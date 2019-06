Come recuperare file cancellati da Windows 10

Scommetto che anche tu, una volta nella vita, hai cancellato un file importante da un tuo dispositivo.

Sono certo anche, che hai cercato tutti i modi per recuperarlo.

Nel mio caso ho provato di tutto, tantissimi software, che comunque in alcuni casi, mi hanno permesso di recuperare solo parzialmente i file.

Ovviamente recuperare file cancellati oggigiorno è richiesto per tutti i tipi di dispositivi: smartphone, tablet e PC.

Oggi voglio addentrarmi nel mondo del PC, specificatamente sul sistema operativo Windows 10.

Ho da poco scoperto il programma EaseUS Data Recovery Wizard, che mi ha dato la possibilità di recuperare alcuni file, per me molto importanti sulla piattaforma Windows 10.

Voglio farti una breve recensione su questo ottimo programma, che sicuramente farà anche al caso tuo.

COME RECUPERARE FILE CANCELLATI DAL PC CON EASEUS DATA RECOVERY

Sono certo che quello che è successo a me, sarà capitato anche a te, oppure potrà capitarti (spero di no :)).

Trovare una soluzione tutta in uno, che potrebbe risolvere il problema del recupero dati non è semplice.

Questo noto programma, recensito anche da top del settore come PCWorld, è davvero efficace.

Ti permetterà di recuperare dati, non solo da hard disk, ma anche da:

Penne USB

Memory Card

SSD

Qualsiasi altro tipo di dispositivo di memorizzazione.

Voglio parlarti ancora un po’ delle sue specifiche, così che capirai da subito se fa al caso tuo o meno.

Con questo software potrai fare tantissime cose, come:

Recuperare file cancellati accidentalmente

Recuperare file da dischi formattati

Recuperare dati dal cestino di Windows

Recuperare file da partizioni eliminate

Recuperare file da Hard Disk danneggiati

Recuperare file da partizioni RAW

Questi sono gli ambiti dove questo software funziona meglio.

Si tratta di casi, molto comuni per le persone.

RECUPERO FILE CANCELLATI DA PC IN 3 CLIC

Sono certo che stai immaginando questo software, come qualcosa di molto complicato da utilizzare.

Invece ti sbagli.

Perché con 3 semplici clic, riuscirai a ritrovare tutti i file che hai perso.

Una volta selezionato il disco da analizzare, il programma eseguirà automaticamente due tipi di scansione:

Scansione Rapida

Scansione Approfondita

Nella scansione rapida, avrai una ricerca dei file, molto veloce, per ottenere immediatamente i risultati e capire se puoi recuperare i dati che ti interessano.

Nella scansione approfondita, il programma scaverà in profondità, infatti ci metterà molto più tempo, rispetto alla prima, perché andrà a scandagliare ogni settore del disco.

L’ultima parte del programma, è dedicata all’anteprima dei file che andrà a recuperare.

Infatti in questa schermata potrai decidere di salvare, solo i file necessari, tralasciando il materiale che non ti interessa.

DIFFERENZE FRA LE VERSIONI DI EASEUS

Come ogni programma che si rispetti, anche qui abbiamo la possibilità di decidere la tipologia di software adatto alle nostre esigenze.

Esiste infatti una versione completamente gratuita, la versione PRO e la versione PRO+WinPE.

Voglio mostrartele nel dettaglio.

EASEUS FREE

In questo caso, come in altri programmi, la versione Free è quella che ha più limitazioni.

Il massimo che potrai recuperare con questa versione sono solo 2 Gb di dati.

Quindi questo è l’unico grande limite della versione gratis.

Se a te serve per esempio, recuperare dei file su una penna da 2 Gb, potrai farlo tranquillamente, senza problemi.

Se, però sai che i file da recuperare si trovano su un Hard Disk da 500 Gb, allora lì devi iniziare a porti il problema, se passare o meno alla versione a pagamento.

C’è da dire anche che sul sito ufficiale è esposto che con questa versione è possibile recuperare solo 500 Mb.

Tuttavia è possibile sbloccare il programma e arrivare a 2Gb condividendo il software sul tuo profilo social.

EASEUS PRO

Questa è la versione a pagamento, in questo caso a differenza della versione gratuita, potrai recuperare la quantità di dati che tu vuoi, illimitatamente.

Avrai la possibilità di avere aggiornamenti della piattaforma per tutta la vita.

Inoltre potrai godere anche del supporto tecnico gratis per sempre.

Si tratta di una soluzione adatta nel caso dovessi recuperare una mole di dati davvero notevole.

Tuttavia, il mio consiglio è sempre di testare il programma con la versione Free e poi decidere se è il caso di passare alla PRO.

EASEUS PRO+WINPE

In questa versione particolare del software, avrai a disposizione tutte le funzionalità della PRO, ma con un aggiunta, ovvero WINPE.

WinPE non è altro che una versione di Windows avviabile, nel caso vi è qualcosa che non va con il tuo PC, il quale potrebbe:

Crashare

Non avviarsi

Con questo WìnPE è possibile ovviare il problema.

CONCLUSIONI

EaseUS Data Recovery è un programma davvero molto versatile, che si adatta benissimo al recupero dati, di qualsiasi entità o quasi.

Grazie alla possibilità di scegliere la versione più adatta alle tue esigenze, lo considero un ottimo programma.

Si tratta comunque di un’azienda, che non è nata ieri, ma è dal 2004, che è online.

Si possono trovare tantissime recensioni in giro di persone, che sono riuscite tramite questo software, a recuperare tutti i dati persi.

Voglio inoltre ricordarti, che io ti ho parlato della versione per Windows 10, tuttavia questo software è disponibile anche per Mac.

Ti consiglio di approfondire l’argomento del recupero dati, anche tramite un altro articolo, dedicato a come recuperare dati dal disco formattato.

Cosa aspetti? Fai una prova anche tu e fammi sapere come ti sei trovato, commentando l’articolo qui sotto.