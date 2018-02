Ti trovi davanti al tuo PC o al tuo smartphone e vorresti accedere al tuo account Gmail, ma idealizzi che:”ho dimenticato la password di Gmail, come faccio ora?” Vorresti accedere al tuo account di posta elettronica e non sai come fare? Si tratta di un bel problema. Tuttavia non preoccuparti, sei nel posto giusto. Ti mostrerò tutti i metodi per recuperare password Gmail.

Ti illustrerò diverse soluzioni che potrai utilizzare, tuttavia, quello che ti chiedo è di prenderti del tempo e seguire accuratamente quello che ti dico.

Il primo aiuto che ti farò vedere è quello di interpellare Google, il quale ha a disposizione diverse funzioni per ripristinare l’accesso alla casella mail, tuttavia in questo caso ti verrà richiesto di reimpostare password Gmail.

Infatti è giusto precisare che in questo caso non avrai indietro la tua vecchia password, ma ne creerai una nuova che ti darà accesso al tuo account di posta.

Nel secondo caso invece, ti guiderò su come recuperare password Gmail grazie ad un software, il quale ti permetterà di riavere la tua vecchia password.

Questi sono solo due metodi, in questa guida, te ne mostrerò anche altri.

La scelta del metodo sta a te, tuttavia in tutti i casi la procedura da eseguire è semplicissima, se non lo sarà, me lo dirai a fine articolo, va bene? Iniziamo!

Recupera password Gmail con l’aiuto di Google

Partiamo con il primo metodo, Google ha messo a disposizione una procedura di sicurezza che permette il recupero password Gmail in modo facile.

Quello che ti farò vedere è come recuperare password Gmail in metodi differenti; in base alle informazioni fornite alla creazione dell’indirizzo di posta:

Un indirizzo email alternativo.

Un codice di recupero che può essere inviato tramite SMS.

Una domanda segreta.

Procediamo.

Intanto se hai dimenticato password Gmail, dovrai accedere a questo indirizzo, per il recupero della password; il consiglio è quello di eseguire la procedura su un dispositivo che avete adoperato per accedere già in passato al vostro account.

Se questo metodo non funzionasse, ti consiglio di procedere con la guida, che ti spiegherò passo passo qui sotto.

Quello che dovresti fare è collegarti a questo link, dove troverai una finestra come quella che vedi.

Dovrai ora inserire il tuo account Gmail di cui vuoi recuperare la password e cliccare sulla dicitura Avanti.

Prosegui, andando ad inserire l’ultima password che ricordi del tuo account nella voce Inserisci l’ultima password che ricordi e poi clicca su Continua.

Se proprio non la ricordi seleziona la voce Non so e passa alla pagina successiva.

Nel caso in cui ricordassi quest’ultima (altrimenti non ti troveresti a leggere questo post), clicca sulla voce “Prova con un’altra domanda”.

Ora qui le strade sono tre. Domanda segreta, email di recupero oppure numero di telefono.

Domanda segreta

Potrai accedere al tuo account di posta, nel caso riuscissi a dare la risposta alla domanda di sicurezza impostata durante la creazione dell’email, correttamente.

Infatti una volta arrivato sulla pagina per reimpostare la password del tuo account Gmail, dovrai indicare la parola che vorrai utilizzare per poter accedere all’indirizzo di posta elettronica di Google.

Una volta fatto, basterà cliccare sul bottone di conferma per ultimare l’operazione.

Email di recupero

In questo caso ti sarà richiesto un indirizzo email alternativo, precisamente si chiama indirizzo email di recupero.

Quest’ultimo viene utilizzato nel momento della creazione del tuo account Gmail.

Recuperare password Gmail con SMS

Ultima possibilità è la richiesta di un numero di telefono collegato al vostro account.

Nel caso avessi attivato la verifica in due passaggi sul tuo account Gmail, Google ti chiederà se hai il tuo telefono vicino a te. Se è così pigia sulla voce Posso accedere al mio telefono o alle opzioni di backup e clicca poi su Continua.

Questo ti permetterà di ricevere un codice di verifica tramite SMS e potrai recuperare password Gmail grazie all’utilizzo del tuo cellulare.

Nel caso in cui non hai accesso al tuo telefono, dovrai scegliere l’opzione Non posso accedere al mio telefono o alle opzioni di backup oppure Non ho attivato la verifica in due passaggi.

Se non avevi attiva questa funzione, allora dovrai utilizzare gli altri due metodi che ti ho mostrato prima.

DA NON DIMENTICARE

Una volta che seguirai alla lettera tutte le varie procedure che ti ho fatto vedere per il recupero account Gmail modificherai anche la password di accesso all’account Google, perché essi sono legati fra loro.

Recuperare password Gmail senza cambiarla con Google Password Decrypter

Questo è il secondo metodo che ti mostrerò, con esso potrai effettuare il recuperare account Gmail a tutti gli effetti senza dover modificare la tua password di accesso.

Ti sto parlando del programma Google Password Decrypter, il quale funziona sulla piattaforma Windows.

Il suo funzionamento è davvero molto semplice, infatti non farà altro che andare a scansionare il browser e i vari programmi installati sul computer.

Così facendo potrà tirare fuori tutti i dati di login del tuo account Google e potrai di nuovo accedere all’account di posta elettronica.

E’ ovvio che nel caso tu, non avessi mai salvato sul tuo PC questi dati, anche con questo programma, sarà prettamente impossibile riavere la password.

Ti mostrerò ora cosa dovrai fare.

Per prima cosa collegati al sito ufficiale di Google Password Decrypter da qui. Effettua il download del programma e installato, cliccando due volte sul file appena scaricato dal sito. Avvia il programma e clicca sul pulsante Start Recovery, lo troverai in altro a destra. Ora l’applicazione ti mostrerà sia il nome utente che la password del tuo account Google.

Ora il programma, se avrà esito positivo ti mostrerà il nome utente e password del tuo account Google.

Recuperare password Gmail da Android

Nel caso volessi effettuare la procedura per recuperare password Gmail da cellulare, la procedura è uguale a quella che ti ho mostrato nel primo paragrafo.

Infatti anche in questo caso, dovrai recarti a questo link, compilare il modulo ed utilizzare le indicazioni che ti verranno mostrate.

Attualmente non vi è un metodo specifico per poter recuperare password Gmail da telefono, quindi segui le istruzioni che ti ho dato nei paragrafi precedenti.

Password Gmail dimenticata: recupero con Chrome

Chrome è cambiato molto e una delle funzioni introdotte nei vari aggiornamenti è quella di ricordare la password una volta inserita in un determinato sito.

Nel caso hai dato possibilità a Chrome di ricordare questa password, potrai recuperarla andando a questo indirizzo:

chrome://settings/passwords

Ora dovrai solo trovarla all’interno dell’elenco che ti verrà mostrato; nel caso in cui deciderai di vedere ciò che si nasconde sotto ogni pallino, dovrai inserire la password per l’accesso al PC.

Conclusioni

Ti ho mostrato i migliori metodi per poter recuperare la password Gmail, sia su PC che su smartphone.

Ora sta a te scegliere il miglior metodo, ma ricorda sempre, di salvare la tua chiave di sicurezza su un pezzo di carta, oppure utilizza qualcosa che ricordi sempre.

Questo ovviamente ti permetterà di non dimenticare mai una password, visto che al giorno d’oggi ne vengono richieste sempre di più per ogni app o sito utilizzato.