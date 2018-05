Scaricare giornali gratis è diventata un’abitudine per tantissimi utenti. Ci sono diverse risorse online che permettono di poter avere a disposizione PDF di riviste e giornali da tutto il mondo, oggi ho raccolto per te quelli che secondo il mio parere sono i più comodi e completi.

Prima di addentrarmi nella mia personalissima lista, voglio solo ricordarti che non voglio in nessun modo incitare alla pirateria e che in alcuni casi nei siti che ti proporrò può essere offerto del materiale protetto da copyright.

Il mio consiglio è quello di accertarti prima di effettuare un download o, al limite, contattare il sito in questione per avere maggiori delucidazioni.

Insomma, voglio solo scrivere una guida a titolo informativo sui migliori siti per scaricare giornali gratis, di certo non c’è alcun secondo fine.

Bando alle ciance, partiamo subito con la lista.

COME SCARICARE GIORNALI GRATIS SU PDF-GIANT.COM

Ho scoperto questo sito soltanto da poco e lo trovo decisamente utile.

Nel menu in alto sono elencate le cinque lingue “principali”, tra cui l’italiano (ti lascio comunque il link diretto) e nella schermata principale per ogni idioma troverai le ultime riviste caricate.

Si va quindi in ordine di data, anche se la funzione di ricerca in alto può notevolmente aiutare. In questo sito non sembrano esserci i quotidiani.

In ogni caso, le riviste sono praticamente tutte situate su NovaFile (bisognerà quindi passare su questo sito esterno cliccando su “Download Magazine NovaFile”).

Qui dovrai scorrere in basso dove troverete il captcha per dimostrare di essere un utente in carne ed ossa (lascia perdere il primissimo “Download now”, è una funzione riservata solo agli utenti Premium).

Una volta spuntata la casellina dovrai scegliere “Download slow” e aspettare il tempo (maggiore per gli utenti free) necessario per generare il link per scaricare la rivista gratis.

SCARICARE GIORNALI GRATIS SU EMAGAZINEPDF.COM

Molto simile al predecessore è emagazinepdf.com. Per la verità non lo uso molto considerato che ci sono poche riviste in italiano, ma per chi ama leggere in inglese è una preziosa fonte.

La particolarità di questa piattaforma è che una volta selezionata la rivista non verrai reindirizzato su un ulteriore sito, ma troverai direttamente il link per scaricare gratis.

Interessante anche la funzione “trending” che trovi in alto a destra.

Bene, ci siamo scaldati. Ora, però, ti svelo i due migliori siti dove scaricare giornali gratis in italiano.

GIORNALI GRATIS IN ITALIANO

Il primo è DownMagaz (ti ho linkato direttamente la pagina che racchiude le riviste nella nostra lingua) ed è davvero aggiornatissimo.

Si appoggia di solito ad Uploaded e Turbobit dove vengono fisicamente caricati i PDF: il mio consiglio è ancora una volta quello di scegliere (per entrambe le piattaforme) l’opzione di “download lento”, evitando così di pagare l’abbonamento che a conti fatti porta pochi vantaggi rispetto all’utenza gratuita.

MaRAPcana

C’è poi un sito che probabilmente avrai già sentito nominare perché contiene anche altro tipo di materiale: si chiama MaRAPcana e ha una fornitissima sezione denominata “edicola”.

Al suo interno (eccoti il link) potrai scegliere tra quattro categorie: fumetti, riviste, e-book e quotidiani.

Per quest’ultima sezione, di solito viene creato un unico post ogni mattina dove vengono racchiusi tutti i file giornalieri.

C’è da dire che in questo caso la scelta è davvero ampia e che potresti davvero perderti all’interno del sito per la quantità di materiale messo a disposizione.

Un aspetto che a me piace molto è legato alla differenziazione dei siti dove vengono caricati i PDF: anche in questo caso, preferisco ribadirlo più di una volta, non sottoscrivere alcun abbonamento su tali piattaforme e scegli sempre il download gratuito.

AvaxHome

Devo comunque segnalarti, per dovere di cronaca, che per me (e per molti altri) il miglior sito in assoluto (almeno fino a un annetto fa) per scaricare giornali gratis è AvaxHome.

Non perdo tempo nel linkartelo (puoi comunque effettuare una ricerca su Google) sia perché in Italia è stato “bloccato” ( per i siti non accessibili in Italia, ti consiglio di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato a come cambiare DNS) sia perché ormai non offre più contenuti gratuiti.

AvaxHome lavora ora in partnership con IcerBox che non mette a disposizione il download gratuito e che invece richiede un abbonamento per scaricare i file.

Peccato, in ogni modo ti terrò aggiornato se qualcosa dovesse cambiare a stretto giro di posta (o puoi segnalarmelo tu nei commenti se hai novità a riguardo).

GIORNALI GRATIS CON TELEGRAM

Ora, però, ti svelo dove scaricare giornali gratis in modo ancora più veloce e pratico.

No, non è nessun sito web ma avrai bisogno di una delle applicazioni di messaggistica istantanea più famosa al mondo.

Mi riferisco a Telegram che potrai installare su Android, iOS o anche su Windows e Mac col client che ti permetterà di chattare dal tuo portatile. Ma questo è un altro discorso. Per approfondire ti rimando all’articolo dedicato a come funziona Telegram.

Una volta entrato su Telegram hai diversi modi per trovare giornali e riviste gratis.

Il primo è quello di affidarti direttamente a dei bot (in ogni modo ne nascono sempre di nuovi e puoi anche effettuare tu una ricerca utilizzando le keyword “riviste” o “quotidiani”).

Te ne suggerisco due:

@giornale_bot (indicato per i quotidiani)

@rivistepdfbot (più utile per le riviste)

Dopo averli trovati (dovrai passare attraverso la lente d’ingrandimento e la relativa funzione di ricerca) dovrai cliccare su “Avvia” e seguire quindi le istruzioni del Bot (basterà comunque, nella maggior parte dei casi, scrivere il nome del quotidiano e la data).

Se non ti è comoda questa modalità, ti suggerisco qualche canale dove ogni giorno vengono messi a disposizione giornali e riviste da scaricare gratis, direttamente sul proprio device e senza dover passare su altri siti.

Ecco l’elenco dei migliori canali Telegram per giornali e riviste gratis.

Una volta entrato, non dovrai fare nulla visto che ti arriveranno le notifiche ad ogni aggiunta:

@APPortata di TuTTi

Il sotto-canale Edicola di Ebookfriend 2.0 OTI (prova a ricercare “edicola”, dovrebbe comparirti tra i primissimi risultati, o in alternativa aggiungi anche il resto del nome del canale)

(prova a ricercare “edicola”, dovrebbe comparirti tra i primissimi risultati, o in alternativa aggiungi anche il resto del nome del canale) @Pallok

Buona lettura!