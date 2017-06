Disdetta Tiscali: Come richiedere la disdetta del contratto

Hai deciso di annullare il tuo contratto ADSL con Tiscali e vuoi passare ad un altro operatore? Vuoi fare un recesso telefonico Tiscali e non vuoi pagare penali, vero? Ed allora sei finito sull’articolo giusto. Ti mostrerò tutti i passaggi fondamentali e che renderanno questa procedura una vera passeggiata.

La disdetta Tiscali, in realtà è davvero facile da effettuare: l’unica variabile da tenere in considerazione riguarda che questa procedura può subire qualche cambiamento qualora volessi effettuare un passaggio ad un altro operatore, o nel caso volessi far cessare completamente il servizio telefonico.

Al giorno d’oggi i contratti che puoi utilizzare per la telefonia domestica sono veramente tantissimi, ed i vari contratti Tiscali non fanno differenza.

Spessissimo un determinato operatore piuttosto che un altro può essere fondamentale al fine di farti avere delle tariffe esclusive, e sulla base di questo, sta a te decidere di disattivare i servizi con l’attuale operatore (in questo caso la disdetta ADSL Tiscali) per scegliere un altro che può sembrarti più idoneo.

In questo particolare caso, per richiedere la disattivazione dei servizi Tiscali ed effettuare una migrazione (passaggio da un gestore ad un altro) senza problemi, devi sapere un paio di cose, così da avere ben chiaro cosa accade precisamente in questi casi.

Migrazione ad altro operatore

Se hai deciso con certezza di voler effettuare una migrazione da Tiscali, la prima cosa di cui hai bisgono è proprio il codice di migrazione, altrimenti questa procedura non ha alcun effetto.

Non sai dove trovare il codice migrazione Tiscali? Non preoccuparti.

Per trovare questo codice, non devi fare altro che controllare l’ultima bolletta che hai ricevuto ed andare a controllare l’ultima pagina. Lì trovi una dicitura con scritto : “Codici di migrazione”.

Qualora avessi dei problemi e non lo trovassi, puoi collegarti sul sito ufficiale e richiederlo online in poco tempo.

Al contrario, la stragrande maggioranza degli operatori telefonici impiegano circa 30 giorni per effettuare il passaggio dal vecchio al nuovo operatore.

Devi sapere che fino a quando il collegamento con il nuovo gestore telefonico non sarà completato al 100%, dovrai pagare le bollette (a Tiscali, in questo caso).

Inoltre, sono previsti dei costi di disattivazione del tuo vecchio contratto: parliamo di 43,46€ nel caso tu abbia una linea ADSL, e di 33,27€ se disponi solo di una linea voce Tiscali.

E non è finita qui, purtroppo: ci sono altri costi da sostenere, come la spesa per la restituzione modem Tiscali, o, nel caso tu avessi un telefono, devi aggiungere anche la restituzione di quest’ultimo e di qualsiasi altro tipo di apparato in comodato d’uso, da restituire a Tiscali tramite corriere (con spese a tuo carico).

Nel caso tu non restituissi i prodotti elencati qui sopra, dovrai pagare una penale di 20€ se sono più di 2 anni da quando li hai in possesso, o 40€ se sono meno di 2 anni, o ancora 60€ se è meno di un anno da quando li hai avuti.

Se sei deciso, per renderti le cose più facili, ti lascio qui sotto l’indirizzo a cui devi rimandare questi prodotti in comodato d’uso:

Tiscali Italia S.p.A

C/O filiale magazzino SDA-Cagliari

Via Betti S.n.C

Zona Industriale CASIC Est

09030 Elmas Cagliari

Modulo disdetta Tiscali

Hai deciso di effettuare la disdetta Tiscali per chiedere la disattivazione definitiva della linea telefonica o dell’ADSL? La procedura è semplice e diversa da quella per la migrazione ad un altro operatore.

Per chiedere la disattivazione della linea Tiscali, devi andare sul sito dell’operatore e scaricare il modulo di recesso (ovviamente è necessario che tu stampi il documento e che lo compili).

Quando hai inserito tutti i dati, devi inviare il modulo insieme ad un documento d’identità tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo qui sotto.

Disdetta Tiscali indirizzo:

Tiscali Italia S.p.A., Sa Illetta, 09123 Cagliari

Di solito per disdire contratto Tiscali ci vogliono una trentina di giorni, e quindi, nel giro di un mese, sarai libero da vincoli con questa azienda.

Per completare questo procedimento, però, ci sono delle fastidiose penali che è necessario pagare e che ammontano a 84,69 € per la disattivazione (ed inoltre dovrai restituire tutti gli apparati in comodato d’uso seguendo il metodo che ti ho spiegato prima).

Disdetta Tiscali penale

Se, dopo aver scoperto i tanti costi (oltre alla lettera di disdetta) e le difficoltà per chiudere i rapporti con Tiscali, avessi dei dubbi, ho fatto qualche ricerca più precisa riguardo i costi di cessazione e/o migrazione ad un altro operatore.

Sul sito ufficiale dell’azienda ho trovato varie tabelle che mostrano tutti i costi di disattivazione Tiscali da sostenere nel caso tu voglia andare fino in fondo.

Eccoti l’elenco di tutti i costi disattivazione Tiscali:

Come vedi, questi sono i costi da pagare e variano in base al servizio selezionato e per la consecutiva (ed eventuale) migrazione, ma dipendono anche dal numero degli apparati che hai in comodato d’uso (di cui abbiamo parlato prima).

Conclusioni

Oggi ti ho mostrato come disdire Tiscali sia per quanto riguarda la migrazione, senza tralasciare la possibilità di cessare la linea telefonica o ADSL definitivamente.

Nel caso avessi degli altri dubbi o problemi di qualsiasi natura, ti consiglio di dare una letta al mio articolo su come contattare assistenza Tiscali. In questo modo, oltre che capire con chiarezza come parlare con operatore Tiscali, potrai spiegare, nel dettaglio, la situazione che stai sostenendo con con il servizio.