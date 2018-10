Lo sfondo del nostro cellulare è in costante trasformazione in base ai gusti personali: ci possono essere sfondi ispirati a film, a cartoni animati, ai VIP, ad opere d’arte, a paesaggi e molti altri. Tutti questi wallpaper permettono di personalizzare il nostro smartphone in modo semplice e veloce, ma senza saperlo ci fanno consumare anche molta batteria; la soluzione ideale a questo problema è l’utilizzo dello sfondo nero.

Lo sfondo nero infatti è il compromesso ideale per risparmiare la batteria del nostro cellulare, poiché concentrandosi sul render di un solo colore, tra l’altro molto scuro, i processi per elaborare l’immagine sono molto ridotti e quindi allungano notevolmente la vita del cellulare.

Lo sfondo nero permette anche di poter godere meglio della grafica delle applicazioni installate, poiché risaltano rispetto allo sfondo neutro selezionato per il nostro dispositivo.

La questione del wallpaper nero è molto interessante, poiché la sua efficacia può variare in base al display del nostro smartphone, che possono essere sia LCD che AMOLED.

Entrambi reagiscono in modo differente e comportano delle conseguenze diverse all’utilizzo dello sfondo nero per il nostro schermo; vediamo quali sono le motivazioni principali per questa differenza dello sfondo nero.

Sfondo nero per smartphone: differenze fra LCD e AMOLED

I cellulari che hanno un display LCD sono quelli più comuni sul mercato, e nel momento in cui viene mostrata un’immagine su questo schermo, questo non riflette della luce propria ma utilizza i pannelli messi sotto questi; ciò significa che qualsiasi immagine, anche quelle nere, su questi display non saranno mai buie, poiché il pannello che si trova nella parte inferiore del display darà in ogni situazione un impulso di luce che permetterà di dare luminosità in qualsiasi situazione.

L’altra tipologia di display AMOLED montati su altrettanti smartphone sono leggermente differenti rispetto ai display accennati precedentemente, e si comportano diversamente nella questione dello sfondo nero per cellulari.

I display AMOLED per cellulari potrebbero essere considerati “migliori” rispetto ai display LCD, poiché questi utilizzano la corrente propria per mostrare l’immagine sullo schermo che utilizzeremo, ovvero quello del cellulare in questo caso.

Nei display AMOLED, ci sarà un migliore risparmio di batteria rispetto ad altri display, poiché con l’utilizzo di uno sfondo nero ci sarà una produzione minore di energia perché ogni pixel presente all’interno dell’immagine sarà alimentato singolarmente e non in modo complessivo come nel display LCD.

Sfondo nero su display IPS

Una particolare menzione meritano i display IPS, apparsi ultimamente sui dispositivi di fascia alta (come sull’LG G3) e nella questione dello sfondo nero si comportano più o meno come i display LCD, garantendo però un angolo di visuale migliore rispetto all’altra tipologia di display.

Tirando le somme, l’utilizzo di un wallpaper nero e quindi l’utilizzo di sfondi nero permette di risparmiare una piccola percentuale di batteria all’ora e quindi potrebbe essere molto utile per coloro che vogliono prolungare la longevità del proprio smartphone.

L’utilizzo di uno sfondo nero consuma meno, però funziona solo per il display AMOLED per le questioni spiegate precedentemente.

Vi lasciamo una galleria per chiunque volesse scaricare lo sfondo nero per il proprio device e perché no? Utilizzarlo come sfondo smartphone, ma sopratutto abbiamo inserito anche la risoluzione FullHD, ma anche uno sfondo nero HD che va bene sia per gli smartphone e i tablet, ma anche per PC, ecco a voi i migliori sfondi neri:

Nel caso siete interessati ad avere uno sfondo nero su Android o uno sfondo nero su Iphone basterà scaricare i file che vi abbiamo postato in precedenza e selezionarli come wallpaper principale del device.

Ovviamente anche se lo sfondo nero consuma meno è obbligatorio riconfermare il fatto che questa miglioria si noterà molto di più su display AMOLED e super AMOLED grazie alla loro capacità di spegnere i pixel.

A voi la scelta.