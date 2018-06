I 5 migliori tablet 12 pollici Windows sul mercato – Giugno 2018

In questa guida proverò a schiarirti le idee su quelli che considero i cinque migliori tablet 12 pollici Windows attualmente sul mercato. Produttività, duttilità e prestazioni: gli “ibridi” sono prodotti molto particolari e sono certo che questa mia lista possa aiutarti a prendere la decisione definitiva.

Il mio primo consiglio è rivolgerti ai 2+1 se hai bisogno di grosse performance anche fuori dalle mura domestiche. Nel caso in cui sei alla ricerca di un tablet “semplice” con dimensioni del display ampie, dai un occhio ai 10 pollici; oppure prova qualche schermo ancora più piccolo.

Sei pronto? Partiamo con la rassegna!

MIGLIORI TABLET WINDOWS

SAMSUNG GALAXY BOOK 12

Tra i migliori tablet 12 pollici Windows c’è di certo il Samsung Galaxy Book 12, versione potenziata del modello da 10.6″. Potenza è esattamente la parola giusta per questo dispositivo che arriva con un processore Intel Core i5-7200U con CPU Dual Core con hyper threading, clock a 2.5 GHz e frequenza turbo a 3.1 GHz.

La scheda grafica è firmata ancora Intel (HD620), mentre i quantitativi di memoria RAM (4 o 8 GB) e storage interno (128 o 256 GB) sono di certo più che sufficienti per prestazioni ottimali.

Quello che di certo colpisce del Samsung Galaxy Book 12 è lo splendido display Super AMOLED con aspect ratio 3:2 e risoluzione da 2160 x 1440 pixel.

Per quanto riguarda il comparto fotografico si segnalano sensori da 13 e 5 MP (posteriore e anteriore), mentre la batteria – stando anche a quanto si legge in giro – è di 5.070 mAh e riesce a garantire una delle migliori autonomie tra i migliori tablet 12 pollici Windows presenti sul mercato.

Sul piano della connettività spiccano le due porte USB-C 3.1, il supporto al Bluetooth 4.1 e il jack audio da 3.5 mm, mentre l’unica vera pecca può essere considerata la mancanza di una versione che possa supportare anche il 4G accanto a quella classica con connettività Wi-Fi.

Ricordiamo anche che il Samsung Galaxy Book 12 non è fanless (ha bisogno di una ventola per evitare surriscaldamenti) oltre alla finitura in metallo, alla presenza a bordo di Windows 10 Home come sistema operativo pre-installato, e alla fornitura di S-Pen e tastiera-cover di serie.

PRO: Display di altissima qualità, potenza di calcolo

CONTRO: Mancanza di una versione con supporto alle reti 4G, tastiera non comodissima dopo lunghe sessioni di scrittura.

LENOVO MIIX 720

Non poteva mancare in questa mia personale lista dei migliori tablet 12 pollici Windows un 2 in 1 che ritengo sia molto interessante nonostante vada a posizionarsi in una fascia di prezzo decisamente altina.

Tanto per intenderci, il Lenovo Miix 720 ha tutto per competere da vicino col celeberrimo Surface Pro di cui ti parlerò in seguito e che, ovviamente, ha un diverso appeal.

Scocca in metallo, tastiera con touch-pad integrato, kickstand che permette inclinazioni diverse per adattare il tablet a qualsiasi esigenza: è già dai dettagli che si può intuire il livello di questo Lenovo Miix 720, assolutamente soddisfacente sul piano hardware.

Il display è un 12 pollici con risoluzione in QHD, mentre oltre al supporto Bluetooth 4.1 ci sono due porte USB classiche oltre a uno di tipo USB-C e i vari slot per Micro SD e jack audio da 3.5 mm.

Dal punto di vista del processore ci sono varie opzioni: gli i3, i5 e i7 sono di setima generazione e sono accompagnati da 4/8/16 GB di RAM e 128 GB, 256 GB e 1 TB di memoria fisica.

Non tutte le combinazioni sono state ufficializzate in Italia, occhio quando acquisti su internet: la tastiera potrebbe non essere la nostra QWERTY se punti su una versione “esclusiva” di altri mercati. Si tratta comunque di un ottimo tablet con tastiera.

PRO: Ottima tastiera-cover, prezzo più conveniente in alcune configurazioni del Surface Pro

CONTRO: Anche in questo caso c’è solo la versione Wi-Fi, diverse varianti non hanno la tastiera col layout in italiano, fotocamere (5 e 1 MP) discrete.

HP ELITE X2 1012 G1

Tra i migliori tablet 12 pollici Windows è probabilmente quello più sottovalutato. Eppure, secondo la mia opinione, questo HP Elite X2 1012 G1 spicca soprattutto per una versatilità che lo rende una buonissima soluzione praticamente per tutti i tipi di utilizzo. Basti pensare che molti appassionati di gaming lo hanno scelto anche per le esecuzioni di videogiochi più complessi dal punto di vista grafico.

HP Elite X2 1012 G1 arriva con un display IPS da 11,6 pollici in Full HD e gira su un m7-6Y75 di Intel nella sua versione top (si parte dall’m3, non esattamente il massimo della vita su un device di questo livello) accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno.

Anche in questo caso ci sono diversi dettagli che catturano l’attenzione: la scocca di alluminio è di ottima fattura, il sensore per le impronte digitali sul retro garantisce uno sblocco rapido e sicuro, mentre la batteria riesce a garantire un’autonomia anche di 7 ore in utilizzo normale grazie anche all’ottima gestione del calore.

Ovviamente si tratta di un tablet Windows 10. Questo HP Elite X2 1012 G1 spicca (ribadisco, sto parlando della versione “top”) per reattività e un’estetica davvero niente male, anche se francamente devo segnalare che la praticità non va di pari passo: è davvero complicato aprire la kickstand con una mano, un difetto non da poco per chi vuole utilizzare questo 2 in 1 in mobilità.

PRO: Versatilità, sensore biometrica, scocca di qualità, batteria.

CONTRO: Kickstand poco pratica, configurazioni base troppo distanti da quelle top

ASUS TRANSFORMER PRO

Asus è molto presente nella fascia medio-bassa dei tablet ma riesce comunque a lasciare un’importante impronta anche in quella alta grazie al suo Asus Transformer Pro.

Devo dire che l’intenzione dell’azienda taiwanese di presentare una solida alternativa a Surface Pro è stata concretizzata nel migliore dei modi: la scelta dei materiali e la scheda tecnica di prim’ordine caratterizzano questo 2 in 1 che metto senza ombra di dubbio tra i migliori tablet con Windows 10 da 12 pollici attualmente disponibili sul mercato.

Dopo ti parlerò delle tante (forse troppe, come per il Lenovo Miix 720) configurazioni di RAM, storage interno e soprattutto processori disponibili, intanto ti ricordo alcune specifiche “comuni”: il display ha un rapporto di forma 3:2 e una dimensione da 12.6 pollici con risoluzione a 2160 x 1440 px, sono presenti porta USB, USB di tipo C, HDMI, micro SD, USB 3.0 e jack audio 3.5 mm.

Inoltre le due fotocamere hanno una risoluzione da 8 e 2 MP, mentre non poteva mancare Windows 10 a bordo. Ottimi, come dicevo in precedenza, i materiali di questo Asus Transformer Pro.

La kickstand posteriore (155 gradi come inclinazione massima) fa il paio con una scocca in metallo davvero “coinvolgente” al tatto e nei fatti molto resistente, mentre di serie è fornita anche la tastiera cover.

Tastiera che potrebbe non essere fornita col layout in italiano se si sceglie una configurazione non disponibile nel nostro paese. Gli i3, i5 e i7 di settima generazione sono accompagnati da 8 o 16 GB di memoria RAM e 128/256/512 di storage interno, mentre per alcune versioni c’è anche la nuovo Nvidia GeForce 920M ad alzare ulteriormente il livello grafico del tablet.

Va da sé che sei tu a conoscere le tue esigenze e scegliere quindi la configurazione più adatta, i prezzi (inferiori a quelli dei competitors) sono di certo un punto a (tuo) favore.

PRO: Qualità materiali, prestazioni, varietà di scelta tra le configurazioni disponibili

CONTRO: Rischio tastiera senza layout in italiano

SURFACE PRO: IL TABLET MICROSOFT

Può essere, a ragione, considerato come il “re” dei migliori tablet 12 pollici Windows: il Surface Pro di Microsoft è diventato in breve tempo protagonista assoluto nel mercato dei 2 in 1, grazie ad una serie di caratteristiche che lo rendono unico.

Tanti i dettagli che contribuiscono a questo successo: la cover tastiera, con touch pad, è elegante e – soprattutto – comodissima, mentre la Surface Pen è uno strumento davvero utile quando si opera in ambiti più professionali. Occhio però, i due accessori non sono di serie.

Il Surface Pro si presenta con un display con diagonale da 12.3 pollici e aspect ratio 3:2, mentre la risoluzione è da 2736 x 1824 px.

Anche in questo caso sono tantissime le configurazioni disponibili dipendendo da processore, RAM e storage interno.

C’è francamente troppa differenza tra la versione con Intel Core m3 (con 4+128 GB) e quelle con i5 e i7 di settima generazione che possono arrivare anche ad 1 TB di storage interno SSD.

Tra l’altro la variante con i7 e combinazione 16 GB+1 TB arriva con una scheda grafica Intel Iris Plus Graphics 640 che porta a livelli altissimi la resa su questo Surface Pro. Una vera bomba.

In ogni modo devo anche sottolineare che probabilmente proprio la varietà di scelta è uno dei punti a favore del Surface Pro adatto davvero a tutti i tipi di utilizzo e capace di personalizzare davvero a fondo la propria configurazione in modo da non spendere un euro più del necessario.

Passando ad altri dettagli hardware, devo segnalarti la presenza di una Mini Display Port oltre ad una USB 3.0 full-size, uno slot per la micro SD e un jack audio da 3.5 mm; la fotocamera anteriore da 5 MP supporta anche il riconoscimento del volto tramite la funzione Microsoft Hello, mentre il sensore sul posteriore (che registra vidoe in Full HD) è da 8 MP.

Ottimo anche l’audio grazie agli altoparlanti stereo da 1.6 W con Dolby Audio Premium. Il tablet Windows Surface Pro è davvero il punto di riferimento tra i tablet 12 pollici Windows : qualsiasi scelta effettuerai non potrai non compararla con questo gran prodotto di Microsoft.

PRO: Probabilmente il massimo disponibile sul mercato per rapporto qualità-prezzo, molte versioni disponibili.

CONTRO: Diversi accessori non compresi, difficile scegliere la configurazione giusta per le proprie esigenze.

CONCLUSIONI

Ti ho mostrato la lista dei migliori tablet con sistema operativo Windows, cercherò di aggiornare costantemente questa guida, per renderla un punto di riferimento, per chiunque cerca il miglior tablet Windows.