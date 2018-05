So bene che registrare un dominio può risultare un’operazione non scontata per chi è alle prime armi sul web. Soprattutto se si considerano i numerosi ISP (Internet Service Provider) che offrono prezzi vantaggiosi e ottima qualità nei loro servizi.

Insomma, spesso è complicato districarsi in questa “giungla” di tariffe e promozioni e può essere conveniente affidarsi ad un’azienda che possa garantire tutti gli strumenti necessari per partire con un nuovo sito.

E’ per questo motivo che oggi vi parlo di Dominiofaidate.com e come effettuare una serie di operazioni con questa società che spicca soprattutto per un dettaglio: è italiana, con server posizionati nel nostro paese.

Un particolare che va al di là di un sano patriottismo ma che va ad influire direttamente sulle performance e sulla velocità di visualizzazione delle pagine del sito web in questione.

In questa guida ti mostrerò come registrare o trasferire un dominio su dominiofaidate.com e avrai il quadro completo dei prezzi per effettuare queste operazioni.

COME REGISTRARE UN DOMINIO SU DOMINIOFAIDATE.COM

Il concetto di “fai da te” è palese nella gestione dei domini: risulta semplice, e soprattutto immediato, registrare un dominio su dominiofaidate.com. Tanto per intenderci, una volta scelto il tuo dominio, nel giro di cinque minuti avrai tutto l’occorrente per cominciare la costruzione del tuo sito web.

Praticamente in tempo reale.

Nella home-page troverai, ben visibile, il riquadro dove verificare la disponibilità del dominio desiderato: dopo aver inserito il nome e scelto l’estensione (sono disponibili tutte quelle più conosciute ma anche altre meno utilizzate e più economiche), la piattaforma ti indicherà prima di tutto se il dominio è libero per completare l’acquisto.

In caso contrario ti vengono segnalate le estensioni disponibili con lo stesso nome (ad esempio potresti trovare un “tuonome.com” invece del già occupato “tuonome.it”).

Una volta selezionato il dominio dovrai scegliere se acquistare anche lo spazio hosting su dominiofaidate.com.

Tanto per intenderci, è lo spazio “fisico” dove verrà posizionato il tuo sito web.

Spazio che può essere acquistato anche presso altre società ma che, come ti ho consigliato in precedenza, è probabilmente meglio avere a portata di mano con un unico fornitore.

A quel punto prima di completare l’operazione ti verranno chiesti i tuoi dati anagrafici (nel caso in cui sei già registrato ti appariranno in automatico quelli inseriti in precedenza): sarai a tutti gli effetti l’intestatario del dominio.

Devi tener presente che non tutte le estensioni hanno lo stesso costo: ad oggi il più economico è il .eu (2.99 € all’anno + IVA), seguito dal .in (3.99 €). Segue il .it a 6.99 euro annui, prima dei vari .com, .net, .info o .org a 9.99 euro all’anno.

COME TRASFERIRE UN DOMINIO SU DOMINIOFAIDATE.COM

Anche in questo caso l’iter è semplice e molto rapido. Ancora una volta dalla home del sito troverai il collegamento diretto alla procedura di trasferimento, dopo aver inserito nello spazio idoneo il nome del sito web che desideri trasferire.

Ti verrà chiesto se desideri solo spostare il dominio da un altro ISP o se vuoi comprare anche lo spazio hosting (vale lo stesso ragionamento fatto prima).

E’ doveroso sottolineare che per trasferire un dominio su dominiofaidate.com si deve prima richiedere il codice di autorizzazione al trasferimento (AUTH-CODE) al proprio provider.

Senza aver sbloccato questo dettaglio, il vostro nuovo gestore non sarà in grado di portare a termine l’operazione anche se comincerete la pratica di trasferimento.

I costi per il trasferimento dominio sono gli stessi per la registrazione. Fanno eccezione il .eu (per trasferirlo vengono richiesti 4.99 euro) e il .in (che sale invece a 13.99 euro).

COME RINNOVARE UN DOMINIO SU DOMINIOFAIDATE.COM

Prezzi identici anche per il rinnovo di un dominio, anche se stavolta a fare eccezione è nuovamente il .eu che sale ulteriormente a 6.99 euro.

Voglio solo tranquillizzarti, soprattutto se non sei una di quelle persone che hanno una memoria di ferro: sarà lo stesso Dominiofaidate.com ad avvisarti della scadenza del tuo dominio, già diverse settimane prima.

Non sarà un compito difficile quello di rinnovare la scadenza del tuo dominio: basterà scegliere l’opzione “rinnova” accanto alla lista dei tuoi domini registrati su Dominiofaidate.com, scegliere la durata (non necessariamente di un anno) e chiudere la transazione.

Il procedimento è immediato anche stavolta.

DOMINI GEOGRAFICI SU DOMINIOFAIDATE.COM

Un aspetto decisamente interessante, e che probabilmente anche contraddistingue questo servizio, su dominiofaidate.com è la possibilità di registrare domini geografici.

Per accedere a questa funzionalità direttamente dalla home page devi dare un occhio un po’ più in basso rispetto al riquadro principale dove verificare la disponibilità di un dominio.

Troverai quindi tre opzioni:

domini popolari,

domini geografici

altri domini

Dopo aver scelto, ovviamente, la seconda opzione potrai registrare il nome del tuo nuovo sito scegliendo l’estensione geografica.

Potrai così scegliere la città, la regione o più semplicemente la sigla della provincia che desideri: in ogni caso c’è la cosiddetta “doppia estensione“, tenendo ben presente che in ogni caso il finale è con .it (esempio: tuosito.napoli.it).

A cosa servono i domini geografici su dominiofaidate.com? Sono particolarmente indicati per attività locali, come negozi, aziende e simili.

Insomma, se vuoi costruire il tuo sito web aziendale questa è una scelta da tenere in considerazione.

ALTRI SERVIZI DOMINIOFAIDATE.COM

Come accennato in precedenza, dominiofaidate.com offre anche diversi altri servizi tra cui l’hosting dove piazzare “fisicamente” i tuoi siti web.

Come la maggior parte delle aziende del settore gli hosting sono “condivisi” (sullo stesso server saranno piazzati più siti contemporaneamente) e si dividono in “Hosting Windows” e “Hosting Linux” (quest’ultima è la modalità più indicata per gestire siti in WordPress).

I prezzi variano dalle caratteristiche scelte, si parte da 9.99 euro all’anno per l’opzione Windows e 19.99 euro per quella Linux.

In ogni modo ti rimando alla pagina dedicata (questo è il link) dove potrai anche confrontare nel dettaglio le varie soluzioni a disposizione.

Su dominiofaidate.com una volta registrato un dominio potrai scegliere di comprare un database MySQL (3 euro), acquistare caselle e-mail oltre a quelle eventualmente previste dal piano scelto (6 euro ogni 50 caselle) o prenotare ulteriore spazio web con accesso FTP (12 euro per ogni 10 GB).

Un dettaglio (non di poco conto) è l’installazione gratuita del certificato SSL che mette al riparo i dati sensibili forniti dai tuoi futuri utenti grazie alla connessione criptata col server dove viene ospitato il tuo sito web.

