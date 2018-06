Non è un’operazione complicata, te lo dico da subito: convertire FLAC in MP3 può richiedere al massimo qualche minuto del tuo tempo e alla fine resterai di certo soddisfatto del risultato finale. Ma prima voglio che un paio di dettagli ti siano chiari: si chiama FLAC (Free Lossless Audio Codec) ed è un’estensione che contraddistingue alcuni file audio di dimensioni non contenute e che, di conseguenza, possono vantare un’altissima qualità.

Peccato che se sei finito su questa guida ti sarai trovato di fronte ad almeno uno di questi due inconvenienti: il formato FLAC non sono supportati universalmente da ogni tipo di riproduttore musicale (anzi, a dire il vero sono più i casi in cui ciò non accade) e le già citate dimensioni alla lunga risultano troppo scomode quando si vanno a scaricare interi album o discografie.

Ok, ascoltare un brano con qualità audio pressoché identica alla traccia originale su CD è davvero bellissimo, ma lo storage del tuo dispositivo in cui andrai a salvare i file chiederà presto aiuto.

Ecco allora che stai cercando il miglior modo per convertire flac in MP3. Sei finito sul posto giusto: ti elencherò due soluzioni semplici e gratuite (si tratta di un programma da scaricare su Windows o Mac e uno strumento online) e alla fine avrai risparmiato il 90% dello spazio totale pur mantenendo una qualità audio più che accettabile propria dei comuni file MP3.

Scegli tu l’opzione più adatta alle tue esigenze.

Come convertire Flac in MP3 Gratis su Windows o Mac: Mediahuman Audio Converter

Personalmente preferisco questo programmino per convertire Flac in MP3. Si tratta di un freeware che gratuitamente permette di operare, sia su Windows che su MAC, su diversi tipi di file audio (anche WMA, MP3, AAC, WAV, OGG, AIFF).

Ha una serie di particolarità interessanti (ha il supporto ad iTunes, riesce ad estrarre tracce audio dai video, può operare contemporaneamente su più file e mantiene un certo ordine nelle cartelle d’estrazione) ma soprattutto conta su un’interfaccia davvero semplice e leggera.

Per scaricarlo recati su quest’indirizzo e clicca sul download che troverai a sinistra, si tratta del file .exe. Una volta completata l’installazione (nulla di particolare, dovrai accettare i termini di licenza e proseguire fino all’ultimo passaggio), avvia il programma e mettiti all’opera!

Come vedrai da subito, poco fa non ho esagerato. L’interfaccia è davvero user-friendly e potrai subito trascinare manualmente i file FLAC da convertire in MP3 nella schermata principale.

In alternativa puoi cliccare sull’icona “+” e navigare nel tuo pc fino a trovare la cartella giusta. A quel punto clicca su Format nel menu in alto e scegli il formato che ti interessa con le relative opzioni: credo che la miglior opzione sia MP3 e stereo, 44100Hz, 320kbps per avere un giusto compromesso tra qualità e dimensione del file.

Dopo aver scelto “close” seleziona le due freccine situate accanto a “Format”: in questo modo comincerai a convertire FLAC in MP3.

Un metodo semplice semplice per convertire file Flac in MP3. Vero?

P.S. I file vengono salvati nella cartella MusicaConverted by MediaHuman ma puoi cambiarla selezionando il menu impostazioni (l’icona con la chiave inglese) e poi la scheda “Output” dove troverai il riquadro dove cambiare il percorso. Semplice, vero?

P.P.S. Ti segnalo anche un programmino molto simile a MediaHuman Audio Converter: si chiama fre:ac e lo potrai scaricare cliccando su questo link (ovviamente anche questo open source è gratis).

Come convertire Flac in Mp3 Gratis Online: Flactomp3.online

Se per qualsiasi ragione vuoi evitare di installare programmi sul PC o se, più semplicemente, hai bisogno di convertire solo pochi brani e non ritieni sia necessario utilizzare un software, ti consiglio allora di provare una soluzione online per convertire FLAC in MP3.

Su internet troverai diversi strumenti che fanno al tuo caso, oggi ti suggerisco di provare flactomp3.online che mi è parso decisamente funzionale e senza limitazioni di sorta che altri servizi simili possono avere.

Tra l’altro il processo di conversione è praticamente automatico e non dovrai neppure startene lì a scervellarti sulle impostazioni del file MP3 generato dal FLAC originale.

Recati sul sito e clicca su Scegli File: potrai navigare tra le cartelle del tuo PC e scegliere così il file audio FLAC da convertire.

Come puoi subito notare, una particolarità di questo servizio è che ti permette di connetterti direttamente al tuo account Dropbox (anche io ho qualche album salvato lì…) o a quello di Google Drive.

Se poi hai una URL diretta dove è posizionato il file, potrai utilizzare anche quella tramite la voce attinente.

Dopo aver scelto selezionato il file da convertire comincerà l’upload: è questo il principale svantaggio delle soluzioni online, considerato che la velocità dell’operazione dipenderà molto dalla tua connessione ad internet.

In ogni modo una volta completato l’upload, la pagina convertirà in automatico il FLAC in MP3 e, praticamente all’istante verrà generato il download del nuovo file audio.

Potrai scaricarlo sul desktop o nella cartella dove hai salvata tutta la musica. Noterai subito la differenza in termini di dimensioni totali ma la qualità del suono resta comunque di buonissimo livello.

Anche stavolta ti linko un altro sito simile che ti permetterà di convertire FLAC in MP3 online: si chiama media.io e lo potrai raggiungere cliccando qui.

Quale di questi strumenti preferisci per convertire da Flac a Mp3? Quale ti è risultato più utile?

