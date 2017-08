Come funziona Snapchat: guida pratica all’utilizzo

Hai sentito parlare anche tu, dalla TV, dai tuoi amici di Snapchat, ma ancora non hai capito di cosa si tratta, ma soprattutto come funziona, vero? Se hai risposto si a questa domanda, sei arrivato nell’articolo giusto. Oggi ti spiegherò in parole molto semplici come funziona Snapchat e sopratutto che cos’è.

Cos’è Snapchat? Te lo spiego in due parole: si tratta di un applicazione che ti permette di poter chattare con dei brevi video, i quali potranno avere una durata di 10 secondi e foto; dopo la visualizzazione, tutto ciò che è stato registrato verrà cancellato immediatamente.

Non finisce qua, infatti avrai la possibilità di poter condividere degli album con altri amici e caricare foto su quest’ultimi, però per sole 24 ore, dopo di che si autodistruggeranno.

Ora, però vengo al dunque, ti mosterò nel dettaglio come si usa Snapchat, spiegandoti nei dettagli ogni preciso passaggio per capire il suo funzionamento. Ti ricordo che l’app è gratis sia su Android che su iPhone. Iniziamo!

Come iscriversi a Snapchat

Questo Snapchat ti sta intrigando vero? Bene, ora ti spiegherò brevemente come potrai scaricarlo e come iscriverti. Ti ricordo che se hai uno smartphone con Android, dovrai scaricare l’app direttamente dal Play Store, mentre se hai un iPhone, l’app la scaricherai dall’App Store.

Una volta scaricata l’app, dovrai creare il tuo account, cliccando sulla voce Registrati. Ora dovrai compilare un modulo, dove ti verrà richiesto, il Nome e Cognome, poi la data di nascita.

Una volta completato l’inserimento, dovrai scegliere il tuo nome utente, che visualizzerai su Snapchat ed infine la password con cui accederai al tuo account.

Una volta giunti a questa fase, dovrai inserire il tuo numero di cellulare, per avviare il processo di verifica, potrai scegliere se ricevere un SMS o una chiamata. Ti verrà rilasciato un codice di verifica che dovrai inserire all’interno dell’app, per concludere l’iscrizione a Snapchat.

Completato il passaggio di registrazione, avrai il tuo profilo Snapchat e potrai decidere se dare la possibilità a Snapchat di poter accedere alla rubrica: in questo modo l’app riuscirà a trovare tutti i tuoi amici che sono connessi, e poterai iniziare ad inviare snap a tutti i tuoi contatti Snapchat.

Come usare Snapchat?

Capire Snapchat come funziona è davvero un gioco da ragazzi, non ci credi? Te lo dimosterò. Sono sicuro che alla fine di questo post, sarai in grado di condividere inviare uno snap su Snapchat senza alcun timore.

Ora dovrai fare una semplice scelta, utilizzare la fotocamera frontale oppure la fotocamera posteriore, cliccare sul pulsante rotondo in basso, per fare una foto o mantenerlo premuto per fare un video, che potrà durare solo 10 secondi.

Una volta che avrai scattato la tua foto o il tuo video, potrai divertirti ad inserire diversi filtri, didascalie e molto altro, i famosi effetti Snapchat.

Se quest’ultimi non ti piacciono, potrai scrivere grazie alla matita, quello che vuoi e dove vuoi, in molti la utilizzano per mettere in risalto alcune parti, il fatto bello è che puoi utilizzare tanti effetti tutti insieme.

Ci sono anche gli sticker, li avrai utilizzati anche su Messenger di Facebook, sono quelle simpatiche faccine, che potrai inserire sulla foto, in questo caso, e inserirli dove vuoi. Qui li trovi cliccando sul foglio in altro a destra.

Non dimenticare di impostare il tempo, ovvero la durata che avranno i tuoi video o le tue foto all’interno di Snapchat, basta cliccare in fondo a sinistra sull’icona del timer; sempre lì in basso troverai anche l’icona dell’altoparlante, per poter disabilitare l’audio dei video.

Ora ti parlo di alcuni particolari effetti che hanno reso famoso Snapchat, ti parlo delle lenti di Snapchat. Sicuramente li avrai visti, sono tutti quegli effetti che permettono di trasformare la tua faccia in modo molto divertente.

Per utilizzarli dovrai scattare una foto con la fotocamera frontale, dopo di che clicca direttamente al centro del display, dove comparirà un menu e potrai selezionare i diversi effetti.

Ora è giunto il momento di inviare la tua foto o il tuo video ad un tuo amico su Snapchat, clicca sulla freccia che trovi in basso e seleziona gli utenti a cui vuoi inviarlo.

Ovviamente nel caso in cui non volessi utilizzare delle nuove foto da scattare con l’app, potrai ricorrere all’utilizzo della galleria, quindi di foto che hai già sul telefono, per farlo clicca sulla freccia che va in basso, la trovi nell’angolo in basso a sinistra.

Snap e storie su Snapchat: come visualizzarle?

Su Snapchat potrai usufruire di due tipi di contenuti: gli snap e le storie.

Gli Snap sono foto e video che vengono condivisi privatamente dai nostri contatti, quindi dai nostri amici. Li potrai aprire una vola sola.

sono foto e video che vengono condivisi privatamente dai nostri contatti, quindi dai nostri amici. Li potrai aprire una vola sola. Le storie su Snapchat invece sono diverse, infatti potranno essere visualizzati da tutti i contatti, ma solo per 24 ore.

Potrai visulizzarle entrambi i contenuti dalla pagina iniziale dell’app, basta fare uno swipe da sinistra vestro destra per vedere gli snap pubblicati.

Mentre per le storie, dovrai effettuare uno swipe da destra verso sinistra e cliccare sul nome del contatto che ha pubblicato uno storia.

Non finisce qua, infatti esiste una sezione particolare che prende il nome di Discover Snapchat, che viene utilizzata da brand e profili popolari per poter condividere i propri contenuti con tutti.

Come chattare su Snapchat

Non poteva mancare ovviamente la possibilità di chattare su Snapchat. Ora ti spiego come fare.

Quello che devi fare è molto semplice, fai uno swipe da sinistra a destra e individua la persona con cui vuoi chattare, ora fai uno swipe da destra a sinistra sul suo nome.

Ora si aprirà una schermata che ti permetterà di inviare dei messaggi testuali al tuo amico. Nel caso volessi potrai procedere anche con una videochiamata.

Nel caso volessi invece mandare uno snap veloce, potrai cliccare sul cerchio in basso ed il gioco è fatto.

Come aggiungere contatti su Snapchat?

Come per tutti i social anche su Snapchat puoi aggiungere i tuoi amici, precisamente un nuovo contatto Snapchat, ma come fare?

Se vuoi aggiungere un nuovo contatto, basta cliccare sull’icona del fantasmino, la trovi in alto sulla schermata principale dell’app. Clicca poi sulla voce Aggiungi amici e qui dovrai decidere fra tre modalità:

Nome utente: aggiungi un nuovo amico conoscendo il suo nome utente.

aggiungi un nuovo amico conoscendo il suo nome utente. Snapcode: una particolare immagine con il logo di Snapchat, con il logo della persona al suo interno.

una particolare immagine con il logo di Snapchat, con il logo della persona al suo interno. Rubrica: puoi aggiungere dei contatti dalla tua rubrica del telefono.

puoi aggiungere dei contatti dalla tua rubrica del telefono. Aggiungi vicini: con questa opzione, potrai aggiungere degli altri utenti, che hanno attivato anch’essi questa funzione. Potrai aggiungere in pratica delle persone nelle tue vicinanze.

Vuoi creare il tuo Snapcode? Dovrai cliccare sull’icona a forma di fantasma che trovi in alto nella schermata principale. Seleziona il logo di Snapchat e scatta un selfie.

Ora potrai anche tu condividere il tuo Snapcode con gli altri e potranno aggiungerti molto rapidamente.

Fai attenzione!

Queste sono le semplici regole su come funziona Snapchat, un sistema di messaggistica molto particolare e che sta facendo parlare tantissimo di se.

State molto attenti, anche perchè è vero che le foto e i video si autodistruggono dopo un tot di tempo, ma nessuno vieta a chi sta dall’altra parte di fare uno screenshot.

Quindi prestate molta attenzione con chi parlate e nel caso in cui qualcuno vi da fastidio, bloccatelo è davvero semplice.

Clicca sull’icona a forma di ingranaggio e poi subito dopo la voce Blocca.