Sei alla ricerca di immagini copertina Facebook per cambiare aspetto al tuo profilo? Non sai dove cercare vero? Bene oggi ti darò qualche consiglio su dove trovare tantissime immagini di copertina per Facebook.

Su Internet ci sono tantissimi siti che ti potranno aiutare. Sono sicuro hai anche provato già a cercare alcuni di essi digitando ” foto copertina Facebook gratis ” tuttavia non sei rimasto entusiasta dei risultati.

Bene. Cercherò di aiutarti ancora di più elencando i migliori siti per copertine Facebook, così facendo ti basterà cliccare su uno di questi, che ti piace e potrai da subito scaricare la tua immagine preferita.

Migliori siti per scaricare immagini di copertina Facebook

Ci sono tantissimi siti ricchi di immagini interessanti, ho scelto per te i migliori, ecco a te la lista:

COOLfbCOVERS

Il primo sito di cui voglio parlarti è COOLfbCOVERS. Oltre alla classica divisione di immagini per tematiche, qui puoi anche utilizzare l’apposito editor di immagini sul sito stesso per creare delle copertine personalizzate.

Per creare la tua copertina bisogna premere (nella pagina del sito) sull’immagine che ti interessa e decidere se scaricarla così come la vedi o modificarla.

Se decidi di scaricare l’immagine, basterà cliccare su di essa e una volta ingrandita clicca con il tasto destro del mouse e subito dopo clicca sulla voce Salva Immagine con nome.

Invece se vuoi modificarla, basterà cliccare prima sul pulsante Customize Cover e utilizzando la barra degli strumenti, potrai personalizzare a tuo piacimento l’immagine, applicando anche dei testi nel caso lo volessi.

Una volta conclusa questa operazione, clicca sul pulsante Add to Facebook per vedere pubblicata l’imamgine sul tuo profilo.

FBCoverStreet

Un altro sito che posso consigliarti di visitare è FBCoverStreet. Anche in questo caso avrai una valanga di immagini di scaricare, ma soprattutto potrai fare affidamento sull’editor online davvero molto ben fatto.

La prima cosa che devi fare è andare sul pulsante Categories e decidere la categoria che rappresenta la foto che cerchi.

Una volta selezionata, potrai sfogliare tutte le varie copertine disponibili al download e nel caso te ne piacesse qualcuna potrai scaricarla, cliccando prima sull’anteprima e subito dopo su Download.

Nel caso volessi creare una nuova immagine online con tantissimi strumenti a disposizione, dovrai andare sulla voce Design your own cover!.

Ti si aprirà una barra con degli strumenti, dove potrai decidere, che tipo di sfondi preferisci, se dovrai o meno inserire una cornice o anche se aggiungere del testo.

Avrai così la possibilità di personalizzare o creare un’immagine, la tua immagine copertina Facebook.

HDFBCover

Tantissime altre foto copertina Facebook potrai scaricarle da HDFBCover.

Sito strutturato anch’esso con tantissime categorie, che sono raggruppate tutte nella parte sinistra del sito.

Una volta che hai trovato l’immagine che fa per te, basterà scaricara sul tuo PC, cliccando prima sulla miniatura e subito dopo essere diventata grande, tasto destro del mouse ed infine Salva immagine con nome.

Una volta scelta l’immagine che vorrai inserire come copertina del tuo profilo Facebook, non ti resta che andare sul tuo profilo, passare il mouse sulla tua immagine di copertina attuale e premere sulla scritta “Cambia copertina“.

Nella finestra successiva, seleziona la scritta “Carica foto” e scegli l’immagine di copertina definitiva che hai scaricato o hai creato dai siti che ti ho mostrato.

Quali sono le dimensioni della copertina Facebook?

Hai intenzione di creare una copertina autonomamente e partendo da zero? Farai bene a sapere che le dimensioni copertina facebook devono essere di 851 x 315 pixel.

Selezionando questa dimensione precisa infatti vedrai che la copertina non subirà alcun tipo di alterazione, sarà completamente visibile e priva di sgranature.

Ti raccomando anche di creare delle immagini in formato png piuttosto che in jpeg, così che la grafica dell’immagine creata possa essere della migliore qualità possibile.

Questi sono dei piccoli consigli che ti potranno essere utili, anche perché ti ricordo che Facebook riduce automaticamente la qualità dell’immagine caricata.

