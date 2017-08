ASUS ha appena presentato al pubblico Android ben 6 nuovi smartphone della gamma ASUS Zenfone 4, nata appositamente per tutti gli utenti che ricercano alte performance fotografiche e un hardware veloce ed affidabile.

Il vero e proprio “cavallo di battaglia” della serie è indubbiamente ASUS Zenfone 4 Pro, che può essere considerato un’evoluzione dell’ottimo Zenfone 3 Deluxe.

SPECIFICHE TECNICHE ASUS ZENFONE 4 PRO

ASUS Zenfone 4 Pro incorpora ben 3 sensori fotografici Sony top di gamma, due dei quali vengono utilizzati nella dual camera posteriore (IMX362, 12 megapixel e IMX351, 16 megapixel) e uno per l’obiettivo anteriore (IMX319, 8 megapixel) per dei selfie più che convincenti.

La dual camera può vantare un complesso sistema di stabilizzazione ottica unito alla tecnologia TriTech, che riunisce il tracking del soggetto e l’autofocus alla correzione RGB per scatti che non hanno nulla da invidiare ai più rinomati camera-phone del momento.

Le personalizzazioni fotografiche di ASUS Zenfone 4 Pro non si fermano ovviamente qui, e riescono a incidere anche sul versante software.

Troviamo le modalità di editing PixelMaster 4.0, che permettono di intervenire sul bilanciamento del bianco, creare GIF animate e scatti in time lapse per documentare ogni momento di un evento in corso.

E’ possibile fare inoltre delle scelte di natura artistica grazie allo zoom 2X per scegliere al meglio quale soggetto mettere in primo piano nell’immagine finale.

E’ quindi evidente che ASUS Zenfone 4 Pro nasce in maniera specifica per gli amanti della fotografia digitale su smartphone, ma anche gli utenti Android alla ricerca di un hardware adatto all’installazione delle app più in voga del momento non rimarranno delusi.

Lo schermo, ampio come vuole la tradizione ASUS (5,5 pollici) permette una visualizzazione molto fluida di video e immagini grazie al supporto di Snapdragon 835, processore top di gamma a cui si affiancano 6 GB RAM e fino a 128 GB di storage espandibile.

L’OS installato è ovviamente l’ultimo Android 7.1.1. Nougat, dimostrandosi quindi uno smartphone al passo con i tempi.

Per chi è già proiettato verso l’esperienza offerta da Android O, che debutterà a breve, ASUS ha inoltre promesso un aggiornamento ufficiale disponibile nel 2018: le prossime news ufficiali della casa taiwanese ci permetteranno di scoprire molto di più a riguardo.