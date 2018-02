Torcia gratis: le migliori applicazioni per Android e iOS [DOWNLOAD]

Sicuramente anche tu ti sei imbattuto in una circostanza in cui, essendo buio, ti è servita una luce e a disposizione avevi solo il tuo smartphone. Tuttavia non avevi scaricato un app Torcia gratis e hai cercato la migliore, ma con scarsi risultati.

Se ti sei trovato in questa situazione, oggi, insieme, ti mostrerò quali sono le migliori applicazioni per la torcia gratis su Android e iOS.

Con il passare del tempo, moltissimi dispositivi integrano nativamente questa funzione, utilizzando l’app fotocamera per attivare il flash e fare luce.

Se sei alla ricerca delle migliori app che ti permettano di avere la torcia gratis sullo smartphone dovrai continuare a leggere; ho stilato una lista dove troverai solo le migliori.

Ti consiglio di prenderti circa 3 minuti per leggerti tutto l’articolo. Non importa se hai uno smartphone Android o un iPhone. Nella mia lista troverai le migliori app gratis per entrambi.

Nel caso volessi saltare direttamente alla parte che ti interessa, potrai utilizzare il menu qui sotto.

Torcia gratis per smartphone Android: le migliori

Se hai uno smartphone Android, qui potrai trovare una lista delle migliori app torcia Android. Ovviamente la maggior parte di esse, tramite un widget, ti permetterà di attivare istantaneamente il flash della fotocamera, oppure far illuminare il display al massimo.

Accendere la Torcia con OK Google

Da quando Google ha rilasciato anche in Italia il suo assistente vocale che prende il nome di Google Assistant, potrai fare tantissime cose, basta chiedere al tuo assistente.

Prima di consigliarti qualsiasi tipo di applicazione, dai un’occhiata a questo metodo, facile, veloce ed immediato.

Sblocca il tuo smartphone e dici: “Ok Google”.

Si aprirà Google Assistant e ordinagli: “ Accendi la torcia ” oppure “ Accendi torcia “.

” oppure “ “. Si accenderà il flash della fotocamera.

Cosa aspetti? Prova subito!

Torcia: la più facile da utilizzare

Adesso voglio parlarti di una delle migliori app presente sul Google Play Store. Facile da utilizzare, intuitiva e sopratutto gratuita. Ti permetterà di accendere il flash della fotocamera e utilizzarlo per fare luce, solo nel caso in cui il tuo smartphone dispone di un flash.

Se non lo avesse, potrai utilizzare un’altra comoda funzione, che è quella di illuminare al massimo lo schermo, in questo caso con una luce bianca; la luce è abbastanza forte da illuminare a sufficienza, tuttavia è sempre meglio il flash, ovviamente.

Ultima chicca è quella di poter utilizzare diversi tipi di luce, infatti ti sarà data la possibilità di cambiare sia la luminosità o l’intermittenza della luce, ma anche i colori, sempre nel caso in cui utilizzerai la seconda funzione, ovvero quella della torcia display.

Avrai a disposizione anche un widget che ti permetterà di attivare la torcia con un semplice click.

Scarica Torcia [DOWNLOAD]

Torcia LED HD: il giusto compromesso

Ecco un’altra app per Android, ti mostrerò alcune sue peculiarità che se ti convinceranno potrai decidere di scaricarla sul tuo smartphone.

Ti anticipo che esistono due versioni, la prima completamente gratuita e con qualche banner pubblicitario, mentre una seconda priva di pubblicità, ma a pagamento.

Ti parlerò della versione gratis, dove praticamente potrai decidere due modalità di utilizzo della torcia per il telefono.

Potrai decidere di attivare il flash della fotocamera, oppure accendere lo schermo ed utilizzarlo come illuminazione.

In questo caso, potrai anche decidere il colore dello schermo, quindi non avrai solo il bianco, ma qualsiasi tipo di colore, poco utile ma è una chicca esteticamente bella.

Scarica Torcia LED HD [DOWNLOAD]

Torcia LED Super Luminosa: super potente!

Sicuramente conoscerai l’effetto strobo delle luci. Se non sai cos’è ti rimando a Wikipedia, che sicuramente ti darà una risposta completa ed esaustiva.

Davvero semplicissima da utilizzare questa applicazione torcia gratis, che una volta avviata, ti darà la possibilità di accendere la luce, spostando il cursore in avanti e spegnerla spostandolo indietro.

Potrai inoltre, attivare la luce ad intermittenza, basterà infatti girare, nella parte alta dello schermo o a destra o a sinistra, per decidere a che velocità la luce dovrà accendersi e spegnersi.

Proprio questo è il punto differenziante rispetto alle altre applicazioni, si tratta di un app semplicissima e allo stesso tempo, punta tutto sulla personalizzazione della luce lampeggiante.

Se sei un amante dello strobo, questa è l’app che fa per te.

Scarica Torcia Led Super Luminosa [DOWNLOAD]

Torcia elettrica: il top

Se cerchi una torcia potente e allo stesso tempo con diverse funzioni davvero utili, questa è l’app indicata a te.

Anche qui come per le altre applicazioni, che ti ho mostrato in precedenza, una volta avviata ti ritroverai un grosso pulsante ON/OFF che ti permetterà di accendere o spegnere il flash della fotocamera.

Avrai diverse funzionalità dedicate a chi si trova in pericolo, come il tasto SOS, che mostra tale richiesta in alfabeto morse.

Nel caso in cui ci servissero le coordinate precise del posto in cui siamo, basterà cliccare sul tasto centrale, con l’icona della bussola e l’app ci risponderà istantaneamente.

Infine se ti servisse, avrai a disposizione un timer, da poter impostare, per quando volessi che la torcia si spegnesse.

Si tratta di un app davvero molto completa, super consigliata.

Scarica Torcia elettrica [DOWNLOAD]

Torcia gratis per iPhone: le migliori app

Ti mostrerò ora quali sono le app torcia iPhone gratis da poter utilizzare sul tuo smartphone targato Apple.

Inoltre dopo, ti mostrerò un metodo davvero molto semplice per poter utilizzare la torcia su iPhone senza installare nessuna applicazione. Si tratta di una cosa semplicissima, sei pronto a scoprirlo?

Torcia Gratis – Versione Led

Vuoi utilizzare un app davvero molto completa? Bene questa allora è quella che fa per te. Infatti potrai utilizzare una pila gratis ad altissima luminosità.

Anche qui verrà utilizzato il flash Led della fotocamera del tuo iPhone, dovrai cliccare solo sul grosso tasto di accensione per poter attivare la luce.

Potrai decidere di avere la posizione precisa dove ti trovi, quindi nel caso decidessi di scaricarla, ti sarà utile anche in situazioni di emergenza.

Scarica Torcia Gratis – Versione Led [DOWNLOAD]

Torcia Led HD

Disponibile anche per il sistema operativo Android, Torcia LED HD è un app molto versatile che ti permetterà di portare con te una luce forte e con due modalità di utilizzo.

La prima è tramite l’utilizzo del flash Led della fotocamera posteriore, attivabile tramite un grosso tasto su display.

La seconda è quello di attivare lo schermo, mandandolo alla massima luminosità e quindi creare un torcia schermo, molto utile se il flash led è rotto.

Anche in questo caso è semplicissima da utilizzare.

Scarica Torcia LED HD [DOWNLOAD]

Torcia iPhone: come attivarla?

Ovviamente anche per chi ha un iPhone potrà utilizzare qualche applicazione utile per la torcia come visto poco fa.

Tuttavia, in questo caso, potrai utilizzare anche la funzione nativa di iOS che ti permetterà di utilizzare il flash come torcia.

Basterà infatti andare nel Centro di Controllo in iOS (effettuare uno swipe dal basso verso l’alto per attivarlo) e cliccare sulla prima icona in basso a sinistra per poter accendere la torcia. Tutto in un semplice click.

Hai trovato la migliore torcia per Android e iPhone?

Abbiamo visto in breve, come e quali sono le migliori app torcia gratis per Android e come accendere la torcia su iPhone, senza dimenticare la possibilità di scaricare anche per iOS qualche applicazione luce, da utilizzare in maniera estremamente semplice.

Ovviamente la maggior parte degli smartphone Android che hanno una fotocamera potranno attivare anche il flash dall’applicazione preinstallata sullo smartphone, senza installare app di terze parti e utilizzando Ok Google. Più semplice di così!

Tocca solo a te scegliere.