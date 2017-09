Oggi tratteremo un argomento molto delicato che vede come protagonista il nuovo Samsung Galaxy S4, che a quanto pare in questi giorni sta ricevendo davvero molte lamentele che riguardano la poca memoria a disposizione, cerchiamo di approfondire la questione.

In questi giorni si sta parlando molto di questo fenomeno e pare che l’azienda stia lavorando per migliorare la situazione, che a quanto sembra per molti utenti sta diventando una vera e propria questione da risolvere ad ogni costo.

Infatti ricordiamo che la memoria “ridotta” la troviamo solamente nella versione da 16 Gb, diciamo quella più economica e che comunque per ragion di logica dovrebbe vendere di più delle altre versioni, per il semplice fatto che costa meno.

In questa versione troviamo le stesse personalizzazioni che abbiamo a disposizione sulle varianti con più Gb di memoria, ma qui diciamo che il quantitativo dedicata appunto a queste funzionalità acquisisce più della metà della memoria disponibile.

Si tratta nello specifico di circa 9 Gb disponibili per l’utilizzo dello smartphone, ovvero inserire immagini video o audio e sopratutto installare diverse applicazioni come in qualunque tipo di device.

L’azienda sta cercando di risolvere il problema e come abbiamo visto in questi giorni, con il rilascio di un aggiornamento, il problema per ora è stato ovviato permettendo di installare e spostare diverse applicazioni sulla memoria esterna.

Questo non risolve il problema, infatti come abbiamo detto prima questo è solo uno stratagemma per poter trovare la soluzione definitiva, che permetterà per certo di allungare i tempi per trovare una possibile modalità per aumentare anche di pochi Gb la memoria a disposizione dell’utente.

Purtroppo il problema della memoria Samsung S4 è radicato nelle stesse personalizzazioni decantate da Samsung, che hanno occupato ed occupano gran parte dello storage interno a disposizione, ricordiamo che anche Android ha la sua parte che sommata a quelle delle app dell’azienda, hanno permesso l’acquisizione della maggior parte dello spazio disponibile.

Ci vorrà un bel lavoro per ottimizzare tutto il software dedicato al sistema operativo per ridurre al minimo questo fastidioso problema, che sta affliggendo molti utenti che chiedono spiegazioni e sopratutto vogliono chiarimenti da parte di Samsung, che per ora ha risposto così:

“Come uno dei più avanzati smartphone sul mercato, il Samsung Galaxy S4 usa parti della memoria interna per portare ai consumatori funzioni uniche e innovative. Apprezziamo che questo problema sia stato sollevato e miglioreremo le nostre comunicazioni. Inoltre, stiamo rivedendo la possibilità di ottenere più spazio di memoria attraverso un’ulteriore ottimizzazione del software. Samsung è impegnata ad ascoltare i propri clienti e rispondere alle loro esigenze come parte del processo di innovazione”

Purtroppo l’azienda in questione non è l’unica che ha questo tipo di problemino, infatti anche Microsoft ha avuto lo stesso trattamento per il suo nuovo dispositivo con Windows 8 ( leggi anche la guida su come installare windows 8 da chiavetta), ovvero il Surface Pro e anche nella versione RT.

Quindi c’è ancora molto da lavorare su questo aspetto, ma possiamo dire che per noi, almeno per la nostra modesta opinione basterà prendere delle righe di codice e migliorarle al massimo, oppure eliminare in queste versioni con meno spazio per lo storage, delle app che sono meno utili oppure dare la possibilità di installarle o meno al fine di aumentare la memoria a disposizione.

Altrimenti vi è un’altra via per risolvere il problema e passare alle custom Rom, che vi permetteranno di godere per certo di una migliore gestione di tutto il sistema, ma già pensando che basterà montare una CyanogenMod che avremo tutto lo spazio che vogliamo anche sulla versione incriminata da 16 Gb.

Cercheremo di seguire la vicenda il più possibile, ma sopratutto vedremo come si comporterà Samsung e come cercherà di risolvere il problema e sopratutto speriamo che questa volta non aggiri l’ostacolo, ma bensì lavori proprio per eliminarlo alla radice.