Come eliminare account Snapchat: la guida

Dopo aver letto il mio ultimo post dedicato a come si usa Snapchat hai deciso di provare questo social network che sta spopolando fra i più giovani. Tuttavia non sei rimasto convinto e vuoi trovare il modo più semplice per poter eliminare account Snapchat.

Non sai proprio come fare vero? Ti aiuterò io, non preoccuparti. Ti mostrerò la via più semplice. Non importa se vorrai seguire la procedura da smartphone o PC, potrai farla da dove vuoi!

Ti anticipo, che la guida in questo post si baserà su tre punti.

Accedere al tuo account Snapchat

Conferamare la password

E premere su un pulsante per eliminare l’account

Tutto molto semplice vero?

Ora scendiamo nel dettaglio e vediamo da dove iniziare per capire come eliminare account Snapchat. Prenditi cinque minuti del tuo tempo e seguimi. Sei pronto?

Come cancellarsi da Snapchat su smartphone

Prima di iniziare a vedere cosa dovrai fare per eliminare il tuo account Snapchat da smartphone, voglio ricordarti una cosa.

Praticamente questa è una procedura irreversibile. Quando avrai deciso definitamente che non vorrai più avere un account su questo social, non potrai tornare indietro, potrai cambiare idea solo nei primi 30 giorni.

Dopo questa piccola premessa, vediamo come cancellarti da Snapchat su smartphone.

La prima cosa che dovrai fare è avviare l’app e fare uno swipe dall’alto verso il basso e cliccare sull’icona a forma di ingranaggio che trovi in alto a destra.

Troverai ora una dicitura Assistenza, ora digita la voce “Elimina” e nei risultati di ricerca clicca sulla voce Elimina un account.

Dovrai ora solamente inserire la tua password, per conferma e cliccare sul tasto Continua. Completato questo step, il tuo account Snapchat verrà disabilitato.

Come ti dicevo prima, nel caso in cui cambiassi idea, potrai recuperare tutti i tuoi dati solo entro 30 giorni dalla disattivazione dell’account, altrimenti perderai tutti i dati irreversibilmente.

Ovviamente potrai cancellare l’app Snapchat dal tuo smartphone. Penso che già sai come fare, tuttavia ti mostro la procedura sia su Android che su iPhone.

Android: basta andare nella schermata dove hai tutte le applicazioni, trovare l’app di Snapchat e tenendo premuto sull’icona, trascinala sulla voce Disinstalla ed il gioco è fatto.

iPhone: su iOS dovrai cliccare e mantenere premuto sull’icona di Snapchat e cliccare sulla X, che comparirà dopo circa 2 secondi.

Come cancellarsi da Snapchat con il PC

Se sei come me, che le cose preferisce farle ancora dal proprio PC a casa, allora questo pezzo di post è dedicato a te.

Anche in questo caso la pratica da effettuare per cancellarsi da Snapchat dal PC è semplicissima.

La prima cosa che devi fare è andare su questa pagina e accedere al tuo account, ovviamente inserendo il tuo username e password, non dimenticarti di segnare anche la voce Non sono un robot, infine clicca su Accedi.

Ora ti si aprirà una nuova pagina, dovrai inserire di nuovo la tua password, una volta fatto, dovrai cliccare sul tasto Continua; il tuo profilo Snapchat verrà cancellato definitivamente.

Se avessi riscontrato qualche problema, con la pagina che ti ho segnalato in precedenza, hai un’altra possibilità ovvero di collegarti a quest’altra pagina, dove però dovrai scrivere nella barra di ricerca il termine Elimina.

Dovrai selezionare la voce Elimina un account, che troverai nelle voci venute fuori dalla ricerca appena effettuata. Potrai seguire la guida come ti ho mostrato prima, senza alcuna differenza.

Nel caso volessi controllare che l’eliminazione dell’account Snapchat sia avvenuta con successo, dovrai andare sul tuo smartphone e provando ad accedere all’app, ti verrà notificato una disconnessione automatica dal tuo profilo.

Come riattivare account Snapchat

Come detto prima, potresti avere dei ripensamenti e vorrai tornare ad utilizzare il tuo account Snapchat.

Se è così, ti mostrerò ora quali sono i passaggi da effettuare per poter riattivare il tuo profilo Snapchat in pochissimo tempo.

Infatti dal tuo smartphone, basta accedere all’app dove ti verrà chiesto se vuoi ripristinare il tuo account, basterà rispondere Si e attendere. Una volta che riproverai a fare l’accesso potrai di nuovo utilizzare il tuo account.

Mentre dal PC non potrai effettuare questa operazione. Nel caso provassi ti verrà sbattuta in faccia la dicitura: impossibile trovare l’utente. L’unica cosa da fare è procedere da smartphone come ti ho mostrato prima.

Ora la domanda sorge spontanea, posso ripristinare il mio account dopo 30 giorni? La risposta è No.

Purtroppo l’unica cosa che potrai fare è iscriverti di nuovo a Snapchat ed eseguire la procedura come nuovo utente.

Ovviamente utilizzando questa strada, perderai tutto ciò che riguarda il tuo “vecchio” profilo.

Ti consiglio di dare un’occhiata al mio articolo su come funziona Snapchat, così che potrai ripassare il necessario, nel caso ti sei preso una vacanza da questo social network.