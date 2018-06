Per le più svariate ragioni è davvero fondamentale, oggi, conoscere bene l’inglese. Ed è per questo motivo in molti scelgono un metodo semplice e piacevole per perfezionarne la conoscenza: vedere film in inglese con sottotitoli.

Una soluzione che è sempre più diffusa e che trova sempre più consensi da chi ama guardare film in lingua originale: c’è da dire che i doppiaggi in italiano sono quasi sempre di altissimo livello, ma è impareggiabile il piacere di ascoltare le vere voci dei nostri attori favoriti.

In questa guida proverò ad aiutarti a trovare la soluzione perfetta per vedere film in inglese con sottotitoli.

Ti mostrerò qualche piccolo trucchetto per farlo su Sky e Netflix, due piattaforme ormai diffusissime nelle case degli italiani, oppure su PC nel caso in cui hai scaricato o ti hanno passato dei file con film in lingua originale.

Come vedere film in inglese con sottotitoli in italiano su Netflix

Netflix è ormai la dimostrazione di come le nostre abitudini televisive siano ormai cambiate radicalmente. Addio ai classici palinsesti, le piattaforme di streaming on-demand sono il presente ed il futuro. Ti consiglio di leggere l’articolo dedicata a: Netflix come funziona, potresti trovare cose interessanti.

Netflix, nel caso specifico, è riuscita a raccogliere un grandissimo successo anche grazie a serie tv auto-prodotte (Narcos, tanto per dirne una tra le più famose) e ad un catalogo in costante aggiornamento.

Di default la piattaforma mostrerà i film nella lingua associata al profilo che hai registrato. Considerato che i contenuti più in voga sono offerti in ogni paese, è davvero interessante l’opzione che permette di vedere film in inglese con sottotitoli in italiano o cambiare anche la combinazione con altre lingue.

Insomma, potrai vedere la tua serie tv preferita anche in spagnolo con sottotitoli in inglese, le opzioni sono davvero numerose.

Come fare per cambiare l’audio su Netflix? Semplice: se lo utilizzi da PC o su tablet una volta avviato il video troverai nella barra in basso, quella che inizia col simbolo “play” e che termina con quello che permette di ampliare la visione a tutto schermo, un’icona che, se cliccata, aprirà un sotto-menu con tutte le opzioni audio e sottotitoli disponibili.

E’ la seconda partendo da destra, è rappresentata da una sorta di fumetto con del testo illeggibile al suo interno.

Se invece ad esempio usi l’app per smart tv, la scelta sarà ancora più semplice: avrai a disposizione l’opzione “audio e sottotitoli” sia nella pagina di “presentazione” del film che stai per vedere, sia sotto la barra che indica la durata del video.

Beh, se non ci avevi mai fatto caso ora hai tempo e modo di rimediare!

Come vedere film inglesi con sottotitoli in italiano su Sky

Non tutti sanno che anche su Sky è possibile vedere film in inglese con sottotitoli in italiano. E anche in questo caso la procedura è davvero semplicissima ed immediata, un gioco da ragazzi.

Una volta scelto il film, basterà premere il pulsante “i” sul tuo telecomando Sky e poi il colore segnalato tra le voci in basso accanto a “lingua audio“. Di solito, tanto per non farti perdere tempo, è il giallo.

Si aprirà quindi una nuova schermata in cui potrai selezionare la lingua audio del film che stai vedendo (originale o italiano) e, se disponibili, anche i sottotitoli (sono spesso disponibili anche quelli in inglese, un altro buon modo per perfezionare la tua conoscenza della lingua se non riesci a seguire bene i dialoghi).

Insomma, una possibilità da sfruttare su Sky è quella di vedere film in lingua originale, eventualmente con sottotitoli.

Come vedere film in inglese con sottotitoli: il miglior programma per PC

Se hai intenzione di scaricare un film su Torrent in inglese con sottotitoli (parliamo ovviamente di contenuti non protetti da copyright) il consiglio è quello di effettuare la ricerca utilizzando una serie di accorgimenti che renderà poi tutto più semplice in seguito.

Prova infatti a scegliere i file che contengono una di queste didascalie nel titolo: ITA.ENG, ITA-ENG, ENG.Sub.ITA oppure ENG.Subbed ( puoi cercare anche serie TV sub Eng).

Tieni presente che nella maggior parte dei casi questi file avranno un’estensione .mkv.

Se invece hai già un film in lingua inglese e vuoi aggiungere tu, manualmente, dei sottotitoli la prima operazione da portare a termine è la ricerca del file.

Ti consiglio allora una serie di siti che ho verificato personalmente e che hanno un database davvero vasto per i sottotitoli film. Ecco la lista di siti dove trovare file di sottotitoli:

Noterai che l’interfaccia dei cinque siti che ti ho proposto è praticamente sempre la stessa.

D’altronde il nostro unico scopo è quello di trovare il file di sottotitoli da associare al film in inglese, inutile aggiungere ulteriori funzionalità.

Ti voglio ricordare che i file che andrai a scaricare avranno il formato .srt o .sub e che il miglior modo per evitare problemi di sincronizzazione quando andrai ad aggiungere i sottotitoli è effettuare la ricerca copiando per intero il titolo del file video.

Insomma, se non trovi subito il risultato corrispondente prova a fare una ricerca in ognuno dei cinque siti. E’ ovviamente un suggerimento, puoi scaricare anche altri file relativi allo stesso film e poi sincronizzare i sottotitoli manualmente in un secondo momento.

Come aggiungere sottotitoli ad un film in inglese? Il mio consiglio è quello di usare il programma VLC Media Player. Sono certo che ne avrai sentito già parlare, di sicuro l’avrai anche installato sul tuo pc. Se non è così corri a scaricarlo sul sito ufficiale (questo è il link) e dopo aver completato la procedura d’installazione aprilo direttamente.

Una volta aperto scegli “Media” nel menu in alto: a quel punto dovrai selezionare “apri file multipli” e sarai reindirizzato subito alla scheda “file” che è quella che più ci interessa in questo caso.

Nella prima metà della nuova finestra dovrai aggiungere il file del film in inglese a cui vuoi aggiungere i sottotitoli: basterà cliccare su “aggiungi” e poi navigare tra le cartelle del tuo pc per trovare il file desiderato.

Una volta caricato spunta la casella “Usa un file di sottotitoli“, scegli “Sfoglia” e cerca stavolta il file .srt o .sub che hai scaricato in precedenza.

A quel punto il gioco è fatto: scegli “riproduci” e potrai vedere film in inglese con sottotitoli.

Occhio, questa procedura aggiunge i sottotitoli al film solo momentaneamente, non saranno aggiunti in modo permanente sul file video.

Se il file dei sottotitoli non è perfettamente sincronizzato con l’audio, dovrai scegliere nel menu di VLC la voce “Strumenti” e poi selezionare “sincronizzazione traccia”: nel campo “sottotitoli/video” avrai la possibilità di impostare il valore temporale (positivo o negativo) per uniformare il file di testo con l’audio del film.

E’ ovvio che, trattandosi di una procedura manualmente, avrai bisogno di qualche tentativo per sincronizzare il tutto in modo perfetto. Ma ne varrà la pena!