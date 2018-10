Vuoi parlare con un operatore Tim in persona anche tu vero? Proprio in questi giorni ho dovuto chiamare il numero del servizio clienti Tim 119 per risolvere il classico problema degli abbonamenti a pagamento non richiesti.

Mi sono reso conto che è davvero difficile parlare con una persona in carne ed ossa.

Non ti nego che mi sono perso più volte con la voce registrata e non sapendo che numero pigiare ho dovuto chiudere la telefonata e richiamare il 119 più volte.

Quindi ricominciando tutto il giro alla fine ce l’ho fatta, ho scoperto la sequenza da utilizzare per parlare con un operatore Tim.

Immagino che anche tu hai avuto di questi problemi. Lo so ti sei arrabbiato anche tu. Il problema oggi te lo risolvo io, non preoccuparti.

Ti mostrerò in questo articolo tutte le varie soluzioni che ho testato personalmente per poter contattare l’assistenza di Tim.

Iniziamo!

Cosa fare per parlare con operatore TIM mobile?

Ora scoprirai in questo paragrafo la sequenza che dovrai pigiare una volta che avrai chiamato il numero dedicato all’assistenza, così potrai risolvere il tuo problema tramite un operatore.

Ecco a te la sequenza che dovrai seguire:

Chiama il 119 ( ti ricordo che telefonare da rete TIM mobile o fisso è gratis).

( ti ricordo che telefonare da rete TIM mobile o fisso è gratis). Sentirai la voce che ti farà un po’ di pubblicità sulle nuove offerte.

A questo punto premi il tasto 2.

Ora premi di nuovo il tasto 2 per il servizio assistenza.

per il servizio assistenza. Premi il tasto 1 per l’assistenza tecnica.

per l’assistenza tecnica. Premi il tasto 2 per l’assistenza commerciale.

Facendo un breve riassunto hai due opportunità per parlare con operatore Tim.

Se hai bisogno di assistenza tecnica la sequenza da utilizzare è: 2-2-1.

Se invece hai bisogno dell’assistenza commerciale la sequenza è: 2-2-2.

Tutto semplice vero?

Ti voglio svelare un segreto: questo articolo verrà sempre aggiornato, per una semplice ragione. Tim non mantiene sempre la stessa sequenza per tanto tempo.

Quindi le sequenze che hai trovato qui sopra, potrebbero non funzionare più fra qualche giorno.

Se sarà così, ti chiedo la cortesia di lasciarmi un messaggio nel box dei commenti a fine articolo.

Telefonare al numero clienti Tim e parlare con un operatore: piccolo trucchetto

In questo paragrafo ti svelo un altro piccolo segreto che non tutti conoscono.

Ti starai chiedendo come parlare con operatore Tim nel caso la sequenza è cambiata?

Posso rispondere anche a questa domanda semplicissima.

Facciamo un esempio.

Devi chiamare il 119 per un’problema e hai provato ad utilizzare le due sequenze che ti ho segnalato nel paragrafo di prima [metti il link a questa frase tramite il link TOC], ma non funzionano.

Bene, sai cosa devi fare?

Devi prestare particolare attenzione alla voce registrata, perché arrivando nel menu dell’assistenza ad un certo punto ti verrà chiesto se il tuo telefono con Sim Tim è stato smarrito.

Quindi dovrai pigiare sulla voce dedicata al blocco del telefono.

In questo modo avrai la possibilità di poter parlare con un operatore, che risolverà il tuo problema in pochi minuti, anche se il tuo telefono è vivo e vegeto.

Parlare con operatore Tim su Internet

Ti ho appena mostrato come fare chiamando il 119 e poter parlare con una persona in carne ed ossa di Tim.

Tuttavia un metodo sottovalutato è quello di utilizzare l’assistenza online degli operatori.

Ti mostrerò brevemente come fare per poter utilizzare questo servizio gratis, utilizzando Facebook, Twitter e il sito ufficiale di Tim.

Assistenza Tim su Facebook

Scommetto che quello scritto in questo paragrafo sembrerà un ovvietà per alcuni, ma veniamo al punto.

Hai due metodi per contattare Tim su Facebook.

Scrivere direttamente sulla bacheca della pagina ufficiale di Tim, che trovi a questo link. Scrivere direttamente in chat, quindi su Facebook Messenger a questo link.

In tutti e due i casi verrai ricontattato tramite messaggio privato e avrai la possibilità di chiedere una telefonata con l’assistenza.

Parlerai quindi anche in questo caso con una persona.

Assistenza Tim su Twitter

Nel caso ti trovi più pratico con Twitter anche qui potrai trovare un aiuto da parte degli operatori di Tim.

Ti basterà lasciare un messaggio e in brevissimo tempo riuscirai ad avere assistenza diretta, provando così a risolvere il tuo problema.

TIM ha a disposizione alcuni profili Twitter dedicati all’assistenza ovvero:

@TIM4UAlessio, @TIM4UGiulia, @TIM4UStefano o @TIM4ULuca.

Quindi basterà scrivere il proprio messaggio e twittare quest’ultimo ad uno degli account che ti ho elencato.

Potrai anche inserire un hashtag anteponendo o #TIMmobile oppure #TIMfisso, per far si di indirizzare l’operatore alla tipologia di problema sulla telefonia fissa oppure mobile.

Assistenza Tim sul sito ufficiale

Non è ancora finita, infatti un altro metodo che ti consiglio di utilizzare, nel caso ti servisse assistenza, è quello di dirigerti sul sito ufficiale di Tim che trovi a questo indirizzo.

Troverai diverse sezioni dedicate all’assistenza dei clienti, sia che hai un’problema sulla linea fissa, ma anche su quella mobile.

Facendo una ricerca nell’area assistenza potresti trovare delle guide, scritte direttamente dal gestore telefonico, che ti permetteranno di risolvere il tuo problema, senza per forza contattare un operatore Tim.

MyTIM: l’app di Tim ufficiale

Non vuoi utilizzare il sito ufficiale dell’operatore? Allora ti do ancora un’altra via, puoi utilizzare l’applicazione MyTim ( guarda come funziona nell’articolo dedicato a MyTim mobile).

Grazie a questa applicazione avrai a disposizione tutto ciò che riguarda il tuo contratto mobile e fisso, la prima prende il nome di MyTIM mobile, mentre la seconda prende il nome di MyTIM Fisso.

Anche qui avrai a disposizione tantissime funzioni, che vanno dai classici contatori, fino alla possibilità di poter disattivare servizi aggiuntivi della tua linea telefonica.

Gestirai completamente la tua linea e potrai effettuare diverse operazioni in autonomia.

Come parlare con un operatore Tim fisso

Come ben saprai da qualche tempo, il marchio Telecom è scomparso ed ora sotto il nome di TIM, troverai anche la parte dedicata alla telefonia fissa.

Se vuoi conoscere il metodo più semplice per poter parlare con un operatore della tua linea fissa Telecom Italia, sei nella sezione giusta.

La modalità più veloce è di chiamare il numero Tim 187.

Come sempre ascoltare la voce automatica e nel momento in cui vi chiede di effettuare una scelta, pigiate il tasto per cui avete chiamato.

Premi 1: nel caso volessi informazioni sulle offerte TIM

Premi 2: nel caso volessi parlare con l’assistenza tecnica Tim.

Parlare con operatore Tim da altro operatore

Altra richiesta molto interessante, riguarda la possibilità di come parlare con assistenza Telecom Italia mobile da Vodafone, Wind o qualsiasi altro operatore.

La cosa è fattibile, l’unico problema è che la telefonata non sarà gratuita, come nel caso chiamassi da qualsiasi numero fisso o mobile di Tim, bensì sarà una telefonata a pagamento.

I costi dovrebbero essere quelli del vostro piano tariffario base.

Conclusioni

Come ben saprai non è semplice, spesso parlare direttamente con una persona fisica, sopratutto quando hai un’problema grave da risolvere e non esiste uno speciale numero per parlare con operatore Tim.

Concludo indicandoti un articolo che potrebbe esserti utile, ovvero come configurare APN Tim su Android e iPhone; si tratta di una delle tante richieste fatte agli operatori e penso possa tornarti utili

Spero che le indicazioni che ti ho elencato ti abbiano aiutato a trovare la soluzione giusta per te.

Nel caso fosse così ti chiedo di condividere l’articolo con i tuoi amici o di indirizzarli qui su Tecnoyouth.