Xbox Live Creators Program, nuova iniziativa Microsoft per gli sviluppatori indipendenti

Microsoft ha un’ottima notizia in serbo per tutti gli sviluppatori indipendenti di videogiochi: il nuovo Xbox Live Creators Program, un’iniziativa nata per dare ai game maker di ogni livello un’opportunità di pubblicare i propri giochi per Xbox One davanti ad un pubblico di milioni di utenti.

Xbox Live Creators Program consiste in un’apposita sezione di Xbox Store, chiamata “Creators Collection”, in cui verranno ospitati tutti i nuovi giochi inviati sotto forma di Universal App da parte di sviluppatori di tutto il mondo.

A differenza del già noto programma ID@Xbox, dedicato ai game designer più esperti, non sono richiesti particolari requisiti di qualità per i giochi inviati: che si tratti di titoli next-gen o dedicati al retrogaming, l’iniziativa è aperta innanzitutto alla creatività.

Questo significa però che i giochi caricati tramite il Xbox Live Creators Program saranno, almeno per il momento, sottoposti ad alcuni limiti.

Non avranno accesso al Gamerscore, alla sezione Obiettivi, e non sarà possibile effettuare partite in multiplayer online.

Per il resto, comunque, Microsoft si impegna a portare i nuovi giochi davanti ad una vetrina digitale veramente molto ampia e frequentata (i titoli saranno disponibili anche su Windows Store), permettendo alle piccole software house o addirittura agli sviluppatori singoli di essere più conosciuti e ottenere un vasto pubblico.

Nonostante l’imminente arrivo di Xbox One X, precedentemente nota come “Project Scorpio“, la nuova console next-gen che promette livelli di gaming a dir poco sbalorditivi rispetto all’attuale offerta, Xbox One continua ad essere un argomento di conversazione molto popolare tra i gamer.

A breve dovrebbero arrivare titoli importanti quali Crash Bandicoot N Sane Trilogy e nuovi giochi del catalogo per Xbox 360, mentre Spotify è già stato confermato con grande piacere di chi ama ascoltare musica dalla propria console preferita.

Ci aspettiamo quindi presto tante altre novità dal mondo Xbox, che continua a “riscaldarsi” più che mai a pochi mesi dall’arrivo di Xbox One X con i suoi 6 teraflops di potenza e il supporto al motore grafico Unity XOne: restate sintonizzati per scoprire le ultime news sul futuro di Microsoft.