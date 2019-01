APN Iliad: guida alla configurazione per Android e iPhone

Sei passato anche tu ad Iliad? Vorresti conoscere la procedura diretta per navigare da subito sul tuo smartphone?

Hai provato a cercare online, ma nessuna guida ti aiutato in modo concreto?

Io farò il contrario, cercherò di aiutarti a risolvere il problema.

Devi configurare correttamente sul tuo smartphone, che sia un Android o un iPhone gli APN Iliad.

Ti spiego in due righe cosa sono.

Gli APN sono delle “informazioni” che andiamo ad aggiungere sullo smartphone, per far si che il nostro dispositivo, dialoghi correttamente con il nostro operatore, permettendoci quindi di connetterci ad Internet.

Fatta questa piccolissima spiegazione, siamo pronti. Ti mostro ora come configurare correttamente gli APN di Iliad.

Configurazione automatica APN Iliad su Android e iPhone

So che sembra una banalità, tuttavia il nuovo operatore ha creato una semplicissima funzione, che ti permetterà di configurare con un clic gli APN.

Ecco la procedura:

Inserisci la SIM nel tuo dispositivo ( sia Android che iPhone).

Attendi l’arrivo dell’SMS da parte di Iliad.

Conferma l’installazione del profilo.

Il gioco è fatto. Dovrai attendere qualche secondo che le impostazioni vengano lette correttamente dallo smartphone e potrai collegarti ad Internet.

Nel caso avessi cancellato l’operazione, potrai ripeterla, eseguendo questi semplici passaggi:

Invia un SMS al numero 2049

Nell’SMS scrivi la parola: Conf

Riceverai di nuovo il messaggio; questa volta accetta l’installazione del profilo e potrai navigare tranquillamente.

APN Iliad su Android: come installarli manualmente?

Nel caso avessi riscontrato qualsiasi tipo di problema con la procedura che ti ho mostrato in precedenza, potrai installare gli APN Iliad su Android manualmente.

Anche in questo caso non è nulla di complicato.

Dovrai seguire alla lettera tutto ciò che ti indicherò.

Vedrai che potrai continuare ad utilizzare la tua connessione Internet senza problemi.

Prima di procedere, ti ricordo che ci sono due possibili binari da seguire per gli smartphone Android.

Vediamo il primo.

Ti indico la procedura che dovrai seguire per poter inserire i valori che ti mostrerò fra poco.

Accedi alle Impostazioni Vai nella sezione Rete mobile Seleziona la voce APN Clicca sui tre puntini che troverai in altro a destra Seleziona Nuovo APN

Ora potrai inserire i valori degli APN:

Nome: Iliad

APN: Iliad

MMSC: http://mms.iliad.it;

Tipo APN: default,supl,hipri,dun

Ora salva tutto quello che hai inserito, premendo sulla spunta a forma di V, in alto a destra, oppure la voce Salva APN.

Se hai ancora problemi di connessione, riavvia il telefono e risolverai.

Il secondo metodo invece, implica l’utilizzo di una rete Wi-Fi.

Ecco cosa dovrai fare:

Dovrai collegarti al sito https://www.iliad.it/config/

Cliccare sulla voce Installar

Installare il programma sul tuo smartphone Android.

L’applicazione in questione che prende il nome di Mobile Config, installerà automaticamente gli APN Iliad.

APN Iliad su iPhone: come installarli manualmente?

Hai Iliad sul tuo iPhone? Bene in questo paragrafo ti mostrerò come poter navigare correttamente con questo nuovo operatore.

In questo caso non vado nello specifico e ti consiglio di leggere la guida aggiornata su come impostare APN su iPhone.

Ora ti mostro cosa dovrai fare:

Vai nel menu dedicato alle impostazioni Clicca su Cellulare Poi vai su Opzioni dati cellulare Ora clicca su Rete dati cellulare

Dovrai creare un nuovo APN, così che potrai inserire i parametri indicati qui sotto:

Nome: Iliad

APN: Iliad

MMSC: http://mms.iliad.it;

Tipo APN: default;

Hotspot personale: Iliad

Hai finito.

Anche qui se hai problemi con la connessione, basterà riavviare il tuo iPhone e navigherai senza problemi.

Come configurare hotspot/tethering Iliad

Nel caso volessi utilizzare la tua SIM Iliad per la connessione tramite Hotspot, questo paragrafo ti aiuterà a configurare correttamente la tua connessione.

Qui è davvero molto semplice.

Quello che dovrai fare è semplicemente inserire nella voce APN: iliad.

Dovrai inserirlo tutto in minuscolo per evitare problemi.

Ora potrai navigare senza problemi anche tramite il tuo router 4G o pennetta Internet.