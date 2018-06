Se sei capitato su questa guida starai cercando di certo un modo per vedere programmi tv gratis online. Probabilmente non sei a casa ma non vuoi comunque perderti la diretta di un evento in particolare o ti va di guardare l’ultimo episodio di una serie tv o di una trasmissione che segui di frequente. Ebbene, sei nel posto giusto.

Qui di seguito troverai innanzitutto i link per vedere tv online (con le relative app) in modo assolutamente gratuito e legale: sono le stesse televisioni a trasmettere in streaming, d’altronde il concetto “vecchio” di tv è superato. Internet e l’on demand hanno preso decisamente il sopravvento.

Non solo: ti segnalerò anche un paio di programmi o servizi online in cui non dovrai saltare da una pagina all’altra per fare zapping ma che ti permetteranno di vedere tutto su un’unica piattaforma.

Sei pronto? Cominciamo!

Come vedere programmi tv gratis streaming: RAI, MEDIASET, SKY, LA7, DISCOVERY

Dalla trasmissione live in streaming ai programmi tv gratis on demand: con questi siti e queste app che ti elencherò di seguito avrai a disposizione praticamente un catalogo sterminato di contenuti di qualsiasi genere da consultare in qualsiasi momento.

RAI

Lo so, sembra incredibile quello che sto per dirti, ma il servizio RaiPlay è probabilmente il più completo nel panorama delle tv italiane.

Oltre ad offrire lo streaming live di ben 14 canali (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Storia, Rai Scuola, Rai News, RaiSport 1 e RaiSport 2) può vantare un archivio di video on-demand vastissimo e che riguarda ogni genere.

Potrai rivedere puntate del tuo quiz-show favorito o quelle della fiction tv che stai seguendo.

Devo anche segnalarti che oltre all’archivio on demand hai a disposizione anche i programmi andati in onda negli ultimi 7 giorni e che poi potrebbero non essere inseriti nel catalogo generale.

Per usufruire di alcuni contenuti dovrai comunque registrarti (è possibile farlo tramite l’autenticazione con Facebook).

La chiave di tutto sono le tre linee che troverai nel sito, sulla destra: si aprirà il menu principale che ti guiderà nelle varie sezioni del sito.

Troverai gli stessi programmi tv gratis anche sull’app, anche se devo segnalarti qualche malfunzionamento sporadico soprattutto sui device iOS.

Per vedere tutti i programmi tv RAI ti lascio i link per visualizzare RaiPlay su PC e quelli dell’app per Android e iOS. Nel caso in cui non sapessi coe funziona ti lascio il link all’articolo dedicato a come funziona RaiPlay.

MEDIASET

Ben fornito anche il catalogo di Mediaset, nonostante il servizio si sia arricchito e si sia perfezionato solo di recente.

Anche in questo caso troverai gran parte dei programmi tv andati in onda nelle ultime settimane (personalmente guardo sempre “Le Iene” che non riesco mai a beccare in diretta), ma non i film delle grandi major americane per una questione di diritti tv.

In ogni caso con la possibilità di vedere programmi tv gratis in streaming live avrai a disposizione tutti i canali del “biscione”: Canale 5, Italia 1, Rete 4, La5, Italia 2, Mediaset Extra, Top Crime, IRIS e TGCOM 24.

Per usufruire di tutto ciò, dovrai registrarti: una volta cliccato su “Login” nel menu principale del sito web, in alto a destra, avrai la possibilità di accedere tramite Facebook o di creare un account specifico scegliendo l’opzione “Non hai un account? Registrati qui”.

A differenza della RAI, oltre a fornirti il link per vedere Mediaset On Demand su PC, per farlo su mobile dovrai scaricare due applicazioni separate: per vedere la tv in streaming queste sono le due app per Android e iOS mentre per vedere il catalogo on demand gratis i link per il download delle applicazioni sono questi: Android, iOS.

Anche in questo caso ti consiglio di leggere l’articolo dedicato alla funzionalità Mediaset Video.

SKY

Ti sembrerà strano ma tra i miei suggerimenti per vedere programmi tv gratis online inserisco anche Sky.

Come saprai la tv satellitare è a pagamento e fornisce ai suoi abbonati l’applicazione Sky Go per usufruire dei contenuti proprietari, oltre ad aver lanciato da qualche mese il servizio Now TV solo per internet.

Eppure anche Sky mette a disposizione contenuti gratuiti. Cielo e TV8 possono infatti essere visti in streaming in quanto sono canali in chiaro; nel secondo caso, tra l’altro, devo ricordarti che spesso l’emittente offre eventi sportivi di alto profilo (alcuni Gran Premi, partite di calcio delle competizioni europee e altro).

Insomma, niente male. C’è poi anche la possibilità di vedere Sky TG24 gratis, collegandosi direttamente sul sito web del canale all-news (l’app è gratuita solo per gli abbonati).

Se sei amante del calcio, non puoi non vedere l’articolo dedicato a come vedere Sky Go Android su qualsiasi smartphone e tablet.

ALTRE EMITTENTI

Ti segnalo inoltre altri link utili per vedere programmi tv gratis su altre emittenti: su La7 avrai a disposizione sia la diretta in streaming della programmazione che un buon catalogo on demand, mentre sul sito di Dplay vengono racchiusi i canali Discovery (tanto per intenderci i vari Real Time, DMAX, NOVE, Focus, Giallo, K2 e Frisbee) che mettono a disposizione il meglio del proprio palinsesto anche stavolta on demand.

Come vedere programmi TV gratis online su TVDREAM e Kodi

In questa sezione ti spiegherò invece come vedere le tue tv preferite su una sola piattaforma, senza – insomma – girovagare da un sito all’altro o saltando di app in app.

TVDREAM

Ecco allora che TVDream spicca per semplicità e praticità. Prima di tutto ti lascio il link del sito web, poi ti faccio notare come l’interfaccia (dopo aver cliccato su “Esplora Adesso”) sia assolutamente spartana e senza troppi fronzoli.

Hai a disposizione un menu con cinque voci (tv per categorie, tv per regioni – utilissima questa sezione per vedere programmi tv locali gratis – tv per paesi, tv consigliate e eventi live) oltre alla barra di ricerca dove potrai inserire il nome del canale desiderato.

Non c’è bisogno di alcuna registrazione e se ti chiederai come mai un sito semi-sconosciuto riesce ad offrire un servizio così completo, sappi che alla fine sono solo dei collegamenti ai siti web ufficiali.

In altri termini, quando cliccherai per vedere la diretta di Rai 1 si aprirà un pop-up col player direttamente della tv di stato. Semplice ma geniale.

Ah, dimenticavo: questo è il link per vedere TvDream sui device Android.

KODI

Voglio chiudere questa guida che spero stai trovando utile per vedere programmi tv gratis online con un prezioso suggerimento.

Ti consiglio di cominciare ad utilizzare Kodi, un media center gratuito disponibile praticamente su tutte le piattaforme e sistemi operativi.

Oltre a fungere da media-player “classico” (puoi riprodurre lì dei film o la musica che hai salvato sul tuo pc) può essere arricchito dai cosiddetti add-ons (o se preferisci, plugin) che ne arricchiscono esponenzialmente le funzionalità.

Prima di tutto scarica Kodi dal sito ufficiale scegliendo “Download“, in alto a destra: l’installazione guidata è molto semplice e dovrai seguire soltanto i vari passaggi che ti appariranno a video. Una volta installato, apri Kodi e cambia la lingua in italiano.

Questo è il percorso da seguire dopo aver cliccato sul simbolo della rotellina che apre il menu relativo alle impostazioni: Interface Settings-Regional-Language. Ovviamente qui scegli l’italiano.

A questo punto è ora di installare l’add-on di cui ti parlavo in precedenza. Clicca, dal menu a tendina presente a sinistra (siamo nella schermata iniziale) su “Add-on”; ora scegli “I miei add-on” e in seguito “Client PVR”.

L’ultimo passaggio è selezionare l’add-on che ci serve per il nostro scopo, ovvero “PVR IPTV Sample Client“.

Dovrai adesso entrare nella scheda dell’add-on che hai appena installato e cliccare su “Abilita” prima e su “Configura” poi.

Nel frattempo cerca su Google una lista di canali IPTV italiani in chiaro (stai attento, in giro ci sono molte liste “pirata” con canali pay-tv al loro interno.

Ovviamente ti sconsiglio di provarle, cerca solo materiale legale): quando avrai trovato l’URL dedicata (cambiano spesso, è per questo motivo che non te ne copio io una) copiala nel campo dedicato nella configurazione dell’add-on.

Clicca su OK, riavvia Kodi e vedrai apparire una nuova voce nel menu, quella relativa alla TV: una volta cliccato sull’icona, il programma caricherà la lista che hai inserito in precedenza e potrai vedere programmi tv gratis e a portata di click!

Se vuoi capire meglio come funziona Kodi, ti consiglio di leggere l’articolo dedicato a come vedere la TV con Kodi.

Questi sono attualmente i migliori metodi per guardare la tv streaming ovunque tu ti trova.