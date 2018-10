Come attivare il 4G su Kena Mobile: guida pratica

Hai un abbonamento telefonico con Kena Mobile? Hai sentito che sta per arrivare il 4G e vuoi capire come attivarlo sul tuo dispositivo?

Bene in questo articolo ti spiegherò in maniera davvero semplice come attivare il 4G di Kena Mobile.

Arrivati a questo punto, voglio dirti che appena avrai finito di leggere questo articolo:

Saprai perfettamente come attivare il 4G di Kena sul tuo smartphone.

Conoscerai se il tuo abbonamento ti permetterà di avere il 4G automaticamente o dovrai fare richiesta.

La guida è dedicata soprattutto a quest’ultimi.

Ora bando alle ciance ed iniziamo.

Attivazione automatica del 4G di Kena: chi lo riceverà?

Veniamo alla parte più semplice. Sai che non tutti riceveranno in automatico il 4G?

No?

Bene ora ti spiego il perché.

Kena ha deciso che se hai sottoscritto un’offerta prima del 9 ottobre 2018 potrai passare al 4G automaticamente.

Il fatto è che devi soddisfare anche un’altra richiesta.

Devi aver attivato un’offerta superiore agli 8€ al mese.

Se hai entrambi questi due requisiti il 31 ottobre, potrai godere del 4G di Kena.

Dovrai fare qualcosa?

Assolutamente nulla. La procedura avverrà in maniera automatica.

Il tuo smartphone invece che connettersi alla classica rete H+, si connetterà alla rete più veloce.

Nel caso non avessi uno dei due requisiti?

Questa domanda è lecita, infatti per risponderti salta al prossimo paragrafo.

Come attivare il 4G di Kena manualmente

Vuoi navigare anche tu alla massima velocità. Lo so.

Voglio aiutarti a risolvere questo problema.

In questo paragrafo ti mostrerò come attivare per qualsiasi contratto Kena, la connessione 4G.

Ti starai chiedendo: proprio per tutti i tipi di abbonamento?

Si, la risposta è si.

Ora, però stai molto attento.

Ti spiego, come attivare manualmente la rete 4G di Kena sulla tua SIM. Tutto GRATIS.

Hai tre opportunità.

Chiamare l’assistenza al numero 181 e attivare l’opzione gratuitamente.

Andare sul sito di Kena e farti contattare da un operatore. [LINK]

Utilizzare l’app di Kena.

Questi sono i metodi che hai attualmente a disposizione per procedere all’attivazione del servizio.

Sicuro che è gratis?

Non so se lo hai visto. In queste ore sul web si è scatenato il putiferio.

Kena sta cercando di rispondere a tutti.

Tuttavia non è ben chiaro come si muoverà con i costi del 4G.

Alcuni clienti hanno provato a chiedere direttamente all’operatore e in alcuni casi la risposta è stata vaga.

Quello che credo avvenga, però è un passaggio senza ulteriori pagamenti e quindi gratis per tutti.

Velocità assicurata grazie al 4G su rete TIM

Sono giunto alla fine di questo articolo.

So cosa stai pensando.

Sarebbe troppo bello.

Sarà proprio così te lo assicuro, la cosa più stupefacente è che la velocità del 4G si baserà sull’infrastruttura TIM, come già avviene per l’attuale rete di Kena.

Questo cosa vuole dire?

Vuol dire che avrai una velocità, che potrà essere paragonata a qualsiasi altro operatore telefonico mobile di fascia medio alta.

Non solo, sono certo che avrai una migliore qualità delle telefonate, ma sopratutto una ricezione del segnale migliore.

Concludo, dicendo che questa è una guida in continuo aggiornamento.

Se hai qualche richiesta specifica ti chiedo di scrivermi qui sotto nei commenti e sarò lieto di risponderti.