Da tempo Instagram ha smesso di essere un semplice social network dedicato esclusivamente alla condivisione di fotografie (e video) per passatempo. Negli ultimi anni si è trasformato in un mercato del tutto autonomo, all’interno del quale – con le dovute accortezze – è possibile rintracciare tanti potenziali clienti per la propria attività.

L’esuberante crescita di questo nuovo settore ha smosso l’interesse di utenti (sia privati che azienzali), i quali hanno cominciato a studiare con molta attenzione i metodi migliori per ottenere i massimi risultati condividendo le proprie fotografie.

Ancora oggi è un settore che non si appresta a fermare la propria crescita e, di conseguenza, il numero dei concorrenti sale ogni giorno di più. Riuscire ad emergere nella propria personale nicchia diventa sempre più complesso.

A rendere ancora più complessa l’aumentare della reputazione del proprio profilo è la presenza di bot e di sedicenti strumenti che garantiscono un’acquisizione “rapida e sicura” di followers verso il proprio profilo, ma la realtà è ben differente.

L’algoritmo di Instagram si evolve di giorno in giorno e queste tecniche drastiche proposte strumenti di bassa qualità non vengono più tollerate e rendono il ban dell’account sempre più reale, portando a vanificare tutti gli sforzi.

Recentemente, però, dei marketer italiani hanno realizzato un’alternativa molto interessante e che non ha nulla a che vedere con gli altri software appena citati.

Questa alternativa è sicura da ban e permette di ottenere risultati reali e tangibili per il proprio profilo Instagram.

Questo strumento si chiama iGrowth.

IGrowth Instagram: Il software che cercavi

Una volta l’elemento indispensabile per trasformare la propria passione in un lavoro (e guadagnare denaro) su Instagram era il seguente: avere un elevatissimo numero di seguaci.

Oggi non basta più. I follower hanno un ruolo fondamentale, ma adesso contano maggiormente le interazioni di quest’ultimi (like e commenti) con i post che pubblichi e che dimostrano la presenza di un certa attività sul tuo profilo.

iGrowth è diverso da tutti gli strumenti che ti promettono di raggiungere numeri altissimi. Con lui puoi ottenere follower e soprattutto un elevato coinvolgimento di quest’ultimi.

Il 99% degli altri software per far “decollare” il tuo profilo si servono di follower fasulli o di bot che, neanche un istante dopo la pubblicazione di una tua foto metteranno in automatico un like o commenteranno (spesso anche in lingue che non hanno nulla a che fare con la tua nicchia).

Ma il loro coinvolgimento finisce lì, non c’è altro.

Questo problema con iGrowth scompare del tutto.

I seguaci, i commenti e tutte le altre attività sono vere perché provengono da profili autentici, i quali sono davvero interessati a quello che condividi con loro e sono pronti a discutere con te della tua passione.

IGrowth Instagram funziona?

Il procedimento che rende iGrowth diverso da tutta la concorrenza è semplice e dopo che te lo avrò spiegato, capirai la serietà e l’impegno che c’è dietro il funzionamento di questo strumento.

Per prima cosa, lo staff di iGrowth cercherà di capire chi sei, di cosa ti occupi e quali possono essere le conoscenze che possono fare al caso tuo.

Per fare ciò, devi rispondere ad alcune domande che verranno poste e successivamente, grazie all‘iGrowth Software stilano una strategia su misura per te.

La fase successiva è semplice: il tuo account Instagram viene collegato ad iGrowth, così tutte le modifiche che hanno pianificato vengono azionate ed il tuo profilo si metterà all’opera per raggiungere il suo vero potenziale.

Per concludere devi fare quello che hai sempre fatto: pubblicare fotografie e video di ciò che ti piace. iGrowth penserà al resto.

L’unica differenza è che ora avrai un pubblico molto più vasto con cui interfacciarti ed un mucchio di nuovi seguaci pronti a discutere con te dei tuoi scatti.

IGrowth opinioni: ecco cosa ne pensa chi lo ha provato!

Anche se questa può sembrarti la solita solfa di servizi annessi ad Instagram che promettono di farti raggiungere dei traguardi folli, non preoccuparti. Il caso di iGrowth è differente.

Gli utenti che si sono serviti di questo strumento per sbloccare il potenziale latente del proprio profilo sono moltissimi e tra questi ci sono Federica Bassino (una Fashion blogger/Travel influencer) ed Andrea Zuliani (un atleta/Travel lover).

Qui trovi 2 brevi video con la loro testimonianza e raccontano di come era il loro profilo prima dell’utilizzo di iGrowth e di com’è cambiato dopo l’avvento del software.

Indipendentemente da quale sia la tua passione, l’avanzato software di iGrowth è in grado di proporti una strategia personalizzata in grado di far scoprire il tuo profilo a persone realmente interessate a ciò di cui ti occupi.

Come iscriversi ad IGrowth

Per ottenere migliaia di follower reali ogni mese al tuo profilo, ci sono 3 diverse opzioni che puoi scegliere in base alla tua necessità.

Ecco quali sono:

Pacchetto Small: prova gratuita del software di 3 giorni e la garanzia di ottenere 100-250 follower al mese.

prova gratuita del software di 3 giorni e la garanzia di ottenere 100-250 follower al mese. Pacchetto Medium: prova gratuita del software di 7 giorni, una guida all’utilizzo di Template ed un report che ti mostrerà i risultati che otterrai con iGrowth. I follower garantiti sono 250-750 al mese.

prova gratuita del software di 7 giorni, una guida all’utilizzo di Template ed un report che ti mostrerà i risultati che otterrai con iGrowth. I follower garantiti sono 250-750 al mese. Pacchetto Large: prova gratuita di 14 giorni, guida ai Template, il report con i risultati, 37 template da utilizzare per le tue fotografie e ben 50 like in automatico ad ogni tuo post. Inoltre otterrai 750-1500 follower al mese.

Le 3 offerte sono versatili ed adatte a qualsiasi budget; si tratta di un piccolo investimento per far crescere esponenzialmente la propria attività.

Conclusione

iGrowth è uno strumento innovativo e con alle spalle un team serio e preparato. La strategia per ogni profilo Instagram è differente, viene studiata nei minimi dettagli e vengono valutate tutte le eventualità (come lo sviluppo dell’algoritmo di Instagram) per garantire la massima efficienza del profilo del cliente.

L’aspetto più importante di questo software è l’elevato ed impareggiabile grado di coinvolgimento dei seguaci che verranno reindirizzati al tuo profilo, permettendo a coloro che si servono di iGrowth di ottenere dei risultati inimmaginabili e lontani dai sorpassati bot e profili fake.

