, ai pirati informatici.

Perché preoccuparsi tanto della sicurezza informatica

Esistono anche tecniche di manipolazione per indurre l’utente a svelare delle informazioni considerate sensibili che includono naturalmente i dati bancari ma anche informazioni sulla salute o sull’orientamento politico. Può succedere, infatti, che dietro a un attacco informatico si nasconda un progetto di manipolazione di tipo politico.