Come aggiornare driver audio su Windows [GUIDA]

Hai formattato il tuo PC e ti ritrovi senza audio? Tranquillo, è uno dei problemi più comuni che capitano quando si effettuano operazioni di questo tipo e spesso la soluzione sta nell’aggiornare o installare ex novo il driver audio, probabilmente il più importante assieme ovviamente a quelli relativi alla scheda video o anche al monitor.

Grazie ai driver il tuo computer riesce a comunicare con le varie periferiche ed è quindi opportuno sapere come gestire la situazione quando si ha una problematica del genere.

Insomma, la guida che leggerai di seguito ti servirà anche nel caso in cui di punto in bianco non funziona più l’audio del tuo PC; in questo caso sarà probabilmente sufficiente aggiornare il driver audio che, come vedrai, è un passaggio che richiede davvero pochi minuti del tuo tempo.

In particolare ti ricordo che in questa guida ti mostrerò come installare i driver audio su Windows 10, l’ultimo sistema operativo targato Microsoft.

Usare Windows Update per aggiorare driver audio

Il primo tentativo da effettuare è quello relativo a Windows Update ( nel caso avessi problemi, ti consiglio di leggere l’articolo su come risolvere Windows Update non funziona).

In questo caso sarà direttamente il tuo sistema operativo a cercare l’aggiornamento giusto per il tuo driver audio, tu non dovrai fare praticamente nulla.

Lancia così Windows Update (lo troverai tra le Impostazioni, su Windows 10 è ad esempio nella cartella “Aggiornamento e sicurezza”) e clicca su “Verifica disponibilità aggiornamenti”.

Il sistema ti segnalerà se ci sono update disponibili o se gli ultimi aggiornamenti sono già stati installati in precedenza.

In questo caso il mio consiglio è quello di andare a provare a cercare manualmente gli eventuali aggiornamenti disponibili per il tuo driver audio.

Per far ciò devi prima di tutto individuare la periferica che gestisce i suoni sul tuo PC, seguendo questo percorso:

vai sul menu Start e nel campo riservato alla ricerca digita “Dispositivi”.

Nel caso di Windows 10 , tra l’altro, dovrebbe comparirti subito una scorciatoia per la gestione dei dispositivi audio ma non è quella voce che ti interessa.

, tra l’altro, dovrebbe comparirti subito una scorciatoia per la gestione dei dispositivi audio ma non è quella voce che ti interessa. Il tuo obiettivo è l’opzione “ Gestione Dispositivi “.

“. Ecco allora che comparirà una lunga lista dei driver che hai installato sul nostro PC, tutti riferiti alle varie periferiche.

Allarga la voce “Controller audio, video e giochi” e cerca il driver audio che nella stragrande maggioranza dei casi è identificato con “ High Definition audio “.

“. Selezionalo, clicca col tasto destro e scegli “Aggiornamento software driver”.

Potrebbe essere questa la soluzione al tuo problema. Semplice vero?

Come disinstallare un driver audio per installarne uno nuovo

Può capitare che l’aggiornamento automatico non funzioni a dovere.

Un ulteriore tentativo puoi farlo con un’altra procedura manuale: disinstallare il driver audio e installarlo dopo averlo scaricato da internet.

Ma andiamo con ordine.

Per prima cosa devi individuare il tipo di scheda audio che è montata sul tuo PC.

Puoi farlo con qualche programmino che trovi in rete (Speccy è uno di questi) o segui il percorso che ti ho segnalato in precedenza (Start-digita Dispositivi-Gestione Dispositivi-Controller audio, video e giochi): a quel punto individua nuovamente il tuo driver audio per gli speaker (normalmente High Definition Audio) e dopo averlo selezionato clicca col tasto destro.

Stavolta dovrai scegliere “Disinstalla”.

Fatto ciò, puoi installare manualmente l’ultimo driver audio Realtek (che come ti ho detto in precedenza è il più diffuso).

Recati su questa pagina sul sito ufficiale Realtek (occhio a non capitare su altri siti che possono farti scaricare file infetti), e scegli il driver audio che era presente sul tuo pc.

Hai due opzioni principali: “Realtek High Definition Audio” e “AC97 Audio Codecs“.

Una volta scaricato il pacchetto dovrai solo fare doppio click sul file appena scaricato e l’installazione del nuovo driver audio partirà in automatico.

Nel caso in cui l’audio dovesse continuare a non funzionare e possiedi un pc un po’ più in là con gli anni, potresti dover scaricare il driver della scheda audio VIA (una tipologia che comunque fa capo a Realtek); anche stavolta ti lascio il link relativo.

In questo caso devi conoscere con precisione il nome della tua scheda madre (puoi usare proprio Speccy o seguire la procedura che ti ho indicato a inizio.

Insomma, a questo punto dovresti aver risolto il tuo problema relativo all’audio sul tuo pc.

Voglio anche ricordarti che quella dell’aggiornamento del driver audio (o anche di altri driver) è una procedura che è consigliata anche mantenere il PC sempre veloce, performante e sicuro.

Come installare driver audio con i driver della scheda madre

Ho trovato un altro metodo interessante che quasi a nessuno viene in mente.

Scommetto che quando hai acquistato il tuo PC, dalla scatola della scheda madre hai ricevuto anche un CD ( forse più di un CD).

Lì ci sono tutti i driver di cui hai bisogno e fra cui anche quello dedicato ai driver audio.

Se nel caso non avessi avuto il CD, allora potrai trovare tutti i driver di cui necessiti, direttamente sul sito del produttore della tua scheda madre.

Se proprio non ricordi il nome della tua scheda madre, puoi utilizzare un programmino come CPU-Z che ti permetterà di capire in due secondi che modello hai nel tuo computer.

Da qui, potrai scrivere il nome della Motherboard direttamente su Google e verrai catapultato sul sito ufficiale della casa madre.

Potrai scaricare tutti i driver, che necessiti, nel nostro caso i driver audio, avviare l’installazione e il gioco è fatto.

Ti consiglio comunque di farti un giro ogni tanti sul sito della casa che ha prodotto la tua scheda madre, per far si che potrai usufruire dei driver sempre aggiornati.