Cosa? Anche tu ti sei accorto che il tuo traffico residuo non corrisponde a quello che dovresti avere sulla SIM? Non mi dire che hai tanti addebiti di 19 centesimi a settimana.

Se ci ho azzeccato, sei nel posto giusto. Infatti forse non lo sai ma sulla tua Sim è attivo il servizio SMS My Wind.

Lo so che stai pensando. Si tratta di una cosa difficile da disattivare.

Invece no.

Oggi ti dimostrerò, tramite questa guida come fare per disattivare SMS My Wind.

Prima, però voglio spiegarti di cosa si tratta.

Continua a leggere.

A cosa serve il servizio SMS MyWind?

Lo so, vuoi disattivare direttamente il servizio. Prima, però voglio spiegarti a cosa serve.

Se non ti interessa clicca su questo Link e andrai direttamente alla guida per la disattivazione.

Fai particolare attenzione a quello che sto per dirti.

Hai mai ricevuto degli SMS in cui vi è scritto il nome della persona che ti ha cercato?

Forse, il telefono era spento, forse eri al telefono con un’altra persona o semplicemente il tuo smartphone non aveva campo.

Bene quello è il servizio SMS MyWind.

Fino a qualche tempo fa era completamente gratuito.

Invece ora è a pagamento e il suo costo è di ben 19 centesimi a settimana.

A molti questa cosa non è andata a genio.

Quindi eccoci al punto decisivo.

Scopriamo come disattivarlo.

Come disattivare SMS MyWind tramite chiamata telefonica

Vuoi fare tutto nella maniera più veloce e semplice possibile?

Bene basterà fare una chiamata e potrai disattivare il servizio tramite la voce automatica.

Ecco cosa dovrai fare:

Per prima cosa dovrai chiamare il numero 403020 Premi il tasto 2

La disattivazione di solito è immediata, tuttavia ci potrebbero volere fino a 48 ore.

Ti ricordo che la procedura potrà cambiare da un momento all’altro, quindi ti consiglio di ascoltare sempre e attentamente la voce registrata.

Disattivare SMS MyWind da Area Clienti Wind

Non vuoi chiamare il numero 403020 per disattivare il servizio?

Bene, ti mostro un altro metodo semplice semplice da utilizzare.

Tramite il sito web dell’azienda, precisamente dalla sezione Area Clienti My Wind potrai disattivare il servizio velocemente.

Ecco cosa dovrai fare:

Clicca su questo LINK Ora clicca sulla voce Entra Dirigiti sulla voce SMS My Wind Seleziona la voce Attiva/Disattiva e sposta su OFF. Completa l’operazione cliccando su Conferma.

Anche in questo caso hai completato la procedura in men che non si dica.

Non è finita qui, ti consiglio di leggere il prossimo paragrafo, sai perché?

Ad alcuni utenti il servizio SMS MyWind si è attivato autoamticamente dopo averlo disattivato.

Come è possibile? Te lo spiego subito.

Verificare l’attivazione del servizio SMS My Wind

Hai completato tutta la procedura, ora non ti verranno detratti più soldi aggiuntivi.

Invece no, non è sempre così.

Infatti a quanto pare quando si disattiva la segreteria telefonica, il servizio si riattiva in autoamatico.

Ecco perché ti consiglio sempre di verificare tramite queste operazioni che tutto è andato per il meglio.

Non devi fare molto.

Dovrai semplicemente scaricare l’applicazione MyWind per il tuo smartphone, la trovi disponible per:

Una volta effettuato l’accesso vai sulla voce Info Linea.

Basta recarti poi su SMS My Wind, per verificare lo stato del servizio.

Nel caso non volessi installare l’app, puoi collegarti al sito ufficiale dell’operatore per accedere alla tua area personale.

Anche qui vai sulla voce SMS My Wind e controllare se fosse disattivata o meno.

Disattivare ti ho cercato Wind tramite operatore

Ti posso dare ancora un suggerimento.

Infatti nel caso non volessi utilizzare nessuna delle opzioni che ti ho elencato sopra, a questa non potrai dire no.

L’operazione più semplice da fare è che qualcun altro faccia il lavoro sporco. Chi potrà mai essere?

Un operatore Wind.

Infatti chiamando il 155, ovvero il servizio clienti, potrai chiedere che il servizio venga disaibilitato all’instante.

Più semplice di così!

Vuoi riattivare il servizio?

Sei pentito di aver disattivato SMS My Wind? Beh non preoccuparti, potrai sempre riattivarlo.

Hai due possibilità anche in questo caso.

Puoi chiamare il numero 403020 e seguire le indicazioni per attivare il servizio My Wind.

Puoi collegarti al sito ufficiale di Wind, andare nell’area personale e accedere alla tua offerta, fino a trovare la dicitura SMS My Wind e spostare il selettore su ON.

Ti ricordo che riattivandolo, tornerai a pagare i classici 19 centesimi a settimana.

Spero che ti sia stato di aiuto questo articolo dedicato a come disattivare SMS My Wind.

Concludo consigliandoti di leggere l’articolo dedicato a come controllare il credito residuo Wind. Potrà esserti certamente di aiuto.