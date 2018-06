Al giorno d’oggi i siti di e-commerce sono utilizzati da milioni di utenti in tutto il mondo, in cui si acquistano diversi tipi di prodotti, specie quelli tecnologici. Principalmente smartphone, pc desktop o portatili, tablet e molto altro.

La caratteristica più importante che rende questi marketplace virtuali con sempre più utenti interessati è il rapporto qualità prezzo. Infatti sui siti di e-commerce troveremo gli stessi smartphone o tablet venduti nei negozi fisici a prezzi ridotti.

Spesso, però nelle catene della distribuzione tecnologica non sono in commercio dispositivi con marche poco conosciute o in via di espansione. Quindi l’unica via per comprare questi determinati device è quella dei siti online.

Molti smartphone cinesi stanno avendo sempre maggiore visibilità, quindi vengono acquistati più spesso da diversi utenti, tra cui molti italiani.

Stiamo parlando ovviamente di dispositivi con a bordo Android che offrono ad un prezzo davvero basso, prodotti di alto livello che non hanno nulla da invidiare a brand più blasonati come Samsung o LG.

La questione fondamentale dell’acquisto sui siti online riguarda la spedizione e le relative tempistiche.

Infatti, specie per gli smartphone cinesi provenienti dal continente asiatico, i tempi di consegna sono abbastanza elevati.

Non ci potremmo mai aspettare, ad esempio, di ricevere il nostro prodotto entro una sola settimana dall’ordine effettuato, a meno che non sia in stock nel magazzino europeo.

In questo articolo parleremo di un sito e-commerce che sta avendo sempre più successo, si tratta di gearbest.com, di cui approfondiremo le caratteristiche rilevanti e le questioni dei tempi di consegna, resi e garanzie.

GEARBEST.COM INTRODUZIONE ED INTERFACCIA

Come da titolo il sito è disponibile all’ indirizzo gearbest.com ed è pure presente l’applicazione dedicata agli smartphone, molto semplice e veloce. Da scaricare gratis sia per Android che per iOs.

L’interfaccia del sito si presenta davvero intuitiva e funzionale. Nella parte in alto a destra troveremo dei menu con diverse opzioni.

Troviamo una sezione con la possibilità di scegliere il paese di destinazione e il tipo di valuta, quindi se dollaro, euro o tante altre.

Troveremo poi, sempre scorrendo sulla destra, un opzione con la possibilità di tradurre tramite il software Google le voci del sito.

Poi ci sarà la sezione dedicata al centro di supporto,potremo contattare l’assistenza tramite ticket e messaggi via chat.

L’ultima voce del menu riguarda l’impostazione dello stato, inteso come nazione. In totale ci sono 9 preferenze, tra cui oltre ad inglese ed italiano, anche francese, russo e portoghese.

REGISTRAZIONE E GESTIONE ACCOUNT

Per procedere all’acquisto dei prodotti sul sito del negozio cinese online, dovremo effettuare la registrazione, che risulta molto veloce, con le classiche credenziali e-mail e password compreso il codice di sicurezza.

Noteremo subito che avremo a disposizione numerosi opzioni nel menu Il mio account, tra cui i preferiti, i nostri ordini, i Ticket, i coupon e i nostri punti GB.

Nei nostri ordini potremo vedere la lista dei prodotti acquistati e la loro descrizione. Dopo che avremo selezionato vedi dettagli, vedremo l’indirizzo e le modalità di spedizione col numero di tracking per seguirla.

Nella sezione Il mio Profilo potremo gestire i nostri dati relativi all’account e aggiornare il nostro indirizzo di spedizione.

Vi è poi l’opzione il mio GB wallet, che come suggerisce il nome è il portafoglio virtuale del sito.

Questo strumento di pagamento veloce e sicuro, rende più semplice controllare tutti i nostri account di pagamento e le nostre transazioni.

Infatti potremo scegliere di pagare una parte dell’ordine con questo metodo, che ha la stessa funzione di PayPal.

CATALOGO PRODOTTI GEARBEST.COM

Nel fantastico sito Gearbest.com sono disponibili davvero una grande varietà di prodotti. Infatti potremo scegliere tra diverse categorie che comprendono smartphone, pc, tablet e accessori.

Vi è una sezione dedicata alle marche specifiche che si trovano solo su questo sito. Parliamo infatti di produttori cinesi, principalmente di smartphone, come Xiaomi, OnePlus, ASUS e anche brand conosciuti come Huawei con la vendita di dispositivi non destinati al mercato italiano.

Cerchiamo di portare attenzione proprio sugli smartphone come quelli Xiaomi, marca che nell’ultimo periodo sta riscuotendo sempre più successo tra gli utenti di tutto il mondo, tra cui molti italiani.

Il catalogo di prodotti su Gearbest comprende anche una vasta scelta di tablet e smartwatch di tutti i tipi, caratterizzati sempre dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Si spazia dalle marche semi sconosciute a brand ormai consolidati come Huawei con i suoi funzionali smartwatch Android; tra gli accessori per i vari dispositivi potremo scegliere anche tra quelli Apple.

Sono presenti poi diversi pc portatili di vario genere, dal laptop business a quello da gaming, con notevole risparmio sul prezzo d’acquisto.

Non potevano mancare i gettonati droni con diverse fasce di prezzo in base alle caratteristiche tecniche come la durata di volo.

Potrà sorprendere a qualcuno di trovare prodotti dedicati alla casa e al giardino o alla salute e bellezza, invece sono tutti disponibili sul sito.

Quindi la nostra spesa non si fermerà soltanto ad articoli relativi al comparto tecnologico, ma pure all’abbigliamento e alla cura della persona.

Insomma non resta che scegliere il prodotto che più fa al caso nostro, tenendo sempre presente di risparmiare davvero tanto rispetto ai negozi fisici.

ACQUISTARE DA GEARBEST: SPEDIZIONE E TEMPI DI CONSEGNA

Ora parleremo dei metodi di spedizione e i tempi di consegni dei vari articoli su gearbest.

Prima di aggiungere al carrello col tasto funzione il prodotto scelto, abbiamo la possibilità di selezionare il metodo di spedizione nella voce subito sopra con scritto costi di spedizione.

Si aprirà un riquadro pop-up con solitamente 2/3 metodi. Il primo, molto spesso, riguarda la spedizione gratuita con tempi di consegna che vanno dai 15 ai 25 giorni lavorativi.

Si intendono esclusi i giorni del weekend e quelli festivi, compresi quelli relativi al capodanno cinese che avviene per circa 2 settimane tra gennaio e febbraio di ogni anno.

La spedizione free è la maggior parte delle volte tracciabile tramite il tracking number, oppure in alcuni casi non è disponibile.

Il secondo metodo di spedizione è a pagamento (da €1 a €5) e riguarda la linea prioritaria (priority line), con tempi di consegna che si abbassano di 5 giorni, quindi dai 10 ai 20 giorni.

Nei prodotti con un costo elevato e più delicati per il trasporto come gli smartphone, pc e tablet la spedizione prioritaria è gratuita e potremo selezionare solo quella.

Troveremo in molti casi disponibile anche il metodo Expedited shipping, con costi da €5 a €10 e tempi di consegna che si abbassano drasticamente, infatti vanno dai 5 ai 10 giorni lavorativi.

Vi consiglio di controllare la stato della consegna in questo link, un sito apposito per ogni spedizione tramite Gearbest, che supporta diversi corrieri internazionali come indicato nella sezione servizi postali.

Quando il prodotto arrivava in Italia la spedizione veniva affidata a Bartolini, ultimamente viene gestito il tutto principalmente dalle Poste Italiane.

Molto comodo è seguire la spedizione sul sito delle Poste direttamente a questo indirizzo selezionando cerca spedizioni. Solitamente gli articoli partono dalla Cina, dai magazzini di Hong Kong e arrivano a Londra al Centro scambi internazionale per lo sdoganamento.

GEARBEST E DOGANA

Ricordiamo che il costo della dogana è a carico di gearbest, quindi non dovremo pagare costi aggiuntivi. Se per per sbaglio ci venissero addebitati verranno rimborsati.

Dopo questo punto si sbloccherà il tracking per la spedizione sul sito delle poste. Un altro metodo di spedizione prioritaria che gearbest ha inserito nella sua lista è quello tramite GLS. Purtroppo, ad oggi non potremo seguire la spedizione all’estero, quindi prima che arrivi in Italia.

Infatti solo una volta che il prodotto ha varcato il territorio nazionale si sblocca il tracking che potremo seguire sul sito GLS. Dovremo inserire su Riferimento Spedizione il tracking number con solo le cifre.

Bisogna escludere i 3 zero iniziali e la scritta GLS finale, selezionando ID collo e Invia. Insomma non ci resta che selezionare il metodo di spedizione in base alle nostre esigenze e seguire l’avanzamento online.

Per aiutarti ti consiglio di leggere l’articolo su come tracciare spedizioni GLS, trovi tutto nel dettaglio su come gestire gli strumenti messi a disposizione.

GEARBEST GARANZIA E RESI

Adesso ci occuperemo della questione garanzia e resi, argomento molto importante e da conoscere a fondo specie se riguarda prodotti acquistati online. Se un articolo viene consegnato difettoso, saremo protetti dalla garanzia offerta da GearBest. Dovremo contattare l’assistenza clienti entro 7 giorni dal ricevimento del pacco. Non dovremo rispedire un prodotto senza aver prima ottenuto l’assegnazione di un numero RMA, cioè l’autorizzazione alla riparazione o alla sostituzione. L’articolo sarà sostituito con un nuovo prodotto gratuitamente o l’ordine sarà rimborsato, in base alla nostra scelta. Ricordiamo che eventuali costi di reso saranno sempre rimborsati. Se non diversamente specificato nella pagina del prodotto, la garanzia su tutti i prodotti è di due anni dalla data di acquisto e si tratta di garanzia europea. Il documento che lo attesta è la fattura relativa ai prodotti acquistati in cui compariranno prezzo, descrizione e quantità, inserita dentro il pacco del prodotto. Potremo anche scaricarla e stamparla direttamente dal sito nella sezione gestione ordini e cliccando su Download invoice. Quindi entro due anni da tale data, l’acquirente potrà restituire gli articoli per usufruire di riparazione gratuita. Chi ha acquistato l’articolo sarà tenuto a farsi carico delle spese di spedizione a GB, mentre GB si farà carico dei costi di rispedire indietro il prodotto riparato al cliente.

COME RICHIEDERE LA GARANZIA (RESO, RIPARAZIONE E RIMBORSO) Ci occuperemo nello specifico delle procedure da eseguire per richiedere la garanzia. Ovviamente solamente i prodotti difettosi possono beneficiare della garanzia di reso. Se l’articolo ricevuto ha qualche problema, dovremo aprire un ticket di assistenza al supporto. Bisogna prima di tutto descrivere il difetto riscontrato in dettaglio indicando il numero dell’ordine, nominativo del prodotto e codice identificativo (numero articolo). Poi dovremo indicare quali azioni abbiamo intrapreso per risolvere il problema. Dovremo scrivere il codice dell’articolo riportato sulla confezione esterna e se possibile inviare foto o video del difetto presentato, in dettaglio e con chiara risoluzione. Dopo le dovute verifiche il caso in cui il prodotto ordinato non può essere riparato, allora ci verrà sostituito gratuitamente al nostro stesso indirizzo di spedizione, senza che dovremo inviare indietro quello difettoso. Potrebbe capitare di ricevere degli oggetti mancanti e degli articoli sbagliati, è bene aprire il pacco e controllare il contenuto prima di firmare per l’avvenuta ricezione. Dovremo quindi Contattare GB al Centro Assistenza indicando il numero dell’ordine, nominativo del prodotto e codice identificativo dell’articolo, inviando nuovamente chiare foto della confezione esterna e del prodotto se possibile. Se Gearbest per errore non ha inviato l’articolo, sarà loro cura inviare nuovamente il prodotto/accessorio mancante gratuitamente entro il periodo di garanzia. Se GB ha spedito l’articolo sbagliato: riceveremo il rimborso totale o un articolo alternativo (se applicabile). Potremo usufruire di un rimborso parziale se decidiamo di tenere il prodotto oppure chiederemo la restituzione per un rimborso totale o cambio. La spedizione di rientro a Gearbest è a carico del cliente, ma può essere rimborsata fino a un massimo di $50 quando avranno ricevuto il prodotto. Vi sono poi delle garanzie cosiddette speciali riguardo certi tipi di prodotti che sono: abbigliamento maschile, scarpe, orologi, torce elettriche, accessori per telefono o tablet. I resi per queste categorie saranno accettati solamente per un periodo di 30 giorni dalla data di ricezione. Valido solamente per sostituzione o rimborso tramite GB Wallet e solamente nel caso in cui i prodotti arrivino danneggiati, difettosi o non conformi. La merce in questione deve essere restituita mai indossata, con le etichette intatte insieme ad un modulo RMA compilato.