Abbiamo parlato tantissime volte del noto programma di messaggistica istantanea che ha rivoluzionato il mondo del mobile, parliamo logicamente di WhatsApp, applicazione che ha generato in pochissimo tempo milioni di download. Oggi vedremo come poter scaricare Whatsapp Samsung, quindi come poter utilizzare al meglio il servizio di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo su questi smartphone. Sappiamo molto bene che da tempo WhatsApp è stata acquistata da Facebook, portando delle novità, ma anche diversi problemi, visto che comunque nel tempo abbiamo visto moltissime volte come l’applicazione non funzionava in maniera corretta, andando offline completamente.

Tuttavia dobbiamo confermare il fatto che il client di messaggistica più popolare al mondo ha diversi concorrenti, che hanno cercato di recuperare terreno, nel momento in cui l’app non risultava funzionante, uno fra tutti è Telgram, che ha diverse funzionalità interessanti e che ha colto tantissimi utenti, che sono migrati su quest’altra tipologia di app.

Inoltre non dobbiamo dimenticare anche la nota versione potenziata di WhatsApp, ovvero WhatsApp Plus, che come abbiamo visto nel nostro articolo, altro non è che una versione modificata dell’applicazione per Android, che ci permette di avere una personalizzazione maggiore e tantissime features, non presenti sulla versione ufficiale.

Oggi, però vogliamo parlarvi di WhatsApp per Samsung, più precisamente vogliamo scoprire come gira questa famosa app su questo marchio di smartphone, che comunque sappiamo sono fra i più venduti, ma sopratutto capire come scaricare Whatsapp su Samsung e come installare Whatsapp su Samsung, quindi per tutti gli smartphone di questa marca.

FUNZIONA BENE PER TUTTI I SAMSUNG?

Come ben saprete l’app è disponibile in tutti i maggiori store dedicati ai dispositivi mobili, con i rispettivi OS, tra cui Android, Windows Phone ed iOS, quindi ha un parco di utenza davvero illimitata.

Detto questo confermiamo il fatto che comunque il client possa girare su molteplici dispositivi con hardware più o meno simile, anche se dobbiamo stare attenti nel momento in cui abbiamo un device con delle specifiche tecniche piuttosto basse.

Infatti può capitare che WhatsApp non possa girare in maniera egregia su tutti i device Samsung, anche perchè comunque se prendiamo in esempio il Galaxy Next, non potremmo avere di certo le stesse prestazioni che abbiamo su un Nexus 5.

In alcuni casi su questi device, potremmo essere costretti a chiudere diverse applicazioni per far si che tutto funzioni alla perfezione, ma diciamo esplicitamene, che ormai la maggior parte degli smartphone può far girare l’app acquistata da Facebook senza grossi problemi.

Inoltre esistono dei modelli con sistema operativo proprietario Samsung differente da Android su cui non è possibile installare WA, pensiamo ad esempio al modello Samsung – GTS5230 e ad altri simili a questo per i quali Whatsapp non esiste.

SCARICARE WHATSAPP PER SAMSUNG

In questa sezione annunceremo solamente dove potrete scaricare l’app in questione per il vostro dispositivo di casa Samsung, così che potrete avere a disposizione sempre e comunque l’ultima versione di whats app samsung, avendo così a disposizione le ultime innovazioni.

Avremo quindi la possibilità di effettuare il download di Whatsapp Samsung per smartphone, ma non dobbiamo dimenticare che questo file sarà compatibile anche per coloro che vorranno whatsapp per tablet samsung e non sanno come installarlo.

Basterà infatti recarsi sul sito ufficiale e potremmo in pochissimo tempo mettere in download la versione compatibile per il nostro smartphone, con qualsiasi sistema operativo, vi lasciamo il link.

Nel caso in cui aveste qualche problema o semplicemente trovate difficoltà a trovare la versione adatta per il vostro smartphone, vi lascio la guida su come scaricare Whatsapp per Android.