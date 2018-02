Anche tu sarai incappato almeno una volta in varie problematiche dedicate ad Alice Gate si proprio lui, il router Alice che Telecom Italia o meglio TIM “dona” in comodato d’uso a coloro che sottoscrivono un contratto Internet.

Oggi cercherò di darti una mano per capire come accedere al router Alice infatti questa procedura risulterà davvero utile, quando vogliamo andare a fare qualche piccolo cambiamento manuale ai parametri del router.

Imparare la modalità su come accedere al router Alice ti potrà essere utile anche per andare ad ottimizzare la velocità di download di alcuni programmi come uTorrent o Emule nel caso li utilizzassi, quindi effettuare una configurazione modem Alice perfetta per ogni ambito.

Ti darò tantissime informazioni, quindi ti consiglio di metterti comodo, prenderti 5 minuti e leggerti tutta la guida. Sei pronto?

Indirizzo ip router Telecom: come trovarlo?

Prima di passare alla vera e propria procedura su come accedere al router Alice, devi fare un’operazione molto semplice, ovvero scoprire quale sia l’indirizzo IP del dispositivo in questione ovvero il router Telecom.

Per farlo, nel caso hai Windows, basterà accedere al pannello Esegui, direttamente dal menu Start oppure potrai richiamarlo utilizzando la combinazione di tasti Win+R.

Basterà digitare cmd e premere Invio, si aprirà così il prompt dei comandi. Digita ora il comando ipconfig e premi Invio. Ora avrai a disposizione tutte le informazioni che ci servono, l’indirizzo ip del router verrà indicato accanto alla scritta gateway predefinito molto spesso con la numerazione 192.168.1.1.

Utilizzi un Mac? la procedura sarà leggermente diversa. Basterà andare sull’icona della rete che si trova nell’area di notifica di OSX poi vai su Apri preferenze network.

Ora ti si aprirà una finestra e seleziona la connessione in uso e poi vai su Avanzate in basso a destra. Ora vai sulla scheda TCP/IP e troverai qui l’indirizzo IP del router, proprio accanto alla scritta Router.

Come entrare nel modem Alice

Ora che conosci l’indirizzo del router Alice, basterà avviare il tuo browser Internet e nella barra degli indirizzi, inserire l’IP del dispositivo che ti ho mostrato in precedenza, di solito è sempre 192.168.1.1 e premere Invio.

Ti troverai davanti una schermata di accesso, dove ti verranno richiesti i dati di accesso per procedere e poter visualizzare il pannello di amministrazione.

Nel caso non conoscessi la password del modem Telecom e l’username, ti confermo che di solito sono scritti sotto il router, quindi capovolgilo e troverai i dati. Ti anticipo che potrebbero essere questi: admin/admin oppure admin/password.

Ti ricordo inoltre, che nel caso fosse la prima volta che effettui l’accesso al pannello di amministrazione per la gestione modem Alice, sicuramente ti verrà richiesto di impostare una nuova password, la quale sarà quella che dovrai utilizzare ogni volta che vorrai effettuare l’accesso.

Se tutto quello che ti ho descritto non ti aiutasse ad accedere al router Alice, allora ti consiglio di consultare il manuale, che troverai nella scatola del router.

Sicuramente all’interno troverai tutti i dati di accesso. Se anche lì non trovi nulla, dovrai effettuare la procedura di reset del router Alice.

Si tratta di una pratica semplicissima, infatti nel retro dell’apparato, troverai un tastino nero, che una volta cliccato, formatterà i dispositivo e potrai utilizzare le password di accesso predefinite.

Come aprire le porte del router Alice

Ti ho mostrato come entrare nel modem Telecom, ora sei pronto a fare il passo successivo, ovvero scoprire come aprire le porte per permettere, soprattutto ai programmi come eMule ed uTorrent di funzionare al meglio.

Ecco quello che dovrai fare:

Vai su Impostazioni avanzate e seleziona Port Mapping.

e seleziona Dirigiti sulla voce Configurazione Port Mapping e crea un nuovo server virtuale cliccando sulla voce Aggiungi.

e crea un nuovo server virtuale cliccando sulla voce Ora imposta la voce Attivo , nel menu Stato.

, nel menu Imposta l’applicazione per cui dovrai aprire le porte e indica i numeri TCP e UDP da aprire.

e da aprire. Inserisci l’ indirizzo IP di destinazione , ovvero quello del tuo PC.

, ovvero quello del tuo PC. Clicca su Salva e hai finito.

Nel caso avessi un modem Telecom Italia più vecchio la procedura è simile, ma con qualche piccola variazione, vediamola insieme:

Seleziona la voce Port Mapping

Ora dirigiti su Virtual Server personalizzati

Ti verrà chiesta il numero della porta da aprire in due campi: Porta interna e P orta esterna .

e P . Gli altri campi che trovi, compilali come ti ho spiegato nella procedura per i router nuovi.

Router Alice configurazione: come impostarla al meglio

Sono giunto alla fine, quello che ti posso consigliare, nel caso avessi bisogno di ulteriori informazioni è recarti a questo indirizzo, dove potrai trovare tante notizie utili che sicuramente faranno al caso tuo, oltre ai vari manuali distribuiti da TIM.

Questo è tutto ciò che devi sapere su come entrare nel router Telecom, nel caso ti consiglio anche di dare un’occhiata all’articolo dedicato su come impostare i DNS Telecom.