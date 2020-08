Si tratta della mia personalissima classifica sui migliori smartphone con ricezione migliore.

Leggendo questo articolo capirai come scegliere uno smartphone che ha la ricezione migliore, ti mostrerò a cosa devi stare attento per scegliere consapevolmente e poi ti mostrerò quali sono attualmente i migliori sul mercato con questa caratteristica.

Leggi questo post solo se sei realmente interessato a scegliere e acquistare solo il meglio che può offrire il mercato puntando alla ricezione.

Questo è sicuramente una delle migliori classifiche che abbia mai scritto su questo sito. Si comincia!

Smartphone migliore ricezione: la classifica

In questo articolo ti darò tantissime informazioni.

Tuttavia se pensi di essere già sul pezzo, qui sotto vedrai la mia personalissima classifica dei migliori smartphone dall’ottima ricezione.

Modello Galaxy A40 Galaxy A51 Huawei P40 Pro Fascia di prezzo Bassa Media Top Prezzo Vedi su Amazon Vedi su Amazon Vedi su Amazon Classifica telefono migliore ricezione

Scegliere lo smartphone – Inizio!

Proprio l’altro giorno mentre mi trovavo in pizzeria con gli amici, Francesco si avvicina e mi chiede: “Pasquà, ma esiste uno smartphone che prende bene da tutte le parti?”

Si tratta di una bella domanda, non credi?

Gli ho dato un mio punto di vista, la domanda capitava proprio nel momento giusto e questo mi ha dato l’idea di scrivere questo post.

Da ora ti darò molte informazioni, si tratta di un percorso.

Si tratta di ciò che tengo in considerazione quando devo scegliere uno smartphone con una ricezione al top.

Ti consiglio di stare molto attento a ciò che sto per scrivere, ti potrebbe aiutare anche in futuro per scegliere senza alcun aiuto.

ORA INIZIAMO!

Tasso di assorbimento specifico: SAR: Che diavolo è?

Wikipedia dice: “Il tasso di assorbimento specifico o SAR (acronimo di Specific Absorption Rate) esprime la misura della percentuale di energia elettromagnetica assorbita teoricamente dal corpo umano quando questo viene esposto all’azione di un campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF).”

“Pasquà, non si capisce un ca**o!”

Mantieni la calma, ora ti spiego tutto.

Si tratta di un argomento molto complesso.

Devi sapere solo una cosa.

Questi valori non devono superare alcuni limiti imposti dai vari Stati.

Si tratta di radiazioni, quest’ultime fanno male e devono quindi essere mantenute sotto alcuni limiti.

Se vuoi conoscere i valori SAR del tuo dispositivo o di quello che andrai ad acquistare, ti consiglio di andare su questo sito.

Banda 20 (800 Mhz): Perché è importante

Vorresti comprare uno smartphone che ha un hardware da paura e costi poco?

Oggi è possibile trovare delle offerte davvero ottime grazie ad Internet.

Tuttavia non tutti gli smartphone sono utilizzabili al meglio in ogni Paese del mondo.

Ti faccio un esempio:

“Voglio comprare uno smartphone uscito solamente in Cina, lo pago poco!”

Questo è un commento di un ragazzo che ha scritto qui sul blog.

“Sei sicuro che ha la banda 20?”

Gli ho chiesto io.

Così che ho deciso di scrivere una volta per tutte a cosa serve questa banda e perché il tuo smartphone deve averla.

La banda 20 è utilizzata da alcuni operatori italiani per la trasmissione dei dati su reti LTE, la famosa rete 4G.

Immagino che avrai ben intuito.

Senza questa banda, lo smartphone non potrà agganciarsi alle reti 4G.

Infatti questa banda 20 è utilizzata per coprire grandi distanze e penetrare anche negli edifici.

Tuttavia questo problema è anche collegabile al tipo di operatore telefonico che utilizzi.

Non è solo lo smartphone a fare la differenza, ma anche il tuo operatore telefonico. Perchè?

Continua a leggere…

Il gestore telefonico che fa la differenza: la qualità della ricezione

Ricezione smartphone

“Pasquà, ma è vero che tutti i gestori sono uguali?”

Ehm… NO!

Tralasciamo tutte le vicende relative ai costi, il call center i messaggi per tornare al vecchio operatore, ecc…

Parliamo di tutt’altro qui.

L’affidabilità del segnale telefonico.

Devo dirlo francamente, attualmente i gestori che hanno il segnale migliore sono due: TIM e Vodafone.

Hanno una rete capillare in tutta Italia attualmente ben ramificata.

Questo permette ad entrambi i gestori telefonici di avere una qualità di segnale di un altro livello.

Voglio essere onesto con te.

Non voglio consigliarti nessun operatore telefonico in questo articolo.

Ti svelo un piccolo segreto,però.

Guarda tu stesso con i tuoi occhi, nel tuo paese, nella tua zona qual è l’operatore che prende meglio.

Qui sotto ti indicherò i link per poter controllare la ricezione di tutti i gestori telefonici.

Ricorda un’operatore che ha una gestione migliore del segnale fa la differenza.

Trova lo smartphone al tuo prezzo

Hai letto bene. Da qui in poi ti mostrerò le varie fasce di prezzo a cui potrai acquistare un telefono con una buona ricezione cellulare.

Ti darò dei parametri su cui ho valutato tali smartphone.

Ho creato delle pagelle con un voto che va da 0 a 10.

10 vuol dire che l’antenna montata è di ottima qualità.

Ovviamente tutto questo tenendo presente i valori SAR di cui ti ho parlato prima.

Iniziamo!

Smartphone con la migliore ricezione economico da 100€

Vorresti trovare uno smartphone con un’ottima ricezione ad un prezzo abbordabile?

Sei nella sezione giusta.

Lo so che stai pensando che è quasi impossibile riuscire a coniugare prezzo e ricezione.

Invece ti sbagli.

Il Samsung Galaxy A40 è il miglior smartphone per questa fascia di prezzo che ha un’ottima antenna.

Il mio voto è 9.

Attualmente lo trovi in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo.

Smartphone ottima ricezione fascia media: 200€ in su

Parliamo ora della fascia media.

Qui è difficile trovare uno smartphone che riesca a rimanere in un certo range di prezzo.

Infatti ho deciso di mostrarti ben 3 smartphone.

Nokia 7 Plus

Il primo da tenere in considerazione è sicuramente è il Nokia 7 Plus.

Chi non conosce Nokia?

Da quando HMD ha iniziato a ridistribuire questi smartphone, moltissimi hanno dato un’altra chance a Nokia.

Si tratta di un ottimo smartphone dal giusto compromesso.

Il mio voto è 10.

Anche questa volta puoi andare su Amazon e trovarlo in offerta. [LINK]

Samsung Galaxy A51

Ancora una volta ho inserito uno smartphone Samsung.

L’azienda coreana avendo creato un parco smartphone per ogni fascia di prezzo è facile trovarne uno che abbia un’ottima antenna a qualsiasi prezzo.

Il mio voto è 9.

Se vuoi acquistarlo, puoi trovarlo qui su Amazon.

Smartphone ricezione migliore fascia alta: €€€€€

Non hai limiti di budget.

Non ti interessa avere solo una buona antenna, ma anche un top smartphone.

Bene questa è la sezione che fa per te.

In questo caso ti indicherò solo due smartphone.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Qui andiamo sul pesante.

Si tratta dell’attuale top di gamma della serie Galaxy.

Un telefono che non scende a compromessi.

Fotocamera che scatta foto fino a 108 megapixel.

Display OLED fra i migliori sul mercato.

E tantissime altre cose che non sto qui ad elencarti.

Ha un antenna da top di gamma.

Il mio voto in questo caso è 9.

Puoi accaparrartelo ad un ottimo prezzo qui su Amazon.

Huawei P40 Pro

Huawei, finalmente uno smartphone top che non sia solo Samsung 🙂

In questo caso l’azienda cinese ha lavorato egregiamente su materiali, display e ovviamente sulle antenne.

Peccato per il supporto attualmente non presente del Play Store.

Tuttavia la sua AppGallery sta iniziando a prendere piede e molte app si riescono ad installare senza problemi.

In questo caso il mio voto è 9.

Se vuoi acquistarlo questo è il link su Amazon .

Cellulare con migliore ricezione: Un passo nel passato

Se proprio sei alla ricerca di un cellulare, non di uno smartphone, ho deciso di darti qualche consiglio anche a te.

Attualmente sul mercato è davvero difficile trovare telefoni cellulari di generazione recente.

Ho cercato di trovare un telefono non troppo vecchio che avesse a disposizione una buona antenna telefonica.

La scelta è ricaduta sul Doro 540X.

Il cellulare di per se non dice nulla di che, tuttavia posso assicurarti che ha una buonissima ricezione.

Il mio voto è 8.

Puoi trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Doro.

Conclusioni: che cosa devo comprare?

Avrai molto da comparare e leggere.

Questo è sicuro.

Tuttavia grazie alla mia guida, avrai a disposizione una strada da seguire, un sentiero da percorrere.

Questo ti permetterà di poter confrontare vari smartphone attualmente presenti sul mercato.

Fare attenzione ai valori SAR è fondamentale.

Spero che questa guida ti abbia aiutato e se lo ha fatto, mi farebbe piacere che la condividessi con i tuoi amici o conoscenti nel miglior modo che preferisci.

Alla prossima guida!

P.S: Se vuoi approfondire il mondo degli smartphone, ti consiglio di leggere gli articoli presenti nella categoria smartphone del sito, troverai molte guide utili e tante informazioni.