WhatsApp è il più famoso ed utilizzato client di messaggistica istantanea, sul nostro blog abbiamo visto davvero moltissime guide per quest’app, che ci hanno permesso di utilizzarla sempre al meglio. Oggi ci diletteremo con dei consigli sui migliori aforismi whatsapp, sappiamo molto bene che abbiamo possibilità di inserire uno stato o molte volte, vorremmo scrivere delle frasi per lo stato di whatsapp che colpiscono, che possano impressionare le persone con cui chattiamo. Oggi, dopo aver visto l’articolo dedicato al significato emoticon su WhatsApp, vedremo le migliori frasi per il profilo whatsapp.

Vedremo infatti tantissime frasi da mettere su WhatsApp sopratutto frasi corte e brevi che potrebbero andare bene per ogni tipo di avvenimento, sopratutto se siete dei romantici, impostando così uno stato Whatsapp originale e che tutti ci invidieranno; tuttavia se vorrete anche delle bellissime immagini, potrete dare un’occhiata al nostro articolo su immagini per profilo whatsapp.

Questi saranno i migliori stati di Whatsapp che troverete online, infatti cercheremo di toccare tutti i vari punti e le emozioni che vorrete condividere con i vostri amici o parenti, troverete tantissimi stati whatsapp belli, ma anche frasi d’effetto e stati whatsapp dolci, tutto ciò che cercate lo troverete in questa raccolta.

Ti lascio qui sotto l’indice che ti permetterà di andare a scegliere le frasi che più ti interessano.

Stati Whatsapp amore: i migliori

Ecco una carrellata di frasi romantiche, i migliori stati di whatsapp d’amore che potrete utilizzare come meglio credete. Cercate una frase che colpisce? Sicuramente qui troverete ciò che fa al caso vostro. Sono delle frasi ideali, per la persona più importante della vostra vita che possono anche essere definite frasi forti per molti di noi. Scegliamo anche delle frasi per lui e trovare il migliore stato d’amore Whatsapp, vediamo insieme quale scegliere:

“Tu non sapevi restare, io non sapevo andarmene.”

Wake me up. When all its over.

“Ti aspetto come si aspettano i messaggi importanti, come si aspettano i baci, gli abbracci. Ti aspetto con l’ansia, la paura e il cuore in gola. Ti aspetto perchè vale la pena aspettarti. Ancora un po’. Ancora per sempre.”

“Perché il mio cuore si spezza un po’ quando sento il tuo nome.”

“Il solletico sui fianchi. Le carezze. Le stelle e i desideri. I messaggi che fanno sorridere gli occhi, il cuore, tutto. Gli abbracci improvvisi. Le mani grandi. I baci sul collo. Sulla fronte. Sulle labbra. I sospiri. Il suo profumo. Lui che resta.”

“Solo perché non staremo insieme, non significa che non ti amerò.”

“Perché io sono così, ho sempre la consapevolezza e la sensazione angosciante che quello che faccio non sia mai la cosa giusta.”

“Insieme a te è più bello il mondo, finchè il sole non sorge io la notte vivo un sogno.”

“Non ti ho amato per noia o per solitudine o per altro. Ti ho amato perché il desiderio di te era più forte di qualsiasi felicità.”

“Si amavano così tanto che anche se litigavano pesantemente, dopo due minuti non riuscivano a sopportare l’uno la mancanza dell’altra.”

“Finisce sempre così, prometti di non affezionarti mai e finisci per dedicargli tutte le canzoni, le frasi, le cose belle che vedi in giro.”

“Non sono forte, non lo sono mai stata. Ma quando mi abbracci, sento che niente può ferirmi.”

“A volte devi essere l’eroe di te stesso, perché spesso le persone senza le quali non puoi vivere possono vivere senza di te.”

“Possiamo passare giornate, mesi interi senza parlarci, poi basta uno sguardo e siamo ancora noi, ci capiamo, basta poco e noi torniamo.”

“Il panorama della vita è lo stesso, solo che alcuni si siedono con calma su una ruota panoramica, altri preferiscono le montagne russe.”

“Mi assumo il rischio di risultare banale, scontata e pesante ma mi manchi, e le giornate come questa hanno un sapore amaro, se non ci sei.”

“Ma ti prometto che un giorno verrò da te e ti abbraccerò per tutte quelle volte in cui avrei voluto e non ho potuto.”

“Otterrai la felicità quando smetterai di aspettare e sfrutterai al meglio ciò che stai vivendo ora.”

“E alla fine le frasi che ti piacciono di più e che ti colpiscono sono quelle in cui ti rispecchi.”

“Non puoi nasconderti, la vita è un viaggio da compiere altrimenti diventi un passeggero clandestino che si priva di guardarla negli occhi.”

“Per colmare un vuoto devi inserire ciò che l’ha causato. Se lo riempi con altro, aumenterà sempre più. Non si chiude un abisso con l’aria.”

“Ci lamentiamo tanto del fatto che le persone non riescono a vedere il dolore nei nostri occhi, quando noi siamo i primi ad essere ciechi.”

“E poi sento la sua voce e tutto prende senso. Le ansie svaniscono e ricomincio a respirare.”

“Non possiamo tornare indietro. Ecco perché è difficile scegliere e fare la scelta giusta. Finché non si sceglie, tutto resta possibile.”

Frasi ad effetto

Qui troveremo delle frasi d’impatto, frasi belle brevi, frasi belle corte, si tratta di frasi particolari, da leggere, veloci e semplici da capire, infatti vi saranno anche alcuni modi di dire, quindi tantissime frasi belle per whatsapp che potrete condividere con tutti i vostri contatti.

Non è la sezione degli stati Whatsapp divertenti tuttavia ce ne sono davvero molti che ti sorprenderanno e sorprenderanno anche chi li leggerà. Cosa aspetti, cerca quella che ti colpisce di più.

Il presuntuoso si accorge di esserlo quando fallisce.

Per l’unione della anime non esistono letti matrimoniali.

Se non hai sofferto per una sconfitta, significa che ne meriti un’altra.

Con l’intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.

Felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare tutto ciò che si ha.

Gli ideali sono come la stella polare, è irraggiungibile, ma indica la retta via.

Il pazzo apre le vie che poi l’uomo savio percorre.

Solo gli idioti sono sempre sicuri di quello che dicono.

La ruota che cigola più forte è quella che si prende l’unta.

Non condivido ciò che dici, ma sarei disposto a dare la vita affinché tu possa dirlo. (Voltaire)

Si paga caro l’acquisto della potenza; la potenza istupidisce. (Nietzsche)

Non vorrei, con questo mio scritto, risparmiare ad altri la fatica di pensare. Ma, se fosse possi

bile, stimolare qualcuno a pensare da sé. (L. Wittgenstein)

Mi ricordo uno strano tipo che odiava tutti gli uomini; quelli potenti perché sfruttavano e umiliavano i deboli e quelli deboli perché si lasciavano sfruttare ed umiliare. (C.W. B

rown)

La dignità non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarli. (Aristotele)

La convivenza di due solitudini fa sognare una solitudine. (Carlo Gragnani)

Chi trova un amico trova un tesoro.

Cos’è un amico? E’ un’anima sola che vive in due corpi.

Frasi ad effetto amore

Qui sotto troverai tantissime frasi ad effetto sull’amore, troverai sicuramente la frase che cercavi.

Meno chiediamo a un amico, più a lungo ci resta tale.

Che l’amore e’ tutto, e’ tutto cio’ che sappiamo dell’amore.

Spesso, la gelosia non è che un presentimento.

Non amar troppo in amore e’ un mezzo sicuro per essere amati.

L’amore è l’illusione che ogni donna differisca dalle altre.

L’amore è il trionfo dell’immaginazione sull’intelligenza.

L’amore è una cosa ideale, il matrimonio una cosa reale; non si confonde impunemente il reale con

l’ideale.

L’amore che economizza non è mai vero amore.

Ti Amo! Non so dire altro in questo momento. Solo due parole che esprimono, esattamente e completamente, quello che provo per te!

Il mondo è grande, l’universo è enorme, ma niente è più grande e più profondo di un semplice Ti Amo quando è detto con il cuore… amore mio.

Non potrei mai smettere di amarti, non potrei mai stare con un’altra persona che non sia tu, semplicemente perché sei il mio stesso cuore e vivi nella mia anima.

Non ho mai amato, e non credo che amerò mai, altra persona come te, che mi hai preso il cuore abbracciandolo dolcemente con la tua anima.

In tanti, ogni giorno, dicono Ti Amo a qualcuno, ma io sono così pazza di te da gridartelo il mio “TI AMO” perché voglio che tutti lo possano sapere.

Il cervello è il freno del cuore.

Frasi ad effetto sulla vita

Qui sotto invece troverai un elenco di frasi dedicate alla vita. Si tratta di poche frasi, ma che racchiudono il vero “senso della vita”.

La vita è quello che succede mentre tu stai facendo altri progetti.

Errare è umano; dar la colpa ad un altro lo è ancora di più. (Arthur Bloch)

La vecchiaia è triste non perché cessano le gioie ma perché finiscono le speranze.

La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo.

L’amore fa passare il tempo, il tempo fa passare l’amore.

E quando il sole ce l’hai dentro, non importa se FUORI piove!

Quando ti rialzi i tuoi amici sapranno chi sei, quando cadi saprai chi sono i tuoi amici.

Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto.

Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle adesso!

Tutto torna.

Ama la vita perché è l’unico dono che non riceverai due volte!

La vita è come uno specchio, ti sorride se tu la guardi sorridendo.

La verità è figlia del tempo.

Una linea è un punto che è andato a fare una passeggiata.

La brutta notizia è che il tempo vola. La buona è che il pilota sei tu.

Non è strano? Viviamo in un mondo dove tutti vogliono essere qualcuno, tranne che se stessi!

Detti

In questa sezione invece troveremo alcuni detti e alcuni aforismi brevi, che sicuramente alcuni avremo già sentito nominare, mentre per altri si tratta di qualcosa di nuovo, si tratta comunque sempre di frasi brevi.

Erudito è chi sa. Colto chi capisce.

C’è chi legge e non capisce niente e chi non legge e capisce tutto.

Saccente è chi sa troppo quel poco che sa.

Se avessi il talento che credo d’avere sarei un genio.

Lo stolto non sa tacere.

La via dello stolto ai suoi occhi è diritta.

Giova più un rimprovero all’assennato che cento percosse allo stolto.

Sa tutto. Peccato che non sappia altro.

Non capisco ma, se capissi, non capirei.

Chi troppo vuole, qualcosa stringe.

C’è gente così ricca che non si osa nemmeno chiederle un prestito.

Il denaro non dà la felicità, ma ti fa essere

infelice in posti meravigliosi !

Mi lamentavo perché non avevo le scarpe, poi ho visto un uomo che non aveva i piedi.

Uno sciocco e il suo denaro condividono lo stesso materasso.

La ricchezza assomiglia all’acqua di mare: quanto più se ne beve, tanto più si ha sete.

Se hai un padre povero sei sfortunato. Se hai un suocero povero sei scemo.

Tutti nella vita hanno una uguale quantità di ghiaccio. I ricchi d’estate, i poveri d’inverno.

Gli affari, è semplicissimo, sono i quattrini degli altri.

Gli stati più belli

In questo paragrafo troveremo tantissime frasi dolci per lui, ma anche tantissime frasi dolci per lei, oppure sempre delle frasi romantiche per lui, senza dimenticare che potranno essere utilizzate per la vostra lei, ecco a voi la lista.

È proprio quando si crede che sia tutto finito, che tutto comincia.

Ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei.

Dimmi cosa pensi di essere e ti dirò cosa non sei.

“Scopri chi sei e non avere paura di esserlo.”

Per essere sé stessi bisogna essere qualcuno.

L’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento.

Il successo vi farà acquisire falsi amici e veri nemici.

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese.

La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’occasione.

La paura di amare, è la paura più sana che affligge il mio cuore.

Fabbrica troppo in basso chi fabbrica al di sotto delle stelle.

Nessuno potrà mai vedere oltre questa fotografia più di me stesso.

L’ottanta per cento del successo è nel saper apparire.

Avremo mai il coraggio di essere noi stessi?

Non sempre io sono del mio parere.

Stati Whatsapp Tristi

Alcune piccole frasi dedicate a te, che in questo momento sei triste e vuoi farlo sapere a tutti. Scoprirai tantissime frasi che saranno ideali al tuo stato d’animo in questo momento.

Tu per me eri il momento del “ne vale la pena”, io per te ero solo “il momento”.

La ricchezza più vera è fatta da chi ti ti vuole bene, da chi ti ascolta e da chi non ti lascia sola. Chi sa dare di meno, offre solo “povertà”.

Non preoccuparti, va tutto bene… vado io male.

Lasciarsi alle spalle qualcuno, a volte, è più difficile che odiarlo.

Oggi sono triste, aspetto domani… Non disturbare.

Ricordarsi sempre di una persona cara che ci ha lasciato, la rende di nuovo viva e amata dai nostri tristi cuori.

Scende una lacrima, chiudo gli occhi, non dico parola.

Le persone che ti usano ti lasciano proprio come ti hanno trovato, per poco.

Se fosse solo tristezza mi sentirei già sollevato.

Viviamo così tante sofferenze perché la felicità è la più costosa delle emozioni.

I rapporti sono nulla senza reciprocità. Non importa quanto ci tieni se, a tenerci, sei la sola.

Stati Whatsapp in inglese

Se volete uno stato Whatsapp in inglese, potete utilizzare alcuni dei nostri consigli che troverete qui sotto. Si tratta di frasi di famosi personaggi che hanno fatto la storia, mentre altre sono frasi che ci hanno colpito. Ecco a te la carrellata.

We were together, I have forgotten the rest. (Walt Whitman)

To fear love is to fear life. (Bertrand Russel)

That love is all there is, is all we know of love. (Emily Dickinson)

You have touched my soul

Love is my religion – I could die for it. (John Keats)

What if I can’t forget you?

They do not sin at all who sin for love (Oscar Wilde)

The heart has reasons that reason does not understand (Blaise Pascal)

There are a lot of little reasons why the big things in our lives happen

Everything I have I owe to this job…this stupid, wonderful, boring, amazing job

I guess you guys aren’t ready for that yet… But your kids are gonna love it

We all go a little mad sometimes

Don’t criticize what you can’t understand

Close your eyes and I’ll kiss you, Tomorrow I’ll miss you

Travel the world and the seven seas. Everybody’s looking for something

Immagini stati Whatsapp più belli

In questa sezione troverete delle immagini con frasi belle e significative, frasi carine e che non si dimenticano. Si tratta di una breve raccolta, ma molto interessante.

Immagini belle per Whatsapp sono difficili da trovare sopratutto se cercate delle immagini belle con frasi significative come quelle che troverete qui sotto, tuttavia cercheremo di aggiungere qualche foto a questa raccolta ogni volta che ne troviamo qualcuna interessante.

Iniziamo con la raccolta di immagini bellissime con frasi da utilizzare sulla nota chat in tempo reale.

Stati Whatsapp in immagine

Conclusioni

Abbiamo visto alcune degli stati da mettere su Whatsapp, sia come stato che come frase da inviare a qualcuno, anche se cercate delle parole particolari o frasi sugli abbracci o anche frasi provocanti, nell’articolo troverete davvero di tutto come avrete visto per poter impostare degli stati per Whatsapp davvero unici.

Troverete sicuramente anche tantissimi stati divertenti Whatsapp, ma non solo anche tante immagini belle con frasi dolci per esempio, nell’ultima parte dell’articolo.

Non dimentichiamo anche gli ottimi stati in immagine per WhatsApp, ce ne sono tantissimi, ne cercheremo sempre di più e cercheremo di aggiornare l’articolo volta per volta.

Cercheremo di allungare questa lista nel tempo, nel frattempo se voi avete qualche altra frase d’impatto da aggiungere, potrete farcelo sapere nei commenti, così provvederemo a inserirle in questa raccolta.